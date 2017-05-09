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Впервые вижу. «Стражи Галактики 2»

На этой неделе в кино вышла вторая часть фантастической космо-оперы от Marvel, и для меня она оказалась очень противоречивой. С одной стороны, я получил то, чего хотел, — добротный юмор, подколы, крутая музыки и эффекты, интересный сюжет, развитие героев, а визуал вообще превзошел все мои ожидания. Это действительно очень красивая картина.

Но было и то, чего я совсем не хотел получить. Огромный градус крутизны первой части был в том, что герои не были заморочены душевными терзаниями, проблемами в личной жизни и муками совести. Они просто были крутыми плохими парнями, боролись со злом, круто шутили и радовали зрителя. Во второй части режиссер решил устроить гигантские качели, повергая зрителя то убойным юмором, то такой же убойной драмой.

А теперь разберу фильм по порядку.

Дальше возможны спойлеры, поэтому если еще не смотрели фильм - пролистайте в конец обзора, там будет небольшой абзац для вас.

Режиссер и актерский состав

Джеймс Ганн, Крисс Пратт (Квилл), Зои Салдана (Гоморра), Дейв Батиста (Дракс), Майкл Рукер (Йонду) нам хорошо известны с первого фильма, а вот на кого было интересно посмотреть в мире стражей галактики — так это на Курта Рассела и Сильвестра Сталлоне. Герой последнего хоть и второстепенный, но я искренне надеюсь увидеть его в следующем фильме, его крутизна и шарм отлично вписались в образ предводителя опустошителей. Антогонисты, как им и положено, немного туповаты и прямолинейны. Но то, как они отыгрывают свои эмоции выше всяких похвал. Момент, где Шокерфейс звонит Аише в момент крушения корабля, можно зациклить и смотреть несколько часов. Актерская игра — 10 из 10. Все отыгрывают в рамках своих образов великолепно. Прямо верю.

Сценарий и сюжет

После событий первого фильма наши герои стали командой высокооплачиваемых наемников и зарабатывают теперь тем, что спасают не галактики, а определенных заказчиков. Вот только бандитская сущность не дает им покоя и, выполнив очередной заказ, Ракета не удержался и помимо полученного вознаграждения обворовал заказчика — Аишу из расы суверенов. И теперь всей команде приходится бежать от целого космического флота златокожих гуманоидов.

Спасение приходит откуда не ждали. Мужичок с ноготок разом уничтожает всю флотилию и сопровождает стражей до ближайшей обитаемой планеты. Этим мужичком оказывается отец звездного лорда, который по совместительству целестел, в простонародье - бог. С маленькой буквы. Именно поэтому Квилл не умер от того, что прикасался к камню бесконечности, дрейфовал без скафандра в открытом космосе да и вообще сверхвезунчик. Полубог наш главный герой, оказывается.

А дальше пошла поехала суматоха. У Бога — большие амбиции, у опустошителей - внутренние войны, у Грута — детская непосредственность, у Гоморры — проблемы с сестрой, Ракета страдает от одиночества, Дракс приобретает зачатки интеллекта. Но все это под очень густым соусом семейной драмы. Воссоединение с отцом, признание сестер, отрицание очевидного, моральные травмы прошлого, все, чтобы зритель максимально быстро и глубоко погрузился в свои переживания. Поэтому возвращение к драйву, юмору и экшену воспринималось мной как глоток свежего воздуха.

Излишний драматизм — единственный минус этого фильма, а в остальном все супер.

Поэтому за сценарий и сюжет — 8 из 10.

Атмосфера

Вот уж не знаю, какой фильм можно назвать более атмосферным, чем «Стражи Галактики». Сразу на ум ничего не приходит, разве что первые части «Гарри Поттера», но это совсем другая история. Атмосферу в стражах создает буквально все! Музыка из 80х, цветовая гамма, новые миры и планеты, космические фейерверки, разнотипные персонажи, костюмы, грим, спецэффекты, юмор, диалоги, мотивация героев, крупные планы, малыш Грут. Да вообще все! Каждая деталь — элемент атмосферы подробно продуманной и прописанной вселенной. За что Marvel отдельное спасибо! Атмосфера выше всяких похвал — 10 из 10.

Визуальная составляющая

Можно обойтись и без 3D. Однако посмотреть действительно есть на что! В этом фильме очень крутая цветовая гамма, очень интересные и красочные миры, даже космос раскрасили! Режиссёр Джеймс Ганн хотел, чтобы визуально фильм выглядел в стиле ранних научно-популярных романов 50-х и 60-х годов ХХ века. Он вдохновлялся винтажными работами Валли Вуда. Также это первый фильм снятый камерой Weapon 8k. Это как смотреть очень теплую пленку, но только в цифровом качестве. В общем ваши глаза будут кайфовать, а сердце радоваться.
За красочность и разнообразность — 10 из 10.

Юмор в фильме

Тут даже говорить не о чем, нужно смотреть. Юмор — одна из составляющих Стражей». И хоть во второй части его меньше чем в первой, однако он продуман и заточен под каждого персонажа. Следить за диалогами можно отдельно от сюжета. Очень занимательно и забавно. Важно понимать, что юмор здесь — это не умопомрачительные гэги, после которых весь кинозал смеется. Это дружеские подколы, забавы, комедия положений и текстов. За юмор — 8 из 10.

Музыка

Тут и говорить не о чем. Еще с первых нот первого трейлера первой части было понятно. К этой составляющей создатели фильма подходят с особой тщательностью. Сиквел продолжил эту традицию и порадовал фанатов новыми композициями, которые раскачают каждого. Особенно стоит заметить то, что все композиции только усиливали атмосферу и придавали нужные оттенки драматичным сценам.

В общем и целом, фильм получился очень хорошим для своего жанра. На него стоит сходить каждому фанату космической оперы, да и вообще всем, кто хочет с удовольствием провести два часа своего времени. Единственные, кому фильм смотреть не рекомендуется, — те, кто с гордостью и пеной у рта называет себя снобом, пытаясь аппелировать к законам физики и логики, доказывая всем, что такого не может быть.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 132, комментариев: 0


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