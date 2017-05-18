​Впервые вижу. «Меч короля Артура» — классика по-гайричевски

Новое прочтение классики. Хотя тут больше подойдет даже не «новое», а «классика по-гайричевски», потому что стиль режиссера угадывается как никогда. Большую часть фильма складывается впечатление, что персонажи из «Карты деньги, два ствола» переоделись, захватили с собой Джекса из «Сынов анархии» и пошли махать мечами под характерные шуточки. И это совсем неплохо. На мой взгляд, история, которую каждый режиссер переписывает под себя, имеет право и на такое видение. Достаточно современный сюжет органично переплетается с магией, монстрами, баталиями и дает нам нового короля Артура. Который большую часть фильма все-таки Арт, а не король.

Кастинг потрясающий. Эрику Бане на роду написано играть королей. Они у него получаются очень правдоподобными. И такими, какими, собственно, представляешь себе благородных королей. Чарли Ханнем накачан и как всегда хорош в роли бунтаря, перед которым маячит большая ответственность (вместе с большой силой, конечно же!). Джуд Лоу. С ним и так все понятно. Кто-то встретит знакомое лицо из «Игры престолов» в роли Скользкого Билла, он же местный Леголас. Первая роль Бэкхема! Дэвида знатно изуродовали для пущей брутальности... А вот голос в русском дубляже подобрали совсем не брутальный (да, в оригинале он тоже не басом говорит, но все же). И все это великолепие можно объединить тем фактом, что большинство актеров в фильме британцы. Что придает главной английской легенде особую прелесть.

Как большая поклонница этнических напевов туманного Альбиона, от музыкального ряда получала отдельное удовольствие. Не смотря на то, что местами она имела достаточно современную обработку, музыка практически сливалась с потрясающими пейзажами и уносила в сердце Британский островов (снимали везде, кроме Ирландии).

Фильм получился очень насыщенным, красивым, местами смешным и на 100 процентов героическим. Таким мы короля Артура еще не видели. Поэтому определенно стоит сходить в кино и посмотреть! Приятного просмотра!