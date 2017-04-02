​Хиты на автомате

Культуролог Джон Сибрук, однажды позволив своему отпрыску настроить в машине его любимые радиостанции, внезапно познакомился с современной попсой — бессмысленной и беспощадной, но при этом цепляющей. С этого, собственно, и началось исследование фабрики хитов: углубившись в историю вопроса, он приходит к выводу, что

процесс создания поп-музыки начал автоматизироваться едва ли не с начала XX века, и сегодня близок к исключению человеческой составляющей.

Сибрук проходится по каждой более-менее яркой фабрике, начиная с т.н. Улицы жестяных сковородок и Брилл-Билдинг 20-х — 30-х годов. Самым ярким машинам песен, начиная с середины 90-х, он уделяет наибольшее внимание. Это, в первую очередь, шведская студия Cheiron, основанная диджеем Деннизом Попом и взрастившая огромное количество производителей хитов, из которых главным можно назвать Макса Мартина. Он, по сути, приложил руку к созданию всей современной попсы — от Backstreet Boys и Бритни Спирс до Кэти Перри, Пинк и прочих звезд подросткового радио. Студия Cheiron, впрочем, имела вес в течение всего шести лет (Сибрук вообще говорит, что такой срок — стандартный для фабрик хитов), но Мартин сумел совершить невозможное — и переродился из автора песен для бой-бэндов 90-х в не менее востребованного хитмейкера для новой молодежи, ценящей хип-хоп и ар-энд-би. В немалой степени тому поспособствовало его сотрудничество с выходцами из других фабрик хитов, а также открытость ко всему новому и желанию это новое создавать.

На YouTube можно найти массу сборников песен, к которым Мартин приложил руку как автор или продюсер, и это действительно вся попса, которую мы знаем

Помимо шведов, раскрыта роль и норвежцев Stargate с их успехом в ар-энд-би с Рианной и прочими звездульками, и шоу American Idol, и последователя Мартина Доктора Люка…

Более занимательным, впрочем, можно назвать не рассказ о многочисленных историях успеха, а подробный анализ технологии создания хита.

Если в роке по-прежнему действует схема «мелодия+текст», то в попсе ее давно заменил «трек-и-хук»,

когда в продюсерских центрах в промышленных масштабах создаются треки — последовательность битов, голый ритм, поверх которых так называемые топ-лайнеры сочиняют по наитию хуки — отдельные фразы, запоминающиеся словечки, вокруг которых, собственно, и наращивается «мелодия+текст». Собственно, именно такой процесс и способен выбросить в какой-то момент человека — нынешние поп-хиты математически выверены, и предположение, что этой математикой вскоре будут заниматься исключительно машины, не кажется таким уж невероятным.