​Читайте книги — а то сожгут

Новый роман Владимира Сорокина «Манарага» вышел в марте и переносит читателя в недалекое будущее. XXI век: человечество разучилось читать и издавать книги, а на первых изданиях Набокова, Чехова, Толстого, Кафки и прочих гениев теперь… готовят повара подпольной Кухни. Имя этому опасному предприятию — book’n’grill, обычный гриль, в котором «поленьями» служат книги.

Опытный повар Геза ведет дневник, из которого мы узнаем, что однажды над Кухней нависает опасность: внутри уральской горы Манарага была создана молекулярная машина, которая способна предельно точно и тонко воспроизводить многомиллионные тиражи первоизданий книг, что грозит лишением book’n’grill статуса эксклюзивного, опасного и дорогого удовольствия для толстосумов. Рассказчика посылают сопровождать службу безопасности Кухни: он должен засвидетельствовать факт разрушения машины с тем, чтобы вернуть статус-кво.

Сначала тут следовал СПОЙЛЕР, который я все-таки удалю, чтобы дать вам возможность добраться до него самостоятельно: оно того стоит, поверьте.

Этот прекрасный образец сатиры Сорокина — по сути, то ли повтор, то ли послесловие его же «Голубого сала»:

мир будущего, прямая речь героя, уморительнейшие стилизации «Толстого», «Прилепина», «Ницше», некоторые приметы одной сорокинской вселенной типа живородящей ткани — все идентично. Все блистает филигранной точностью работы мастера, которая позволяет чувствовать себя клиентом Кухни, получающим удовольствие от готовящегося на «Манараге» гастрономического изыска.