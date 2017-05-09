​Впервые вижу. И снова «Стражи Галактики»

Пауза выдержана. Пора что-нибудь написать про новых «Стражей галактики».

«Стражи» — это редкий случай, когда у меня не было даже тени переживаний за сиквел. Но тем не менее, не может продолжение быть абсолютно идентичным и я чувствую, что сейчас зрители разделятся на два лагеря: тех, кому вторая часть понравилась больше первой, и тех, кому меньше.

Что понравилось и не понравилось мне.

Юмор

+ Его стало больше.

- Из-за количества временами страдает качество: местами шутки затянуты, местами пошловаты.

Герои

+ Малыш Грут. Много Малыша Грута. Милота невероятная!

+ Йонду. Персонаж интересный и здесь у него чуть больше экранного времени.

+ Эго и Стакар. Сам факт наличия в фильме Курта Рассела и Сильвестра Сталлоне прекрасен!

+ Мантис. Приятное разнообразие среди воинственных персонажей.

+ Раса золотых человеков - суверены. Забавные.

+ #особенноенот

- Звездный Лорд и Гамора. Амурные отношения напоминают сериальные, когда сценаристы не могут во второй же серии дать героям признаться в чувствах, иначе на чет строить еще 100 серий. Поэтому они сорятся, препираются, подкалывают друг друга, а в конце томно смотрят друг другу в глаза. Для кино это не очень подходящая тактика.

- Дракс. Наивная прямолинейность иногда граничит с тупостью и хамством.

- Эго. Персонаж интересный и очень важный и в истории главного персонажа, но эмоционально его перекрывают другие персонажи. Поэтому после фильма какое-то странное ощущение, как будто его и не было.

Сюжет

+ Новые персонажи. Новые сражения. Отсылки в прошлое героев и враги для будущих частей.

- В фильме преобладает тема семьи. Что само по себе неплохо. Но иногда добавляет с сюжет провисания и слезливости.

Спецэффекты

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Музыка

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Смотреть, конечно же, рекомендую.