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Короче, «Браво»!

О первой авторизованной биографии самой светлой российской рок-группы

Фото: newsmuz.com
Фото: newsmuz.com

Дождались: на 35-м году жизни группа «Браво» наконец получила свою авторизованную биографию, которую волей-неволей начинаешь сравнивать с образцами жанра. Первый и самый очевидный здесь, конечно, труд Хантера Дэвиса, к тому же вот и Артем Троицкий в тексте признается, что может доказать законность нахождения московских стиляг в одном ряду с битлами.

В первую очередь, конечно, бросается в глаза оформление и качество печати. Тут действительно все в порядке, поэтому восторгов может хватить, чтобы не заметить, что книга, при всей уникальности, однако, достаточно краткая — этим она, собственно, от всевозможных «образцов» и отличается.

Одновременно с биографией вышел двойной CD «Бравоспектива». Интересно наблюдать, что сборник наполовину состоит из песен позднего «Браво», периода Ленца-Хавтана (и такое соотношение материала вызывает некоторые вопросы: в треклисте, например, не обнаруживается «Верю я», зато есть 36,6), а вот книга — наоборот: половину повествования занимают славные времена с Жанной Агузаровой, а все остальное дано достаточно краткими аннотациями к основным вехам. Понятно, что история «Браво» на начальном этапе, так скажем, более фактурна, но ведь и книга заявлена как официальная биография; следовательно, стоило бы уделить больше внимания не только историческому «винтилову» 1984 года, но и турбулентным для коллектива временам конца 80-х, середины 90-х, начала 2000-х.

Претензии можно множить, обнаруживая ошибки и неточности: некоторые из них, кстати, перекочевали в книгу из предыдущего, еще более короткого текста Певчева, вышедшего в издательстве «Амфора» в серии «Легенды нашего рока». Например, «Король курорта» и «По волнам» здесь названы демо-записями, созданными к альбому «Стиляги из Москвы» (хотя обе выполнены скорее в стилистике «Дороги в облака», которая, по признанию героев биографии, значительно отличается от первых альбомов с Сюткиным), песню «Стрижи» исполняет почему-то Олег Чилап, и так далее.

Это, однако, досадные мелочи:

сама же попытка собрать наконец воедино историю самой светлой группы российского рок-н-ролла может оцениваться исключительно положительно,

тем более что здесь звучит голос не только главного героя — Евгения Хавтана, на счету у которого и так достаточное количество всевозможных интервью. Автор побеседовал с нынешними и бывшими участниками группы, директорами, журналистами, критиками. В этом многоголосии — одно из главных достоинств книги. Оно, кстати, может оказаться и отправной точкой для ее совершенствования: именно эти интервью можно в дальнейшем расширять, заодно выходя на обсуждение тех самых не слишком интересных для автора периодов истории «Браво». В общем, солидный задел на «Издание второе, расширенное и дополненное» имеется.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 61, комментариев: 0


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