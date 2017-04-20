​Американофобский сериал — из Америки

Американский сериал «Родина» (Homeland) – уникальное явление, его создателям удается целых шесть лет держать высочайшую планку, нет ни одного провального сезона. И что ценно – сценаристы работают с актуальным материалом, всегда пытаются предугадать наступающий геополитический тренд, и это им удается.

Первый сезон, как мы помним, начинался с триумфального возвращения сержанта морской пехоты ВМФ США Николаса Броди из иракских застенков. На родине он признан героем, его чествуют на самом высоком уровне, и лишь проницательная сотрудница ЦРУ Кэрри Мэтисон (ее играет Клэр Дэйнс), подозревает, что морпеха в плену завербовали и он причастен к подготовке террористической атаки на Вашингтон. Но ей никто не верит, и одна из причин тому – она страдает психическим заболеванием, биполярным расстройством.Потом Броди перевербуют, он станет двойным агентом, в конце третьего сезона его талибы повесят. Казалось бы, сериал должен был закрыться, но в 4-м сезоне произошла полная перезагрузка: находившийся в тени отважный оперативник Питер Куинн занял место выбывшего морпеха. Тогда же драматургия сериала усложнилась, и,

кстати, заметно уменьшилась пропагандистская составляющая. В «Родине» и ранее американцы не были всегда однозначно хорошими и правильными, а мусульмане – не всегда несли зло и разрушение,

но с 4-го сезона герои стали еще больше интриговать, и их реакции предугадать все сложнее.

Все сезоны «Родины» обычно строятся по примерно одной схеме: в «пилоте» мы неспешно погружаемся в обстоятельства новой истории, ближе к середине действие обостряется, для зрителя расставляют множество ловушек, а в финале действие воспламеняется, и создатели закидывают крючок для завязки следующего сезона. В завязке 6-го сезона Кэрри Мэтисон, уволившаяся из силовых структур, пытается начать новую жизнь в Бруклине: ее дочь уже посещает детский сад, сама она работает в компании, оказывающей поддержку американцам-мусульманам, и ее новый клиент – молодой исламский радикал, который ведет весьма американофобский блог. Оперативник Питер Куинн едва выжил после событий в Берлине, он проходит реабилитацию в больнице – одна нога частично утратила подвижность, да и с головой явно не все в порядке. Действие крутится вокруг нового избранного президента – это женщина демократических взглядов, сын которой погиб в Иране, она не поддерживает военные действия США на Ближнем Востоке, и кое-кто из спецслужб готовят заговор против нее.

Да, сценаристы не угадали, что победит Трамп, а не Хилари Клинтон, но зато антураж заговора против нового президента придуман ими блестяще:

тут и целая фабрика ботов и троллей, которые занимают шесть подземных этажей огромного здания, тут и популистская пропаганда с вечно лгущим телеведущим, и теракты, которые спецслужбы готовят таким образом, чтобы их можно было списать на радикалов-исламистов. Короче, весь современный политический пирог. И спасает президента США странная парочка: психически нездоровый бывший аналитик ЦРУ и полупарализованный оперативник.

И самая большая удача сценария – это когда президент, еще вчера демократических взглядов, переобувается в воздухе и превращается чуть ли не в фашиста. И вот уже сворачиваются демократические свободы, и бывшие соратники один за одним отправляются в тюрьму… Да, в США такое кино не боятся снимать, а на создателей сериала не вешаются ярлыки «пятая колонна». Я уже писал, что там Родину можно любить не с закрытыми глазами и ртом – а указывая всему миру на ее болячки и недостатки. Чтобы вылечить ее, оздоровить. Это важно.