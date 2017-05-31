​Илья Глинников: «Я делал выбор сердцем»

В эту субботу в эфире ТНТ состоится долгожданный финал пятого сезона шоу «Холостяк». Главному герою проекта – актеру Илье Глинникову – предстоит сделать самый сложный и самый важный выбор в своей жизни. В шоу осталось всего две девушки – Мадина Тамова и Екатерина Никулина, и с каждой из них у холостяка своя история. Нашему изданию удалось поговорить с Ильей накануне премьеры финала проекта и расспросить о трудностях финального решения и его избраннице.

— Илья, ты говорил, что еще при первом знакомстве увидел девушку, которая будет в финале шоу. Почему именно она?

— В первый же день я сказал одной единственной девушке, чтобы она не влюблялась. Потому, что во время беседы почувствовал, что у нас могут быть настоящие чувства. И сам, видимо, был напуган, что могу влюбиться, и боролся по итогу с самим собой. Не верил, что такое возможно в рамках шоу. В финале на крепости Рабат я скажу этой девушке, вручая кольцо: «Теперь можешь влюбляться». Чтобы обрести счастье, мне пришлось зайти в кромешный ад. Но обходные пути не помогают, любовь без дел мертва.

— О чем ты думал в ночь перед финалом? На чем основывал свой выбор?

— Я основывал свой выбор на событиях, через которые мы прошли на шоу, на обстоятельствах, которые нас окружали, на личном жизненном опыте. Наше прошлое всегда влияет на наше настоящее. И мое прошлое кричит, что никому верить нельзя, что отношение принесут разочарование и боль. Где есть правда и где ложь — очень сложно разобраться. Я просто пошел за своими чувствами. Если бы включил голову, не выбрал бы никого. Но в финале я делал выбор сердцем, ведь его не обманешь — ум всегда в дураках у сердца, как говорил Данте.

Ночью возле своего любимого храма Джвари я долго размышлял. Вспомнил вопрос, который мне задавали, — как я представляю жизнь с этой девушкой? И решил пойти от обратного: а представляю ли я жизнь без нее? Тогда понял, что мой выбор неизбежен, она заполнила мое сердце полностью. Я знал, что прыгаю в океан неизведанности, но сделал этот шаг… и не ошибся.

— Получается, ты выбирал не между двумя финалистками, а между тем — быть с одной из них или не быть?

— Понимаете, в какой-то момент я представил, что вручу кольцо девушке и скажу: «Вот, ты победила, но я люблю другую». И понял, что после этого убегу (смеется). Это было бы жестоко. На проекте реально кипели чувства, и в финале у нас со многими девчонками сложились дружеские отношения. Но только с одной возникли чувства. Мы все прошли огромный путь в шоу «Холостяк». Иногда сказать «нет» намного сложнее, чем «да». Я говорил себе: «Илья, есть правила шоу, по которым мы идем, все о них знают, все к этому были готовы». Только, видимо, ни я, ни девушки не были до конца готовы.

— Готовил ли ты речь для отказа или импровизировал?

— Это было самое сложное. Я готовился сказать «да», а в разговоре со второй девушкой импровизировал. Я абсолютно искренне поблагодарил ее за наше знакомство, за тот опыт, который мы получили вместе в этом шоу. Она — достойная женщина и мы уже достигли к тому времени какого-то взаимопонимания. Я никому ничего не обещал, никого не обманывал на проекте. Но невзирая на все это, было очень тяжело.

— А что сказал своей избраннице?

— Это вы увидите в финале шоу, иначе незачем будет смотреть. Скажу только, что перед съемками продюсеры подарили мне блокнот, в который по ходу проекта я записывал свои сценарии свиданий, мысли о девушках, наблюдения. И открыв блокнот в финале, я понял, что большинство записей там посвящено именно этой девушке. Я нашел письмо, которое написал ей в течение проекта, и зачитал.

— Стало ли твое признание избавлением?

— Я хотел сказать ей все, что у меня накопилось на душе за это время. Конечно, это большое облегчение, это наша победа над самими собой. Потому что под конец моя избранница тоже начала сдаваться. На последнем свидании она уже не понимала — где правда, где неправда. Божий промысел, что мы здесь оказались.

Мне кажется, в нашем проекте каждый получил то, что искал. Кто-то обрел настоящие сильные чувства, кто-то кучу подписчиков, кто-то получил бесценный опыт. Здесь все было по-честному.

— Вы наверняка потом вместе смотрели проект. Как реагировала избранница на свидания с другими девушками? Приходилось ли тебе оправдываться?

— Мы решили относиться к шоу «Холостяк» как к художественному фильму, в котором мы снимались, и в котором у нас возникло настоящее чувство. Я предложил отнестись к этому как к творчеству, не более того.

— Кому из известных мужчин ты бы посоветовал стать героем шестого «Холостяка»?

— Я бы даже врагу этого не посоветовал! После того, что я прошел на шоу «Холостяк»… У каждого свою отношение к этому проекту, у каждого холостяка до меня и после меня свои цели. Мне кажется, каждый получает то, что преследует. Александр Ильин-младший меня спросил: «А что они после тебя делать то будут? Там же вроде все было — серфинг, кайтинг и т.д.». Я его спросил, может, он пойдет? (смеется). У него невероятный уровень честности, Саша далеко не романтичный человек, точнее романтичный, но в своем понимании. Мне было бы интересно посмотреть на холостяка Александра Ильина-младшего, но, к счастью, он не холостяк. Еще было бы любопытно понаблюдать за Робби Уильямсом.

— В эту субботу зрители увидят кульминацию пятого сезона шоу «Холостяк» с твоим участием. Какой бы слоган ты придумал для финала этого сезона?

— Он придуман давно, это надпись на том блокноте, что мне подарили продюсеры перед стартом сезона, — Expect the unexpected (ожидай неожиданного – прим. ред.). Все тайное станет явным. Я даже хэштег запустил.

— Через какое время после окончания шоу ты уверился в том, что сделал правильный выбор?

— Я увидел рядом с собой человека, которого вообще не предполагал увидеть. У меня такое ощущение, что я ее вымечтал, встретил женщину с большой буквы, которая готова отдавать, а не потреблять. У меня ум отказывался в это верить — такого просто не может быть! Вот, может! Надеюсь, нам удастся доехать до последней станции. Если так случится, то я буду самым счастливым человеком на свете!

Смотрите финал шоу «Холостяк» в эту субботу в 21:30 на ТНТ!