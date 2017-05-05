Найти себя в театре

Те, кто посещает спектакли Сургутского театра для детей, знают, какая сильная и яркая молодежная студия здесь работает. Ребят обучают актерскому мастерству, вокалу, сценической речи, хореографии. На счету студийцев - старшеклассников школ Сургута и Сургутского района – 4 репертуарных спектакля, победы в театральных фестивалях, участие в имидж-акциях театра. В минувшее Новогодье именно спектакль студийцев «Снежная королева» был главным подарком театра юным зрителям. И именно с этим спектаклем студийцы одержали победу в Городском фестивале любительских театральных коллективов «Театральная весна-2017» (номинация «учебный театр»).

Некоторые из студийцев, покидая в этом году не только студию, но и школу, решили штурмовать театральные вузы. Уже известно, что двум юным актрисам это удалось. Ученица школы №46 Ольга Стародубова с успехом прошла испытания в Высшую школу сценических искусств К. Райкина, ВГИК, Театральный институт им. П. Ершова. Карина Предыбайло из школы №27 преодолела испытания первого тура в Школе-студии МХАТ.

…О чем мечтает сургутская школьница? Обыкновенный подросток, который учится, занимается в кружках, готовится к экзаменам? Скептики ответят, что о модных вещицах, новом смартфоне… Или все-таки в наш постинформационный век, когда соцсети соединили людей со всех концов света и одновременно разобщили ближний, живой круг общения - сильна тяга к чему-то большему? К обыкновенному, но чуду – к живому содержательному общению?

Карина Предыбайло в роли Атаманши в спектакле «Снежная королева»

Разбойница – роль на сопротивление

Старшекласснице Ольге Стародубовой такое чудо помогли воплотить в жизнь Сургутский театр и студия «Версия молодых». Искусство сцены – это не только возможность раскрыть свою уникальность, но и ощутить себя частью настоящей команды единомышленников, большой семьи.

- Все три года, которые я провела в студии при СМДТ, мне было безумно весело, интересно. Не пропадало потрясающее ощущение новизны, - рассказывает юная актриса. – Никогда не было рутины, каждый день приносил новое творческое открытие. У меня появились настоящие друзья! До студии я всегда просила у Деда Мороза побольше новых знакомств и преданных друзей… Все сбылось здесь, в Сургутском театре!

Ольга Стародубова (слева) в роли Маленькой разбойницы в спектакле «Снежная королева». Фото Галины Родионовой

К творчеству во всех его проявлениях Оля тяготела всегда, но ее путь к театру был достаточно долгим. Она сыграла во всех молодежных спектаклях СМДТ, и каждый из них полюбился ей по-своему. Однако есть среди них такой, который актриса выделяет лично для себя. Это – антинаркотический перформанс «На игле».

- Он стоит особняком в репертуаре молодежной студии, - поясняет девушка. – Ведь все остальные наши спектакли – это сказки для детей. В том числе и те, где мы играем вместе со взрослыми актерами – мюзиклы «Аленький цветочек и все-все-все», «Когда часы 12 бьют…». А по перформансу «На игле» я сейчас очень скучаю. Он такой серьезный, взрослый и по-хорошему сложный.

В каждый спектакль Ольга внесла свою неповторимую ноту – рассудительность, основательность, спокойную глубину. Умение уловить самую суть, передать ее полно, точно, без переигрывания и перегибов, - вот главные особенности формирующегося актерского почерка Ольги Стародубовой. Все сыгранные ею персонажи могут показаться не самыми броскими внешне, но именно они запоминаются, западают в душу наравне с главными героями.

- Маленькая разбойница сильнее всех других ролей на меня повлияла и сложнее всех мне далась, - поделилась девушка. – Это – роль на сопротивление, ведь у героини совсем нет ничего общего со мной. В реальной жизни я никогда так себя не веду!

И вправду, немногословная, интеллигентная, сдержанная Оля совсем не похожа на боевитую пацанку-заводилу, каковой предстает в ее трактовке Маленькая разбойница. Также стоит отметить, что актриса не сводит героиню к известному типажу, а делает образ сложнее, объемнее. Ее Маленькая разбойница – девчонка с воображением и широкой душой, лихая, резковатая, но способная на великодушный поступок и открытая для доброго влияния извне. Для успешного создания столь непростого образа Оле пришлось преодолеть не только эту несхожесть судеб и характеров, но даже… страх высоты.

- Самый первый выход Маленькой разбойницы мы репетировали очень долго. Это был прыжок с высоты собственного роста. Я долго не могла перебороть себя, но когда все-таки один раз это сделала, то сразу перестала бояться! В том числе и многих других вещей.

Ну как тут поспоришь с утверждением, что герой не тот, кто не боится, а тот, кто сумел совладать со своим страхом! Вот еще одно чудо, которое под силу Его Величество Театру. Юный человек меняется к лучшему, учится добиваться поставленных целей, проявлять упорство и стойкость, не пасуя перед трудностями.

Ставка на отрицательное

Спектакль «Снежная королева», ставший лауреатом «Театральной весны – 2017», можно по праву назвать самой профессиональной работой студии. В нем ребята предстали вполне сложившимся актерским ансамблем. Каждая роль в нем достойна отдельного разговора, каждый персонаж по-своему примечателен. Например, очень гармоничный тандем получился у Ольги с Кариной Предыбайло, сыгравшей Атаманшу.

Эффектная и яркая Карина – одна из студийных «звездочек». Ее внешние данные и низковатый, глубокий голос позволили ей воплотить целую галерею колоритных и непростых даже для взрослой актрисы образов. Уже самая первая роль в перформансе «На игле» стала для девушки настоящим творческим испытанием. В самом деле, ты еще ни разу не выходила на сцену, до студии театральному искусству нигде не обучалась, а получаешь роль Хищника – инфернальной сущности, воплощенного наркотического кайфа. Тут надо срочно учиться и внимание партнеров по сцене привлекать, и зрителей одним звуком своего голоса в дрожь вгонять. И при всем при этом не перестараться. Словом, Карине, как и Оле, тоже пришлось быстро совладать со своими опасениями и неуверенностью. И теперь, глядя на эту юную актрису с богатым потенциалом, вообще трудно поверить – неужели она боялась сцены?

Карина Предыбайло в роли Королевы-Мачехи в спектакле «Белоснежка и семь гномов»

Королева-Мачеха из сказки «Белоснежка и семь гномов» предстает в исполнении Карины обаятельной роковой женщиной, изобретательной и всегда идущей ва-банк. Она не считает нужным притворяться добрее, чем есть, ее привлекает только власть ради власти. О раскаянии и исправлении говорить не приходится, ведь это – поистине несгибаемый характер! Такую Мачеху можно только одолеть в бою и наказать, но никогда – переделать, перевоспитать.

После Хищника и Королевы роль Атаманши – это новый и очень впечатляющий шаг вперед и своеобразная вершина работы над отрицательным образом. Глава разбойничьей шайки – это не столько злодейка, сколько персонаж многогранный, жизненный. Несмотря на то, что у героини не столь много сценического времени, Карина успевает явить ее во всей полноте, раскрыть с самых разных сторон. Атаманша предстает то энергичной командиршей, то хлопотливой многодетной мамашей для всего своего трудового коллектива, то бедовой цыганской красоткой. Любимое чадо – Маленькую разбойницу – Атаманша балует, но не забывает воспитывать при каждом подходящем случае, чтобы потом с гордостью изречь: «Моя школа!». С Олей Стародубовой у Карины получился прекрасный дуэт. Все образы, созданные Кариной, отличает пластическая проработанность, - на пользу пошли занятия художественной гимнастикой и танцами.

Кто-то мечтает о театре с детства и последовательно идет к своей цели, а Карину творческая судьба настигла в один момент, как озарение свыше. Намерения обучаться в полицейском лицее сразу оказались неактуальны, но девушка не жалеет.

-Словно звезда с неба на меня упала, - рассказывает она об обретении своей путеводной нити. – Я сходила в Сургутский театр на спектакль «На игле» и после этого так загорелась, так вдохновилась!

Ольга Стародубова (слева) проводит новогодние массовки для юных зрителей

Как и другие студийцы, Карина отмечает, насколько сильно изменились ее взгляды, вкусы и стремления благодаря обучению в студии. По собственным словам юной актрисы, театр воспитал ее, позволил найти себя и определиться с дальнейшими жизненными планами. Карина твердо решила продолжать служить искусству сцены, обучаясь в театральном вузе. Она не мечтает о какой-то конкретной роли, а стремиться быть разноплановой. Такой, что, подобно ведущей актрисе СМДТ Юлии Уткиной, способна сыграть и Золушку, и Бабу-Ягу, и острохарактерную госпожу Простакову, и героиню высокой трагедии.

Сцена из спектакля «Папамамалогия»

Студийцы - активные участники имидж-акций театра

Нам остается только порадоваться за ребят, уже определившихся со своими мечтами, пожелать им дальнейших успехов, а их сверстникам – такого же собственного чуда.

Ну а тем, кто заинтересовался возможностью попасть в театральную студию, сообщаем: уже открыт набор для учащихся 8-х и 9-х классов. Справки по телефону: 53-03-19 (звонить по будням, с 9 до 17 часов).