​Впервые вижу: «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Вначале. Честно говоря, шла с опаской на пятую часть пиратской франшизы. Во-первых, столько лет прошло. Во-вторых, последние части уступали первой. В третьих, переживала за Джонни Деппа, который как-то резко переменился и на интервью выглядел не слишком бодро. Ну и больше всего опасалась за то, что фильм снова начнут вывозить на кривляниях и ужимках Джека Воробья (капитана Джека Воробья — прим.ред.), что и делалось в предыдущих трех частях. И надо сказать, что первая треть фильма все-таки этим грешила. Спасало появление новых героев и какие-никакие попытки ввести их истории в сюжет. Отчасти получилось как-то сбалансировать Деппа.

Затем. Была большая опасность повторения сюжетных линий. С одной стороны, без этого никак, пиратский фильм — это всегда погони на кораблях, пушечные бои и фехтование, злодейские злодеи один страшнее другого и, конечно же, проклятия. Все это есть. Но все же сюжет продвинулся немного вперед. И вроде и персонажи все те же (пираты абсолютно те же, вместо Уилла и Элизабет новое поколение), а эффекта копирки не возникает, как бывает с большинством сиквелов.

В фильме много юмора. К середине фильма шутки набирают обороты (привет шовинистам!). Камео Пола Маккартни прекрасно! Можно утащить пару мемов с собой.

Большой промах, с моей точки зрения, спецэффекты. Не все, а те, которыми наградили актеров. Специфичность внешности Салазара не понимала еще с трейлера. С чего вдруг у призрака волосы (волосы!) живут собственной жизнью? На Горгону похож весьма отдаленно... Равно как и на призрака. В кадре был не герой, а чистейшая компьютерная графика с лицом Хавьера Бардема. Оставалось лишь ностальгировать по скелетам из Сундука мертвеца... Второй момент — молодой Воробей. Хочется закрыть глаза руками, бежать из зала как можно дальше, забиться в угол, вернуться через десять минут в зал и постараться стереть этот момент из памяти.

В конце концов. Невозможно спустя столько лет не вздрогнуть от восхитительного и такого родного саундтрека. От «Черной жемчужины», рассекающей под него волны. Умилиться ничуть не изменившимся героям. И вновь проникнуться морскими приключениями. Так выпьем чарку и йо-хо!