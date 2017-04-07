Владимир Куклачев: «Я не очень хотел быть клоуном»

Весенний Сургут никак не мог обойтись без настоящего кошачьего концерта. К нам с гастролями пожаловал знаменитый «Театр кошек Куклачева». «НГ» посетил спектакль «Страна Кошландия» и взял интервью у артиста Владимира Куклачева. Младший сын Юрия Куклачева рассказал, что общего и различного у них с отцом, почему он решил совместить балет и клоунаду, какую кошку он больше всего любит и что ни в коем случае нельзя делать зрителям.

Детский смех — путь к успеху

— Почему вы решили посвятить свою жизнь кошкам? Вроде как пошли по стопам отца?

— Это не совсем правильно, давайте я вам объясню точнее. Я когда-то закончил балетную академию Большого театра, потом семь лет работал в Израиле солистом в театре Валерия Панова. Это известный мировой балетмейстер из Питера. В Израиле у нас было очень много детских спектаклей. До этого я никогда не видел себя на сцене с кошками. Вообще, я не очень хотел быть клоуном, я не думал, что клоунада — это мой путь в искусстве. Я видел себя как серьезного танцора в драматических ролях. А потом случился выход на сцену для детей, детский смех. Я сам начал рисовать какой-то грим, менял свои движения, полностью изменил все свои выходы, что-то искал.

Было очень много спектаклей в залах, где сидело по 500-700 детей. В один сезон мы как-то зарядили 210 спектаклей!

И была свобода, много смеха. И я понял тогда, что клоунада мне очень интересна. Я начал этим заниматься, изучать, придумывать истории. У меня всегда была цель создать такое искусство на сцене, которое бы соединяло несколько разных искусств, чтобы был синтез. Чтобы это был и балет, и брейк-данс, и народный танец, и опера, и джазовый оркестр, и рок-оркестр. Чтобы все на одной сцене! Хотелось как можно больше жанров собрать. Кошки оказались одним из средств выразительности, они открывает детей практически сразу…

— Все любят котиков?

— Не то что все любят котиков. Знаете, кошечка — это очень непростое животное. С ним идет очень сильное подключение на сцене. Мне гораздо проще, как актеру, нести свою роль с кошкой. Они как бы открывают дверь души зрителя, они его сразу располагают к совершенно другому отношению. Если вы заметили, у нас кошки — такие же артисты, как и мы. Они выходят, кайфуют на сцене, играют свою роль. Есть даже такие, которым даже не нужно мяса или чего-то еще, а им нужно, чтобы их погладили. Им нравится зрительское внимание.

Почему кошечки? Да, я решил пойти по папиному пути, но не кошки мой путь. Мой путь — соединение разных средств выразительности. Например, спектакль «Страна Кошландия». В нем сочетается драматический театр, классический балет, клоунада и кошки. В истории искусства этого еще никогда не было! Мы первые, как мой папа когда-то был первым с кастрюлей. Мы специально для этого искали артистов, добавили людей в коллектив, чтобы спектакль был более динамичным, сильным.

Артисты с характером

— Сколько всего в труппе человек?

— Где-то 12.

— А кошек?

— У нас 35 кошек и две собаки.

— Прямо с собой все сейчас в Сургуте?

— Да, все сегодня были на сцене!

— А есть у вас какие-то любимцы в коллективе?

— Конечно, есть такие. (Улыбается) У нас один котик два года жил дома, был обычный домашний кот. Он любил фотографироваться и гостей, а иногда и любил холодильник открыть и съесть все, что там найдет. Оказалось, что он артист. Это такой рыжий с белой грудкой. Он у нас в спектакле через ноги ходит, по плечам, по палкам ходит.

Он это делает, потому что ему это нравится.

Может, ему и сам трюк не очень нравится иногда, но он делает его для меня. Потому что он меня очень любит, а я его люблю. У нас с ним хороший контакт. Ему очень нравится внимание зрителей!

— Как его зовут, кстати?

— Кот Буслай!

— Я читала, что в Театре кошек у животных есть «Пушистые апартаменты», в которых они живут…

— Да, есть большие вольеры, в которых они живут. Там у нас три коллектива, все в разных вольерах размещаются.

— За ними несколько людей следят?

— Да, и за ними постоянный ежедневный уход.

Уловки дрессировки

— А кто более обучаем? Это как-то зависит от породы?

— Это зависит от характера и от того, есть ли внутренне призвание, артист кот или нет. Это правда. В принципе, любая кошка может сделать любой трюк. Вопрос в том, нравится это ей или нет.

