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​Слава Жеребкин: «Это лучший коллектив за всё время творчества группы «На-На»!»

О прошлом, настоящем и будущем знаменитой поп-группы siapress.ru рассказали ее участники

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

В начале марта в Сургуте отгремел концерт группы «На-На». Судя по отзывам поклонников, выступление великолепной четверки прошло на ура. Безусловно, многие из нас выросли на хитах этого бойз-бэнда. Ну правда, кто из нас в юности или в детстве не подпевал, слушая «Фаину» или песню, в которой «шляпа упала на пол»? Однако группа не ушла в закат, насытившись временной славой, как это часто бывает на эстраде. «На-На» взяли курс на новые музыкальные победы и продолжают зажигать на сцене. Во многом это заслуга создателя и наставника группы Бари Алибасова.

Корреспондентам «НГ» удалось встретиться с группой и узнать, как складываются отношения у новых членов коллектива; почему они поют на тайском, фарси и монгольском; где самые красивые девчонки и в чем секрет долголетия коллектива.

Справка: «На-На» — советская и российская поп-группа из Москвы. Ее основал Бари Алибасов в 1989 году. В настоящее время из канонического состава в группе по-прежнему находятся Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. С 2015 года в «На-На» вошли Леонид Семидьянов (работавший в группе с 1995 по 2005 годы) и Михаил Игонин (дебютировавший в группе в качестве барабанщика в 2008 году).

Нашли общий язык

Юрий Нуреев: Группа постепенно приближается к 30-летию. Как вы планируете праздновать юбилей? Наверняка уже есть какие-то задумки.

Владимир Политов: 30-летие? Ой, вы подождите, нам сначала надо отметить юбилей Бари Алибасова, ему 70 лет исполняется! Так что да, у нас этот год юбилейный. А еще в этом году будет новая программа.

Ю. Н.: Эту программу вы составляете из каких-то новых песен или обкатываете до сих пор ваши любимые?

В. П.: Ну, будут, конечно, любимые хиты, но в основном это новые песни.

Надежда Макаренко: Как вам, кстати, сотрудничество с Шейлой Бонник (солисткой Boney M. — Прим. ред.)?

В. П.: Сотрудничеством это не назовешь. Это больше дружба, наверное, чем сотрудничество. Мы вместе ничего и не записывали. Просто спели одну песню.

Н. М.: «Зинаиду», да?

В. П.: Да, и это скорее экспромтом было и с ее, и с нашей стороны. В следующий раз, когда они приедут, мы будем их песни петь. (Смеется.)

Ю. Н.: У вас очень много песен на разных языках. С чем связан такой интерес к интернационалу?

В. П.: Это не интерес скорее, а уважение.

Мы стараемся, приезжая в ту или иную страну, выучить хотя бы несколько строчек на языке той страны, где мы выступаем. А если целую песню споем, то это воспринимается вообще на ура!

«Зинаида» — это вообще прорыв

Ю. Н.: У каждого из вас наверняка есть любимая песня из репертуара. Расскажите о них.

Вячеслав Жеребкин: «Зинаида» — потрясающая песня! Мне очень нравится. Благодаря нашему сотрудничеству с поэтами Михаилом Гуцериевым и Викторией Коханой и появилась эта песня. Она сейчас, кстати, занимает одно из лидирующих мест на радиостанциях в чартах, мы планируем снять на эту песню клип в марте. У нас на самом деле очень много новых хороших песен, но «Зинаида» — это вообще прорыв.

Михаил Игонин: Народ активно выкладывает в соцсетях, как они сидят в машине, слушают наши песни и поют, зная уже полностью текст.

Н. М.: Этакие кавер-версии от народа?

М. И.: Да, такие вот караоке-версии. Им очень нравится.

Ю. Н.: У вас есть уже какой-то сложившийся штат авторов песен? Или вы охотно сотрудничаете с молодыми поэтами?

В. П.: В новой программе будут песни молодых неизвестных авторов, Бари Алибасова и наши песни.

Ю. Н.: Через вашу группу прошло большое количество ярких поп-звезд. На юбилей Бари Алибасова или на следующий концерт будете каким-то образом объединяться, как «ВИА Гра» собрались, например, 15 девчонками и спели?

