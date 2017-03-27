16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,4247   EUR  61,8636  

​Говяжий стейк на Достоевском и кальмары на Платонове

О новой книге Владимира Сорокина «Манарага»

Для меня каждая встреча с текстом Владимира Сорокина – это гораздо больше, чем чтение. Я сразу вспоминаю годы Перестройки, когда я, жадный читатель, выписывал рижский литературный журнал «Родник», в котором печатались настоящие чудеса – запрещенные в СССР старые русские тексты, новинки подпольных авторов, и среди них два рассказа неведомого тогда Сорокина.

И вот рассказ «Кисет» – это было что-то вроде моей литературной инициации: сшибало с ног, ставило все вверх тормашками, просто-таки настоящий культурный шок. Начинался «Кисет» как обычный советский рассказ о ветеране, «ходил я огненными военными тропами все четыре года. Москву оборонял, Ленинград освобождал, потом на запад пошел. Брал Киев, брал Варшаву. Брал и Берлин. И рейхстаг брать мне пришлось. В то время был я капитаном, командовал батальоном. Трижды ранен, трижды контужен…» И был у солдата кисет, подаренный некоей Наташей, который охранял его в боях. Но внезапно литературное вещество рассказа начинало распадаться, разливаться, стали возникать странные образы – «Молочное видо мы уневолим шелком. Гнилое бридо необходимо понимать как коричневый творог. Мокрое бридо — это память всего человечества».

И было это столь свежо и крышесносно, что я перечитывал этот рассказ раз за разом, пытаясь разобраться, из каких атомов сделано это литературное вещество, как тут все работает.

А из-за отсутствия гугла в ту пору неоткуда было взять информацию о загадочном авторе. Впрочем, через какое-то время я через книжных спекулянтов достал тоненький сборник рассказов Сорокина, потом как-то ко мне приплыли две черные книги «Роман» и «Норма» – и пошло-поехало, настала эпоха Сорокина.

Собственно, до сих пор он мой любимый русскоязычный автор, и по-прежнему умеет меня удивлять.

Только что за один подход я прочитал его новую повесть «Манарага». Замечу, что на фоне его последних вещей – «Метели» и «Теллурии» – «Манарага» кажется таким милым пустячком, однако ее уже тянет перечитать. Вещь крайне веселая – разом троллинг, стеб и сатира.

Возможно, вы уже знаете, о чем «Манарага», о ней многие отписались. Сорокин изображает мир будущего, где чтение – это некая высокая кухня (book’n’grill) и где на используемых как топливо редких изданиях готовят изысканные блюда. Главный герой повар бук-н-гриллер Геза – спец по стряпне на русской литературе. Привожу махонький отрывок, чтобы ввести в стиль повести: «Сегодняшнее чтение – трудоемкое. Тройной гриль: «Подросток» Достоевского, «Чевенгур» Платонова и сборник рассказов Зощенко. Соответственно: стейк из мраморной говядины, молодые кальмары, стейк из морского черта. Придется повозиться. Трудности меня возбуждают и мобилизуют. Люди наивные полагают, что book’n’grill – это миф, созданный криминальным поварским сообществом для тупого зарабатывания денег, что никакого мастерства для этого не нужно и что любой более-менее умелый повар сможет приготовить стейк на «Нагих и мертвых». Попробуйте! И когда, задыхаясь от дыма и отмахиваясь от пепла, чертыхаясь и проклиная «дурацкую книгу», вы снимете с решетки почерневший и чуть теплый стейк, вы вспомните арабскую пословицу: легкомысленный человек подобен ослу, решившему пересечь пустыню вместе с верблюдом».

Следует понимать, что book’n’grill , описанный в «Манараге», – искусство подпольное и дорогое. За поварами охотятся некие «санинспекторы» – что придает сюжету стрема и драйва. Написана повесть как всегда филигранно, вообще сегодня мало кто умеет писать как Сорокин. К тому же, как выяснилось, он большой любитель поваренных книг. Особенно хороша вставная глава о Льве Толстом – обещаю, будете довольны.

