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​Карина Мухутдинова: «Энди Уорхол пожал бы мне руку, а Сальвадор Дали бы перевернулся в гробу от такого счастья!»

Интервью с художницей-акционисткой, представившей самый, пожалуй, возмутительный перформанс на выставке «Табу»

Фото: vk.com/id205155731
Фото: vk.com/id205155731

В Сети до сих пор обсуждается нашумевшая выставка под названием «Табу», прошедшая не так давно в культурном центре «Порт». Как известно, организаторы не дают СМИ какие-либо комментарии по этому поводу. Поэтому для того, чтобы можно было более точно понять посыл выставки и рассмотреть произошедшее с разных точек зрения, мы побеседовали с художницей, внесшей своим участием большой вклад в осуществление замысла, — Кариной Мухутдиновой.

— В чем, по-вашему, был замысел «Табу»?

— Выставка «Табу» — о роли и значении запретов в развитии «общественного тела», об их влиянии на жизнь и судьбу отдельной личности и о последствиях, которые неизбежно меняют мир и человека. И в случае подчинения табу, и в случае его нарушения.

Любой человек с рождения существует в системе запретов и предписаний. Художник стремится осознать и представить зрителю иерархию табу, всматриваясь в их сформированную веками цивилизации структуру. Идея состояла в том, чтобы определить, где пролегает граница между личным и коллективным, этическим и религиозным, творчеством и политикой, — и сделать это промежуточное пространство предметом рассмотрения.

Запреты должны были бы обозначить зону, обособленную от условностей, которыми обременено современное искусство, где галерист чем-то обязан критику, критик — куратору, куратор — музейному хранителю.

— В чем идея конкретно вашей мини-выставки картин?

— Если говорить только о моих живописных картинах, то идея была в том, чтобы показать, что в «запрете» есть и хорошее — красота, сексуальность, эстетика и философия женского тела. Это все очень «тонко» и как это видит каждый – уже понятно после такой шумихи.

Фото Ирины Швец

На перформансе я представила себя в виде Сальвадора Дали с музой Галочкой, скажу кратко — было превосходно, публика была в восторге.

— Понимали ли вы, что такое мероприятие, вероятно, вызовет резонанс среди общественности? Готовы ли были к подобной реакции?

— Честно сказать, да. Объяснение этому одно: в Сургуте это общество надо было чуточку «встряхнуть», реакция была у всех разная, но большинство из нас понимало, что искусство — это и есть жертвы, что это иногда и есть само табу. В мире много запретов, и каждый будет выдвигать свой. Видимо, к такой выставке не каждый из гостей был готов, но это была не порноэротика, а культурное мероприятие с отметкой 18+.

— С какими высказываниями в ваш адрес вы столкнулись? Как отреагировали на негатив?

— Меня в особенности забавляет, что я, по словам некоторых комментатороа, «заразилась этой манией на Украине»: вот откуда ноги растут, понимаете? Я не просто художник, «оппозиционер» и «засланный агент» и хочу «подорвать нашу политическую систему»!

Еще среди критиков бытует мнение, что я школьница и занимаюсь порноэротикой, болею скатофилией и пиктофилией. Смешно очень! Когда я училась в художественных учреждениях и писала картины с голых женщин и мужчин с голыми гениталиями, что-то не замечала у себя такой букет психологических болезней, которые мне придумало общество «критиков».

Что делали эротоманы, когда не было «Плейбоя»? Великие художники рисовали для них развратные и прекрасные картины. Больше всего живописи в стиле ню подарила нам эпоха Возрождения. Однако мастера живописи более позднего периода воспевали красоту женского тела не хуже своих предшественников…

Об искусстве можно говорить вечно, во все века это было и будет актуально. Мы же не в Средневековье живем, сжигая на костре ведьм.

— Много ли положительных мнений вы услышали по поводу выставки в целом?

— Отзывов положительных было множество! Москва, Питер, Донецк, Сургут… многие подержали меня, даже те люди, которых я не знаю, находящиеся за сотни и тысячи километров от меня. Звонки, письма «ВКонтакте» не кончаются, так как все в шоке от такой негативной реакции общественности и от того, что есть люди, которые настолько далеки от прекрасного…

— После такого шума вокруг «Табу» есть ли, по-вашему, будущее у других подобных проектов?

— Честно говоря, у нас в городе таких проектов масса, никто не жалуется, все спят спокойно. А взрослые дети есть всегда — я говорю о личностях таких, кто до сих пор живет с максимализмом. Неучи — хочется сказать! Есть темы глобальнее и серьезнее: то, что творится в городе; состояние дорог, детские сады, школы и т.д. А искусство вечно, его нельзя запретить.

Так что дерзайте, творите, учите мировую историю искусств, в этом есть толк! Энди Уорхол, тот, кто создал поп-арт, пожал бы мне руку и сказал бы: «Карина, вы молодец». А Сальвадор Дали бы перевернулся в гробу от такого счастья!

Исходя из беседы, мы не можем точно знать о том, каково будущее таких мероприятий. Но можем сделать вывод, что общество разделилось на два лагеря: те, кто против подобных выставок и те, кто за то, чтобы такие идеи воплощались вновь.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 312, комментариев: 7


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 10:31
Как известно, художники-акционисты всегда одной "ногой" в радикализме, сопротивлением гражданским, борются за "права".
Интересно: за какие права борется сей художник?
какие радикальные политические цели преследует?
Это был сюжет на "злобу дня"?
Гвоздь Альберт Леонов
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Сегодня в 10:36
Почему, кстати у Галы в руках не было собачки? Она же ходила опутанная веревками!
Александр Альберт Леонов
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Сегодня в 11:09
Для Вас голая женщина это радикально? Или портрет Навального?
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:37
я имел ввиду политический радикализм...
444 Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:05
И что "политически радикального" она сказала в интервью, что вы ей какую-то радикальную политику пришили?
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:23
как же вы , знаток искусства не знаете, позор!
ужас-ужас, кошмар-кошмар!
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:30
Пусть художник - акционист, расскажет нам о политической подоплеке своей деятельности
может рассказать внутренней логике развития своей деятельности.
о своей эволюции как художника

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