В. П.: Нет, у нас достаточно своего материала. Его бы уместить в эту программу!

Конечно, будут гости и близкие.

Работать надо!

Ю. Н.: Общаетесь с бывшими участниками?

В. П.: Общаемся, конечно.

В. Ж.: Володя Левкин у нас сейчас активно участвует во всяких благотворительных акциях, еще где-то. Созваниваемся на дни рождения, на общих концертах и программах общаемся.

Н. М.: В чем секрет долголетия группы, активности? Вы долго держитесь на волне популярности. Сейчас у вас, очевидно, вновь момент подъема?

В. П.: В работоспособности. Работать надо постоянно, не останавливаясь. Есть такие артисты, которые достигли определенного пика, а дальше лежат и плюют в потолок, мол, я крутой, уже ничего делать не надо. Нужно работать еще больше!

Эпоха Возрождения

Ю. Н.: Как-то наверняка и новые участники вам помогают…

В. Ж.: Да, вот у нас Михаил Игонин и Леонид Семидьянов! Леонид у нас и автор песен, много пишет. Он автор оригинального мюзикла «Сколько стоит любовь?». Яна Шевченко поставила его. Леня очень творческий человек. Я люблю вообще таких людей. Он работал у нас еще в 90-х годах в качестве бас-гитариста. Для нас это не новый участник. Может быть, только для тех, кто совсем юный. Так что мы с ним сотрудничаем давно.

Мишка Игонин работал с нами большой тур в качестве барабанщика. Для нас он тоже не новый человек, но в качестве вокалиста раскрылся буквально недавно. У него очень высокий вокал. Потрясающе поет. Вот новые песни сейчас Мишка спел, и мы очень довольны.

У нас сейчас собрался уникальный коллектив. И мы считаем даже, что это вообще лучший коллектив за все годы существования группы «На-На».

Н. М.: У вас сейчас эпоха Ренессанса.

В. Ж.: Это лучший коллектив за все время творчества группы «На-На»! Мы очень довольны. У нас большие перспективы и планы.

Френд-клуб на зависть всем вокруг

Н. М.: Какие поступки поклонников вам особенно запомнились? Чем удивляют?

Леонид Семидьянов: Нас покоряют их верность, преданность и любовь! Они из года в год постоянно сопровождают нас, постоянно помогают, активно участвуют в продвижении в соцсетях, голосуют за первые места на радио.

В. Ж.: Да, они вообще молодцы! Мы гордимся нашими поклонниками, у нас есть даже френд-клуб.

В. П.: Прошу заметить, что у всех музыкантов фан-клубы, а мы, по-моему, единственная группа в мире, у которой френд-клуб.

В. Ж.: Да, мы специально так назвали, потому что это наши друзья. И не только в России, это и в Белоруссии, и в Латвии, Казахстане, Германии, Англии… Это очень большой клуб.

Л. С.:

У нас самые красивые девчонки! Это я вам точно могу сказать.

В. Ж.: Многие звезды российского шоу-бизнеса заметили, что наш френд-клуб очень активен. Благодаря их помощи и поддержке мы «рвем» все чарты. В соцсетях они очень сильно нас продвигают, кстати. Многие завидуют, что у нас такие поклонники!

Л. С.: Просто поразительно проснуться утром, узнать, что твоя песня есть в хит-параде, а через три дня она уже на первом месте.

Н. М.: И все это благодаря поддержке фанатов?

В. Ж.: Это большущая армия! Это не просто кучка каких-то людей. Это огромная армия по всей стране и за границей. Они объединяются, созваниваются. Мы с ними контактируем постоянно. И каждую новую песню мы им показываем. Они наши первые слушатели. Это наша семья, можно сказать.

Н. М.: У вас на сайте, кстати говоря, есть форум, где люди делятся своим мнением. А вы сами заходите туда, следите за контентом?

В. Ж.: Многие там находят свои половинки даже!

В. П.: Да, конечно, заходим, смотрим.

В. Ж.: В общем, это у нас большущая семья. Это здорово! Мы балдеем от общения с нашим френд-клубом. У нас есть стимул создавать что-то интересное.