Любопытно, что идея про гриль на книгах пришла писателю в итальянском ресторане, когда он вел беседу с друзьями: «Горели свечи, рядом в кухне что-то жарили, и я отчетливо представил себе камин, где горит Толстой и, скажем, Достоевский. А это очень увесистые тома, как два полена. И вдруг я подумал, что ведь пропадает тепло! В эту секунду щелкнуло…»

В целом «Манарага» – вещица не столько русская (как, к примеру, та же «Метель» или «День опричника»), сколько европейская, я почти уверен, что она станет на Западе бестселлером.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:28, просмотров: 54, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Нас ждет новое закручивание гаек

​Нас ждет новое закручивание гаек
О поведении власти во время антикорупционных митингов
Константин Киселев, политолог, депутат Екатеринбургской городской думы Сегодня в 12:15
82 0
​Правительство Югры обещает помощь муниципалитетам в сносе старого жилья

​Правительство Югры обещает помощь муниципалитетам в сносе старого жилья
И не отказывается от выплаты субсидий молодым семьям, но конкретные сроки не названы
Татьяна Раздрокова 25 марта в 13:50
538 0
​Сургутская неделя. Сургутское счастье

​Сургутская неделя. Сургутское счастье
Традиционный обзор событий недели в городе
Олег Владимиров 25 марта в 09:59
627 0
​Югорчане предупредили Наталью Комарову о митинге в Нижневартовске и пригласили на генеральную уборку в Пыть-Ях

​Югорчане предупредили Наталью Комарову о митинге в Нижневартовске и пригласили на генеральную уборку в Пыть-Ях
Пресс-конференция губернатора ХМАО: главное
Татьяна Раздрокова 24 марта в 16:50
1056 1
​Наталья Комарова: «Мы все — люди Путина»

​Наталья Комарова: «Мы все — люди Путина»
Пресс-конференция губернатора ХМАО: главное
Татьяна Раздрокова 24 марта в 12:01
1171 10
​Волонтеры родом из детства

​Волонтеры родом из детства
Ощущение того, что ты можешь помочь этим маленьким существам, казалось едва ли не самым важным делом жизни
Алена Поль, певица 24 марта в 11:40
401 0
​Наука побеждать

​Наука побеждать
25 марта исполнилось бы 90 лет почётному нефтянику, Герою Соцтруда Александру Тимченко
Людмила Захарова 24 марта в 11:17
1159 0
​Для администрации любой вид спорта имеет право на существование

​Для администрации любой вид спорта имеет право на существование
Глава комитета физической культуры — о приоритетных спортивных направлениях
Михаил Ющенко, начальник управления физической культуры и спорта 24 марта в 10:16
384 0
​Мы не копим // ИНФОГРАФИКА

​Мы не копим // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru не делает сбережений в иностранной валюте
Редакция СИА-ПРЕСС 23 марта в 12:12
305 0
​Большой сказочный торт

​Большой сказочный торт
В Сургуте пышным цветом цветет «Студвесна»
Мария Арутюнян, молодежный МедиаЦентр 22 марта в 14:54
479 1
​Комментируй, если хочешь быть здоров // ИНФОГРАФИКА

​Комментируй, если хочешь быть здоров // ИНФОГРАФИКА
Почти половина голосующей аудитории siapress.ru не занимается спортом
Редакция СИА-ПРЕСС 22 марта в 09:44
363 0
​Статья дня. Маршрутки обычно появляются в городах, где слабая и некомпетентная власть

​Статья дня. Маршрутки обычно появляются в городах, где слабая и некомпетентная власть
Мэрия должна развивать общественный транспорт, обновлять подвижной состав, делать удобные маршруты, чтобы человек, садясь в автобус, трамвай или троллейбус, не испытывал боль и унижение.
Илья Варламов 21 марта в 20:29
906 5
​Елена Никитина: «Карта «МИР» - это надежность и безопасность»

​Елена Никитина: «Карта «МИР» - это надежность и безопасность»
О действии карт новой платежной системы
Андрей Луговой 21 марта в 15:06
510 0
​Атанас Атанасов: «За 27 лет после свержения коммунистического режима в Болгарии ни разу правящая партия не выигрывала выборы»

​Атанас Атанасов: «За 27 лет после свержения коммунистического режима в Болгарии ни разу правящая партия не выигрывала выборы»
Болгары Сургута выбирают депутатов в болгарский парламент
Андрей Луговой 21 марта в 14:59
517 3
​Феномен слишком свободного

​Феномен слишком свободного
До последнего момента мало кто был уверен, что киносеанс состоится, Немцов даже мертвый грозен для власти — а иначе зачем ей с таким остервенением «зачищать» его мемориалы в разных городах…
Вадим Демидов 27 февраля в 11:50
1839 3
​Не делать плохих дел

​Не делать плохих дел
Честно говоря, тема волонтерства, благотворительности для меня сложна в том смысле, что говорить про это считаю не очень правильным. Лучше совершать пускай и маленькие, но дела. И чаще.
Наталья Тименкова, начальник отдела по развитию внутрикорпоративных отношений АО «Тюменьэнерго», участник проекта «Я – волонтер» 21 марта в 12:08
464 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика