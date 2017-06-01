​Александр Сургутский: «Нам нравится все талантливое и интересное — от фольклора до рэпа»

Совсем скоро в культурном центре «Порт» состоится сольный концерт местной рок-группы Solaris Park. Если быть точными, то уже 10 июня в 19:00. Мы связались с одним из членов коллектива, музыкантом Александром Сургутским и расспросили его о творчестве, музыке, целях и предстоящем выступлении.

— Александр, кто входит в вашу группу?

— Артур Тертеров — наш лидер. Играет на гитаре, является автором текстов и музыки. Светлана Шаботинская — вокалистка. И, собственно, я, Александр Сургутский, отвечаю за бас-гитару и вокал.

— Почему вы решили создать группу? Помимо нее, еще где-то играли?

— Мы объединились в группу после длительного перерыва в мае 2014 года. Раньше мы играли в разных группах. Мы начали играть вместе, потому что у нас очень много общего, в том числе и музыкальные пристрастия, и схожее видение окружающего.

— Музыка — это ваше хобби или основной заработок?

— Музыка не является для нас основным заработком, хотя, конечно, хотелось бы зарабатывать, занимаясь только творчеством. Но и просто хобби это тоже назвать нельзя. Скорее, это один из главных интересов для каждого из нас на данный момент.

— На кого вы ориентируетесь в творчестве? Какие у вас музыкальные кумиры?

— Кумиров очень много. Нам нравится все талантливое и интересное — от фольклора до рэпа. Есть, конечно, верхушка айсберга — Pink Floyd, Massive Attack, Portishead и Led Zeppelin. Они близки нам по духу. Скорее, в их сторону и будут направлены наши творческие ориентиры, если можно так их назвать.

— Где вам уже довелось выступать?

— Наши выступления сургутяне могли наблюдать на дне города в 2014 году. Здесь же можно отметить «Яркие ночи на Белом» в поселке Белый Яр и выступление на площадке фестиваля «Норд Экспириенс» под названием «Берег Тенгри». Кроме того, мы играли в КЦ «Порт», в клубе «102 db» на благотворительном концерте «Артюшка, мы поможем!» Концерт 10 июня будет самым полным нашим концертом. Также состоится премьера новой песни.

— Что вы хотите донести до зрителя своей музыкой? Какой у нее посыл?

— До зрителя мы хотим донести мысли, раскрывающие воображение, абстрактные образы, исполненные благородства, атмосферу эзотерики и музыкальной драматургии.