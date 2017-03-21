​Слава Жеребкин: «Это лучший коллектив за всё время творчества группы «На-На»!»

В начале марта в Сургуте отгремел концерт группы «На-На». Судя по отзывам поклонников, выступление великолепной четверки прошло на ура. Безусловно, многие из нас выросли на хитах этого бойз-бэнда. Ну правда, кто из нас в юности или в детстве не подпевал, слушая «Фаину» или песню, в которой «шляпа упала на пол»? Однако группа не ушла в закат, насытившись временной славой, как это часто бывает на эстраде. «На-На» взяли курс на новые музыкальные победы и продолжают зажигать на сцене. Во многом это заслуга создателя и наставника группы Бари Алибасова.

Корреспондентам «НГ» удалось встретиться с группой и узнать, как складываются отношения у новых членов коллектива; почему они поют на тайском, фарси и монгольском; где самые красивые девчонки и в чем секрет долголетия коллектива.

Справка: «На-На» — советская и российская поп-группа из Москвы. Ее основал Бари Алибасов в 1989 году. В настоящее время из канонического состава в группе по-прежнему находятся Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. С 2015 года в «На-На» вошли Леонид Семидьянов (работавший в группе с 1995 по 2005 годы) и Михаил Игонин (дебютировавший в группе в качестве барабанщика в 2008 году).

Нашли общий язык

Юрий Нуреев: Группа постепенно приближается к 30-летию. Как вы планируете праздновать юбилей? Наверняка уже есть какие-то задумки.

Владимир Политов: 30-летие? Ой, вы подождите, нам сначала надо отметить юбилей Бари Алибасова, ему 70 лет исполняется! Так что да, у нас этот год юбилейный. А еще в этом году будет новая программа.

Ю. Н.: Эту программу вы составляете из каких-то новых песен или обкатываете до сих пор ваши любимые?

В. П.: Ну, будут, конечно, любимые хиты, но в основном это новые песни.

Надежда Макаренко: Как вам, кстати, сотрудничество с Шейлой Бонник (солисткой Boney M. — Прим. ред.)?

В. П.: Сотрудничеством это не назовешь. Это больше дружба, наверное, чем сотрудничество. Мы вместе ничего и не записывали. Просто спели одну песню.

Н. М.: «Зинаиду», да?

В. П.: Да, и это скорее экспромтом было и с ее, и с нашей стороны. В следующий раз, когда они приедут, мы будем их песни петь. (Смеется.)

Ю. Н.: У вас очень много песен на разных языках. С чем связан такой интерес к интернационалу?

В. П.: Это не интерес скорее, а уважение.

Мы стараемся, приезжая в ту или иную страну, выучить хотя бы несколько строчек на языке той страны, где мы выступаем. А если целую песню споем, то это воспринимается вообще на ура!

«Зинаида» — это вообще прорыв

Ю. Н.: У каждого из вас наверняка есть любимая песня из репертуара. Расскажите о них.

Вячеслав Жеребкин: «Зинаида» — потрясающая песня! Мне очень нравится. Благодаря нашему сотрудничеству с поэтами Михаилом Гуцериевым и Викторией Коханой и появилась эта песня. Она сейчас, кстати, занимает одно из лидирующих мест на радиостанциях в чартах, мы планируем снять на эту песню клип в марте. У нас на самом деле очень много новых хороших песен, но «Зинаида» — это вообще прорыв.

Михаил Игонин: Народ активно выкладывает в соцсетях, как они сидят в машине, слушают наши песни и поют, зная уже полностью текст.

Н. М.: Этакие кавер-версии от народа?

М. И.: Да, такие вот караоке-версии. Им очень нравится.

Ю. Н.: У вас есть уже какой-то сложившийся штат авторов песен? Или вы охотно сотрудничаете с молодыми поэтами?

В. П.: В новой программе будут песни молодых неизвестных авторов, Бари Алибасова и наши песни.

Ю. Н.: Через вашу группу прошло большое количество ярких поп-звезд. На юбилей Бари Алибасова или на следующий концерт будете каким-то образом объединяться, как «ВИА Гра» собрались, например, 15 девчонками и спели?

В. П.: Нет, у нас достаточно своего материала. Его бы уместить в эту программу!

