16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,7383   EUR  62,9568  

​Впервые вижу. «Меч короля Артура» — классика по-гайричевски

Персонажи из «Карты деньги, два ствола» переоделись и захватили с собой Джекса из «Сынов анархии»

Новое прочтение классики. Хотя тут больше подойдет даже не «новое», а «классика по-гайричевски», потому что стиль режиссера угадывается как никогда. Большую часть фильма складывается впечатление, что персонажи из «Карты деньги, два ствола» переоделись, захватили с собой Джекса из «Сынов анархии» и пошли махать мечами под характерные шуточки. И это совсем неплохо. На мой взгляд, история, которую каждый режиссер переписывает под себя, имеет право и на такое видение. Достаточно современный сюжет органично переплетается с магией, монстрами, баталиями и дает нам нового короля Артура. Который большую часть фильма все-таки Арт, а не король.

Кастинг потрясающий. Эрику Бане на роду написано играть королей. Они у него получаются очень правдоподобными. И такими, какими, собственно, представляешь себе благородных королей. Чарли Ханнем накачан и как всегда хорош в роли бунтаря, перед которым маячит большая ответственность (вместе с большой силой, конечно же!). Джуд Лоу. С ним и так все понятно. Кто-то встретит знакомое лицо из «Игры престолов» в роли Скользкого Билла, он же местный Леголас. Первая роль Бэкхема! Дэвида знатно изуродовали для пущей брутальности... А вот голос в русском дубляже подобрали совсем не брутальный (да, в оригинале он тоже не басом говорит, но все же). И все это великолепие можно объединить тем фактом, что большинство актеров в фильме британцы. Что придает главной английской легенде особую прелесть.

Как большая поклонница этнических напевов туманного Альбиона, от музыкального ряда получала отдельное удовольствие. Не смотря на то, что местами она имела достаточно современную обработку, музыка практически сливалась с потрясающими пейзажами и уносила в сердце Британский островов (снимали везде, кроме Ирландии).

Фильм получился очень насыщенным, красивым, местами смешным и на 100 процентов героическим. Таким мы короля Артура еще не видели. Поэтому определенно стоит сходить в кино и посмотреть! Приятного просмотра!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:57, просмотров: 82, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Если у наших детей есть желание получить немецкий языковой диплом, то почему бы не дать им эту возможность?»

​«Если у наших детей есть желание получить немецкий языковой диплом, то почему бы не дать им эту возможность?»
Руководитель гимназии «Лаборатория Салахова» Алексей Савенков — о новом проекте
Алексей Савенков, директор гимназии «Лаборатория Салахова» Сегодня в 12:36
64 0
​Говорите с детьми!

​Говорите с детьми!
Психолог рассказала сургутским родителям о профилактике суицидов
Фатима Алиева Сегодня в 11:29
102 0
​Болеем за работу — и на работе // ИНФОГРАФИКА

​Болеем за работу — и на работе // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru к медикам стараются лишний раз не обращаться
Андрей Луговой Сегодня в 11:10
97 0
​В Тюмени готовы оказывать все виды высокотехнологичной медпомощи

​В Тюмени готовы оказывать все виды высокотехнологичной медпомощи
Развитие ВМТ в регионе стало возможным во многом благодаря проекту «Медицинский город», который в области планомерно развивается с 2011 года
Никита Шаганенко 17 мая в 18:03
301 1
Статья дня. «Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионеров...»

Статья дня. «Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионеров...»
Почему в России невозможно отсудить у «Макдоналдса» миллион долларов за пролитый кофе? Почему шоу Елены Летучей – это «ужас» с точки зрения защиты прав потребителей? В чем заключается самый циничный способ обмана больных пенсионеров?
Anews Интервью 17 мая в 16:22
547 0
«Несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые…»

«Несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые…»
В Сургуте открылось детское психиатрическое отделение
Фатима Алиева 17 мая в 15:21
338 0
​Он нам не Димон? // ИНФОГРАФИКА

​Он нам не Димон? // ИНФОГРАФИКА
Большая часть аудитории siapress.ru поддержала бы отставку премьера
Андрей Луговой 17 мая в 14:48
287 0
Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?

Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?
Обзор карьеры уходящего в отставку главного архитектора города
Артем Мазнев 16 мая в 19:06
1760 20
​Колебания курса доллара могут усилиться // АУДИО, ТЕКСТ

​Колебания курса доллара могут усилиться // АУДИО, ТЕКСТ
Новости из мира финансов и экономики
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 16 мая в 15:11
393 0
​Май: отдохнули сполна // ИНФОГРАФИКА

​Май: отдохнули сполна // ИНФОГРАФИКА
Как сургутяне провели праздники
Андрей Луговой 16 мая в 14:32
351 0
Волонтерство – жёсткая вещь

Волонтерство – жёсткая вещь
Почему человек, спасший котенка или щенка, вызывает подозрение у общества?
​Анастасия Андриенко, волонтер ОД «Дай лапу» 16 мая в 14:13
362 4
Андрей Гнездилов: «Сплошные парковки во дворах – это безумие»

Андрей Гнездилов: «Сплошные парковки во дворах – это безумие»
Главный архитектор проектов московского архитектурного бюро «Остоженка» рассказал о своем отношении к «муравейникам»
Артем Мазнев 16 мая в 12:29
536 6
​Мы не победители — но мы победили!

​Мы не победители — но мы победили!
Думаю, что если бы в конкурсе участвовала Россия и россияне имели возможность голосовать – у Кристияна Костова был шанс оставить португальца вторым.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 15 мая в 16:11
571 1
Что имеем, не храним

Что имеем, не храним
Я прогулялся вдоль дома, навскидку опросил пять человек, выходящих из разных подъездов, что они думают об изуродованной аллее. Четверо из пяти сказали, что им всё равно...
Кирилл Акинцев, сургутянин 15 мая в 11:03
871 7
​Наказание неадекватное, но и Соколовского не жалко

​Наказание неадекватное, но и Соколовского не жалко
Владимир Шахрин — о резонансном деле екатерибургского блогера
Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф» 15 мая в 10:37
739 18
​Сургутская неделя. Мэрская зарплата и прочие альтернативы

​Сургутская неделя. Мэрская зарплата и прочие альтернативы
Обзор событий города за прошедшую семидневку
Олег Владимиров 13 мая в 11:15
1461 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика