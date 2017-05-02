​Сургутский ансамбль «Этинсель» отпраздновал 20-летие

Накануне в Сургуте состоялся концерт в честь 20-летия образцового художественного коллектива Ансамбля современного танца «Этинсель» ЦКиД «Камертон».

Началось мероприятие с официальных цифр и отчета о проделанной работе коллектива: количество поставленных номеров, города, в которых побывал с концертами, количество обученных детей. Далее была представлена непосредственно концертная программа. Процесс подготовки номеров, работа с детками разного возраста — все это умудрились изобразить в танце!

Не один десяток номеров с участием воспитанников коллектива представлены в такой легкой, непринужденной манере, что показывает, насколько великолепно преподается здесь наука танца.

За двадцать лет работы творческих коллективов под крышей «Камертона» сменилось более пяти-шести поколений учеников. Родители свидетельствуют: одно дело, когда сам проходишь этот путь, другое дело, когда начинаешь водить своего ребенка. Тут нет домашних заданий, не просят тянуть носок дома на выходных или повторять определенные упражнения, но через год преподавательский состав показывает, чему ребятки научились, и тут уже захватывает дух, что твоя кроха может участвовать в сорокаминутной программе, на сцене.

Двадцать лет, день за днем, выпускались каждый год талантливые детишки, обученные красоте танца. В запасе не один десяток ярких, красочных номеров, отточенных и грациозных... Конечно, многое осталось за кадром: боль, слезы от постоянных тренировок, переживания за своих воспитанников и страх перед сценой. Трепет от того, как будут приняты новые идеи, как они будут реализованы, — но это все стирается, когда артист выходит на сцену.

Мы все прекрасно понимаем, что это титанический труд, и снова «Камертон» нас восторгает своим великолепием поставленного концерта.