— Люди часто интересуются, как вы управляетесь со своенравными питомцами?

— Кто-то сотрудничает за вкусняшки, кто-то за внимание. Кто-то говорит, что я ничего, мол, вообще не хочу, не трогайте меня. И они сидят! У нас специально для каждого есть свое место. Два основных момента — они не должны бояться музыки, шума, аплодисментов и световых эффектов. Если у них все в порядке с этим, то все хорошо.

— Сколько времени уходит на дрессировку кошки?

— По-разному абсолютно.

Каждое животное — это большой внутренний мир, совершенно что-то особенное. Нет какое-то одного правила.

— А если кошка, например, отказывается выполнять трюк, то как вы выкручиваетесь?

— Импровизация! Если кошка сошла с трюка и убежала, то все — просто идем дальше! Невозможно начать их заставлять. Их можно только направить немножко. Могу как-то погладить, например, направить, когда они на зал отвлекаются. Но сам трюк они делают, только если это им нравится. Если им не нравится, то кошки просто болеют. Все знают: если кошке не нравится, то она уши подожмет и убежит, не будет себя комфортно чувствовать.

Вспышка — враг кошки

— Не отвлекает, когда зрители из зала зовут кошек? Они не реагируют?

— Конечно, реагируют! Бывает, что зал ближе сидит или дальше. Но кошки привыкли, видимо. Что категорически нельзя, так это фотографировать со вспышкой! Это сильно отвлекает. А вообще животные привыкли к реакции детей. Дети иногда обступают сцену и пытаются контактировать с кошками. Контакт — это уже другое. Кошки почему себя спокойно чувствуют? Потому что мы рядом. Если мы уйдем, то они себя не так комфортно уже будут чувствовать.

— А вы сами сценарии пишете?

— Этот спектакль нам придумал замечательный Валерий Меркулов, режиссер детского музыкального театра имени Н. И. Сац, ученик Натальи Сац, он потрясающий! Он именно детский режиссер. Здесь синтез всего. У нас была большая интересная работа. Кошки тоже с нами разговаривают, танцуют. Я не пошел по стопам папы в этом смысле. Я из цирка ушел полностью в театр. Работа с кошкой — это цирк, эстрада, это не театральное зрелище. Мы же сделали полностью драматический театр, сказку, в которую дети погружаются. Они участвуют. Хореографию, кстати, ставил я.

Наша главная задача, чтобы дети, посмотрев наш спектакль, потом по улице шли и понимали, что животные тоже живые, и не бросали камень в кошечку или собачку. Если это произойдет — это самая главная наша заслуга. Отношение к живому существу — это любовь, ласка и уважение.

Дела семейные

—А дома у вас живут животные?

— Да, три кота и две собаки, которые участвуют в спектакле. Это мои домашние собаки.

— Хотели бы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам?

— Пусть они сами решают. У меня трое. Ни в коем случае как-то заставлять их нельзя. Есть такая фраза: человека можно только подвести к воде, заставить пить нельзя. Пусть они совершают ошибки, это будут их ошибки. А если я буду их заставлять, навязывать, это, может быть, мои какие-то мечты будут, а не их. Можно просто предлагать что-то, но не принуждать. Главное — воспитать детей порядочными и интеллигентными людьми, чтобы они уважали всех вокруг и пространство вокруг себя.

— Вам, наверное, все время презентуют что-нибудь с котами. Еще не надоело? Наверное, уже дома некуда ставить.

— Подарки? Честно сказать, мне мало пока еще презентуют.

Вообще, скоро будет восемь лет, как я занимаюсь с кошками…

— О, так это много уже вроде как...

— Для театра это очень мало. Минимальный срок для театра — это пять лет. С пяти лет — это как ноль. Нам, получается, сейчас три годика. Искусство — такая штука.

— Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?

— Уважайте себя, людей вокруг себя и пространство! Нет такого, что я куда-то пришел, что это уже не мой дом, и, значит, я могу тут нагадить, насорить и уйти. Так нельзя! Отношение к жизни должно быть красивое. Солнышко когда встает, оно же не будет говорить: «Ты мне вчера не улыбался, и я тебе не буду светить!» Нет, оно светит всем и дарит свою энергию.

Справка: Владимир Юрьевич Куклачев родился в 1983 году. Окончил Академию балета (класс П. Е. Корогодского), работал солистом Балетного театра Панова в Израиле, работает в Государственном Театре кошек Куклачева в Москве.