​Впервые вижу. Чудо ли женщина?

Фильм про сильную и независимую, более известную как Диана, принцесса Темискиры, дочь Ипполиты, демонстрируется в Сургуте.

Признаться честно, изначально скептически отнеслась к выбору Галь Гадот на роль Чудо-женщины (а актриса в данном случае играет большую роль на впечатление о фильме). Потом — все так же скептически. А потом я вспомнила, что уже столько раз, увидев фильм, а не отдельно взятые фотографии, образ в целом, действия, обстановку, я меняла свое мнение и успокоилась. И правильно сделала. Несмотря на то, что мне Диана представлялась немного другой, актриса достаточно хорошо вписалась в роль. И именно те черты внешности, которые, как я думала, помешают (миловидность, наивность, «детскость»), пришлись как нельзя кстати именно в сольном фильме, где амазонка с идеалами справедливости и доброты попадает в мир, где про них почти забыли. И это все равно, что наблюдать за Бэмби, который учится ходить.

Диана не единственная амазонка в фильме. И сцены с Темискиры просто поражают красотой. Настолько, что сидя в зале прикидываешь, как хорошо было бы отправиться туда в отпуск... Да. Но не только виды, но и сами амазонки прекрасны. Особенно впечатляет, что к ролям привлекли двух достаточно возрастных актрис, что достойно отдельного восхищения.

Реальный же мир начинается с фразы, что Лондон «отвратителен». Продолжается красивыми, динамичными (местами очень компьютерными) боями, юмором, романтикой. В общем все как положено в супергеройских фильмах.

Несколько раз ловила себя на мысли, что я связываю события фильма с событиями других фильмов... только марвеловских. А потом и вовсе поняла, что Чудо-женщина — это женская версия Капитана Америки в DC-обертке. Главная героиня невероятная сильна, с обостренным чувством справедливости и идеей бороться за добро, участвует в мировой войне вместе в интернациональной командой, влюбляется в одного из членов команды, злодей - злобный немец с безумным ученым в подчинении. Красно-синий раскрас и звездочки также имеются. Единственное, у Чудо-женщины крутой плащ! И ноги постройнее.

Ну и, конечно же, какой героический фильм без пафосной речи в финале. Честное слово, пора запретить их на законодательном уровне и прекращать фильм внезапно. А потом еще в титрах что-нибудь показать. И будет всем счастье. А еще были ляпы, но кому они интересны, когда девушка в мини-юбке машет мечом!

Любителям амазонок и комиксов само собой к просмотру обязательно. Остальные могут сходить ради красивой картинки, героических поступков и просто отдохнуть. Приятного просмотра!