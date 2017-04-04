Человек и кошки

В этот день фойе концертного зала СурГПУ похоже на парк развлечений для детей: вот вам сладкая вата, а вот — разноцветье игрушек. Стараниями организаторов из «Касса-Югра» в Сургут приехал «Театр кошек Куклачева», а это значит, что зрителей ждет праздник в мур-мажоре.

«Страна Кошландия» — спектакль на стыке классической хореографии и циркового искусства. Будучи артистом балета, Владимир Куклачев стремится создать на сцене оригинальный синтез направлений. Здесь вам и клоунские носы, и музыка Моцарта, и тонко-звонкие балерины.

Постановка, созданная детским режиссером Валерием Меркуловым, рассказывает о добром и нелепом персонаже Тютюше по прозвищу Неумейкин: все-то у него валится из рук, растяпа да и только. Но однажды Тютюша встречает волшебного говорящего кота, и все в его жизни резко меняется. Вместе им предстоит попасть ко всемогущему лунному коту, пройти трудные испытания и побывать в сказочных странах.

Чуткие к несправедливости дети мгновенно раскусывают главного злодея «Страны Кошландии»: они кричат, визжат, топают ногами и всячески переживают за недотепу Неумейкина. Впрочем, великодушия маленьким зрителям тоже не занимать: в конце спектакля они с удовольствием прощают раскаявшегося антигероя.

Стоит отметить, что в выступлении задействована целая труппа актеров театра Куклачевых, в числе которых 35 кошек и 2 собаки. Кроме того, постановка отличается нескучными костюмами, определенно сделанными с большой фантазией.

Котейки отрабатывают номера практически без эксцессов, неоднократно вызывая бурную реакцию зала. (Кстати, подробнее о дрессировке и содержании кошек вы можете прочитать в интервью с Владимиром Куклачевым в свежем выпуске «Нового Города» 7 апреля).

Блин, сейчас все дети придут домой — и Мурзикам не поздоровится, уж они их научат трюкам,

— шепчется кто-то из зрителей, еле сдерживая смех.

Однако сами театралы уверены, что их спектакль поможет юным зрителям стать добрее и ответственнее по отношению к животным. Именно такой лейтмотив проходит через спектакль «Страна Кошландия».