Кстати: С Сургутом у «На-На» связаны не только приятные воспоминания: 1 января 2011 года группа едва не попала в авиакатастрофу в аэропорту нашего города. Тогда самолет Ту-154, на котором «нанайцы» должны были вернуться в Москву, сгорел на взлетной полосе. Коллектив спасся, но потерял все личные вещи и документы.

Мнение. Юлия Иванова, сургутская поклонница группы «На-На»:

— Меня до сих пор переполняют эмоции от концерта! Он прошел на высшем уровне. Только артисты вышли на сцену, как сразу же разорвало. Все кричали, хлопали, пели. Были и старые песни, и новые. Концерт просто замечательный!


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Сегодня в 12:19, просмотров: 279, комментариев: 12


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Комментарии:
Татьяна Ключерева
не нравится
Сегодня в 13:01
Как же приятно прочитать такую добрую статью и ребят друг о друге,и о нашем френд-клубе))))))
программу новую очень ждём,Зинаида-хит бесспорный,в общем мы с вами и любим вас!!!!!!!!!!
Assel Manaeva
не нравится
Сегодня в 13:10
Как приятно, читать такие добрые слова о френдах))) Ребята вы у нас самые лучшие, очень ждем новой программы, спасибо Вам за то что продолжаете радовать нас
Юлия Волкова
не нравится
Сегодня в 13:10
Замечательная статья, очень добрая, душевная! Спасибо ребятам за тёплые слова в отношении френд клуба
Таня Чурикова
не нравится
Сегодня в 13:12
Потрясающие слова услышала от ребят. Спасибо Большое Вам, за интересные вопросы, а группе НА-НА за очень интересные ответы. Для каждого поклонника очень ценно слышать мнение любимого артиста.
Ирен Сальникова
не нравится
Сегодня в 13:15
Прекрасно,когда душевные слова сочетаются с интересными вопросами и ответами на них.Это поднимает настроение не только на весь день,но и следующие дни,К тому же узнаешь из прочитанного факты о творчестве группы,о их дальнейших планах,о дружбе внутри коллектива,сплоченности .Радует,что наш Фред клуб помогает ребятам и они гордятся нами.Благодарю за данную статью всех,кто сделал Ее ,за внимание к группе,за тёплый приём в вашем городе группы На-На.
Юлиана Савченкова
не нравится
Сегодня в 13:25
Великолепная статья.
Мы все одна большая дружная семья .
Активно поддерживаем ребят - голосуем ,ставим Лайки , репосты!


Ольга Куприй
не нравится
Сегодня в 13:27
Очень здорово, что немалая часть статьи посвящена поклонникам! Радует, что в каждом городе есть люди, которые поддерживают коллектив в его творческих задумках!
Катя Королёва
не нравится
Сегодня в 13:27
Очень интересная статья! Мы всегда стараемся поддержать группу, голосуем в чартах и делаем все, что должны делать настоящие поклонники. Приятно, что это ценят) Мы делаем приятное группе, а они нам☺
Арина Дубровина
не нравится
Сегодня в 13:28
Душевное интервью получилось, интересное) очень приятно было прочитать о нас, френд-клубе) конечно же, мы всегда поддерживаем ребят) с нетерпением ждем новую программу)
Юлия Судоргина
не нравится
Сегодня в 13:45
Замечательная статья!Очень понравилась,интересная!читала на одном дыхании!Особенно понравилось что ребята чувствуют себя в коллективе единым целым-что для них ,это лучший коллектив за все время!Ну и конечно про френдов-прям гордость!Мы стараемся ребята изо всех сил,чтобы вы ,наши дорогие были на высоте!!!
Юлия Толмачёва
не нравится
Сегодня в 13:50
Интервью очень интересное! Очень рада,что у ребят сейчас новый взлёт! А мы,френд-клуб,со своей стороны всегда поможем и поддержим! Спасибо за приятные слова в наш адрес!
Оксана Верещагина-Дударь
не нравится
Сегодня в 14:12
Спасибо за такую добрую статью))
Слышать от ребят столько приятных и искренних слов очень здорово.Они вдохновляют нас на ещё большие победы!!))
Поэтому продвигали,продвигаем и будем ЛЮБИТЬ и дальше)))

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