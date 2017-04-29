​Шум в сердце

Фестиваль «Зеленый шум», подобно «60-й параллели», уже стал визитной карточкой не только Сургутской филармонии, но и города в целом. О «Зеленом шуме» говорят в столице, в нем престижно принимать участие, его с нетерпением ждут зрители.

«Мы смогли сделать это пять раз подряд. По-моему, это необыкновенный успех, — делится президент и худрук фестиваля, член президиума Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, солистка Московской филармонии, пианистка Екатерина Мечетина. — Мы планируем продолжать. Что касается трансформации или стабилизации фестиваля — есть и то, и другое. Например, есть такие знаковые вещи, как концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик». Он проводится уже не в первый раз, это стабильность фестиваля. Если говорить о разнообразии, то в этом году у нас впервые два жанра: драматический театр в лице представителей школы Константина Райкина и художественного руководителя данного проекта Сергея Шенталинского, а также Камерный хор Московской консерватории, лично для меня дорогой коллектив, с которым я сотрудничаю уже около 15 лет. Еще будет балет, но это уже для нас не новость. Два года назад у нас был Владимир Васильев и его воспитанники, один из которых настолько запомнился всем нам, что в этот раз покажет нам авторский проект, а мы ему поможем».

И вот, в день открытия «Зеленого шума» в сопровождении Симфонического оркестра Сургутской филармонии, дирижера Алексея Рубина и Екатерины Мечетиной гудят маленькие «щелкунчики»: девятилетняя Софья Тюрина со своим миниатюрным саксофоном, экспрессивный скрипач Матвей Блюмин 12 лет от роду и его ровесник — виртуозный пианист Сергей Давыдченко. Кроме того, в качестве почетного гостя на фестивале играет сургутянин Владислав Пучков, и музыка Сергея Рахманинова, им воссоздаваемая, звучит очень убедительно.

Каждый зритель задается вопросом: как эти дети могут исполнять взрослые произведения так, словно сами уже многое пережили?

За всем этим действом и отточенной техникой стоят часы трудов музыкантов и их педагогов. Всех юных участников «Зеленого шума» ждет большое будущее, уверены организаторы.

Между тем второй фестивальный день становится вечером одноактных балетов. Авторский проект балетмейстера-постановщика Дмитрия Антипова и худрука «Зеленого шума» проходит на ура. Ведущие солисты театра «Кремлевский балет» — Джой Аннабель Уомак, Саори Коике, Егор Мотузов, Михаил Мартынюк и Наталья Балахничева — показывают новое пластическое прочтение Равеля и Рахманинова. Внимательный наблюдатель мог оценить в одном из выступлений и отсылку к творчеству сюрреалиста Рене Магритта.

Если балет задействован в фестивале уже не впервые, то вокальный спектакль «Вечер романсов» в рамках третьего концерта «Зеленого шума» — формат абсолютно новый. Поют не только студенты «Высшей школы сценических искусств» (Театральная школа Константина Райкина), но и, судя по отзывам, зрительская душа.

Заключительным в череде мероприятий стало грандиозное представление коллектива международного уровня — Камерного хора Московской консерватории под руководством дирижера и профессора Александра Соловьева. Музыканты исполняют произведения из классического и народного репертуара. Здесь ария Царицы ночи из «Волшебной флейты» Моцарта соседствует с березонькой, что стояла во поле. Неудивительно, что абсолютно каждый слушатель находит в этом концерте что-то близкое и понятное конкретно ему.

Вообще, молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» задуман как форум, в рамках которого молодые музыканты из разных городов России и Европы могут заявить о своих талантах, обменяться опытом с коллегами, объединиться в новых творческих проектах. Подумать только: участникам нет еще и 30 лет, а они уже лауреаты множества международных конкурсов и обладатели премий.

«Это огромная радость для всех, кто имеет отношение к организации. Надеюсь, что и для наших слушателей тоже. Все, что мы делаем, мы делаем исключительно для публики», — признается президент и художественный руководитель «Зеленого шума».

Что и говорить, шум — в сердце, а мы уже начали считать дни до следующего фестиваля с «зелеными человечками».

Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» — творческий проект Сургутской филармонии, который реализуется с 2013 года. Кстати, с 2016 года география выступлений участников включает в себя и Ханты-Мансийск.