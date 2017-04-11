​Ниноев ковчег

Не знать Нино — это как жить рядом с гигантской статуей Колосса Родосского и не замечать ее. Столь же колоссальна значимость этой джазовой певицы в мире музыки.

«Главное — это любовь», — говорит Катамадзе. Она не лукавит. Любовь в каждой ее строчке, ноте, выдохе. Ее помогают доносить до нас, зрителей, сумасшедше талантливые музыканты из ансамбля Insight. Те самые, что играют голыми руками на ударной установке, художественно насвистывают мелодии и со скоростью света перебирают струны на гитаре. Вокальные данные и экспрессия вокалистки производят пьянящее впечатление.

Если бы грузинское вино могло превратиться в музыку, то оно стало бы Нино Катамадзе.

Она живая и теплая. Нино хочется обнять. Она непосредственна и открыта, словно ребенок: «А вы что такой грустный? Это я такая некрасивая, что ли?» Еще какая красивая: статная, с роскошным хвостом пшеничных волос, глаза синью горят, душа нараспашку.

— А вы чего не спускаетесь? — внезапно спрашивает певица, обратив внимание на пустые места в зале и устремив взгляд вверх на балкон.

— Нас не пускают! — кричат зрители.

— Кто это вас не пускает? Я вас пускаю!

В этом вся Нино Расуловна, беззаботно танцующая посреди зрительного зала. Здесь нет места чинности и занудству. «Я не уйду отсюда, пока вы не споете со мной», — увещевает певица. И она добивается своего, постепенно поднимается ритмичный напевный гул в духе босановы из сотен зрительских голосов. И внезапно все понимают, зачем это было затеяно: зал стал единым организмом. Мы стали ее ковчегом, а она нашим Ноем. Мы сделались вместилищем ее необъятной души на целый вечер. В этот момент казалось: «Теперь хоть потоп».