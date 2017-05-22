«Запретная» ночь

Минувшая «Ночь в музее» в культурном центре «Порт» выдалась поистине возмутительной. Я вам больше скажу: открытие выставки «Табу» — недопустимое явление в нашем городе!

Нет, дело вовсе не в том, что сургутские художники каждый по-своему осмыслил тему запрета. Так, были, например, вполне себе милые «Коалы-гомосексуалы» и «Кролики-алкоголики» Нади Макаренко. Была комната, полная запретных надписей: и в зеркало не смотри, и на стуле ни сиди, и с Митей не разговаривай. Был телевизор с Навальным на экране, в углу — логотип Первого канала. Была панорама одной из протестных акций, под которой висели очки с логотипами центральных каналов: надеваешь — и чудесным образом протеста не видишь. Прошу прощения, да, это были некоторые спойлеры: выставка будет работать весь июнь, заходите и смотрите.

А вот то, чего уже не будет: например, перформанс, где молодой парнишка-актер чрезвычайно экспрессивно уверял собравшихся, что груз ответственности не должен довлеть над нами — мы, конечно, в ответе за тех, кого приручили, но это не повод сгибаться и чахнуть под каменной тяжестью этого романтического лозунга. Был спектакль «Другой человек» театра «Пацаны», заставивший долго ломать голову над разгадкой мотивов поведения его героев. Было меланхоличное уничтожение загранпаспорта на фоне железного занавеса. И была, наконец, о ужас, обнаженная натура.

Фото Ирины Швец

Все происходившее казалось чем-то нездешним, будто взятым из мест с более развитой культурной традицией. Меня это, честно скажу, больше восхитило, чем озадачило; некоторые искушенные зрители же оказались более ироничны: «Надо же, в Сургут пришел бум наивного «искусства», — читаю комментарий одного из замечательных наших художников: можно его понять, он смотрит не как обыватель.

Фото Ирины Швец

Так чем же «Табу» тогда оказалось возмутительным? Нет, не девушкой, гулявшей неглиже на поводке у своей компаньонки с усиками Дали. В конце концов, возрастной ценз тут 18+, и все вроде взрослые, женскую грудь видели. Возмутительно то, что последовало далее: то ли искренняя, то ли показная реакция некоторых посетителей со словечками «феминизм», «БДСМ», «пиктофилия» и прочее. Помилуйте, вы классическое-то искусство видели, чтобы в словари за искомой пиктофилией зарываться?

Фото Ирины Швец

О том, что возмущение — показное, свидетельствует любопытный факт: отдельные «удивленные» граждане в соцсетях начали интересоваться — вот ценз-то на выставке 18+, а как быть с детьми, которые увидят обнаженку через «ВКонтакте» и Instagram? И тут же — правильно — фоточка этой самой обнаженки прилагается.

Конечно, тема запретов слишком скандальная, чтобы ждать, что все спокойно и без истерик обсудят увиденное. Она в очередной раз вынесла на поверхность явное фарисейство тех, кто прибыл на заведомо неоднозначное событие (притом, что в городе работало достаточно других, вполне традиционных площадок), приобрел входные за 100 рублей — и сумел на эту сотню оскорбиться.

Собственно, такова она — цена возмущению. На билетах пропечатана.