Конечно, будут гости и близкие.

Работать надо!

Ю. Н.: Общаетесь с бывшими участниками?

В. П.: Общаемся, конечно.

В. Ж.: Володя Левкин у нас сейчас активно участвует во всяких благотворительных акциях, еще где-то. Созваниваемся на дни рождения, на общих концертах и программах общаемся.

Н. М.: В чем секрет долголетия группы, активности? Вы долго держитесь на волне популярности. Сейчас у вас, очевидно, вновь момент подъема?

В. П.: В работоспособности. Работать надо постоянно, не останавливаясь. Есть такие артисты, которые достигли определенного пика, а дальше лежат и плюют в потолок, мол, я крутой, уже ничего делать не надо. Нужно работать еще больше!

Эпоха Возрождения

Ю. Н.: Как-то наверняка и новые участники вам помогают…

В. Ж.: Да, вот у нас Михаил Игонин и Леонид Семидьянов! Леонид у нас и автор песен, много пишет. Он автор оригинального мюзикла «Сколько стоит любовь?». Яна Шевченко поставила его. Леня очень творческий человек. Я люблю вообще таких людей. Он работал у нас еще в 90-х годах в качестве бас-гитариста. Для нас это не новый участник. Может быть, только для тех, кто совсем юный. Так что мы с ним сотрудничаем давно.

Мишка Игонин работал с нами большой тур в качестве барабанщика. Для нас он тоже не новый человек, но в качестве вокалиста раскрылся буквально недавно. У него очень высокий вокал. Потрясающе поет. Вот новые песни сейчас Мишка спел, и мы очень довольны.

У нас сейчас собрался уникальный коллектив. И мы считаем даже, что это вообще лучший коллектив за все годы существования группы «На-На».

Н. М.: У вас сейчас эпоха Ренессанса.

В. Ж.: Это лучший коллектив за все время творчества группы «На-На»! Мы очень довольны. У нас большие перспективы и планы.

Френд-клуб на зависть всем вокруг

Н. М.: Какие поступки поклонников вам особенно запомнились? Чем удивляют?

Леонид Семидьянов: Нас покоряют их верность, преданность и любовь! Они из года в год постоянно сопровождают нас, постоянно помогают, активно участвуют в продвижении в соцсетях, голосуют за первые места на радио.

В. Ж.: Да, они вообще молодцы! Мы гордимся нашими поклонниками, у нас есть даже френд-клуб.

В. П.: Прошу заметить, что у всех музыкантов фан-клубы, а мы, по-моему, единственная группа в мире, у которой френд-клуб.

В. Ж.: Да, мы специально так назвали, потому что это наши друзья. И не только в России, это и в Белоруссии, и в Латвии, Казахстане, Германии, Англии… Это очень большой клуб.

Л. С.:

У нас самые красивые девчонки! Это я вам точно могу сказать.

В. Ж.: Многие звезды российского шоу-бизнеса заметили, что наш френд-клуб очень активен. Благодаря их помощи и поддержке мы «рвем» все чарты. В соцсетях они очень сильно нас продвигают, кстати. Многие завидуют, что у нас такие поклонники!

Л. С.: Просто поразительно проснуться утром, узнать, что твоя песня есть в хит-параде, а через три дня она уже на первом месте.

Н. М.: И все это благодаря поддержке фанатов?

В. Ж.: Это большущая армия! Это не просто кучка каких-то людей. Это огромная армия по всей стране и за границей. Они объединяются, созваниваются. Мы с ними контактируем постоянно. И каждую новую песню мы им показываем. Они наши первые слушатели. Это наша семья, можно сказать.

Н. М.: У вас на сайте, кстати говоря, есть форум, где люди делятся своим мнением. А вы сами заходите туда, следите за контентом?

В. Ж.: Многие там находят свои половинки даже!

В. П.: Да, конечно, заходим, смотрим.

В. Ж.: В общем, это у нас большущая семья. Это здорово! Мы балдеем от общения с нашим френд-клубом. У нас есть стимул создавать что-то интересное.

Кстати: С Сургутом у «На-На» связаны не только приятные воспоминания: 1 января 2011 года группа едва не попала в авиакатастрофу в аэропорту нашего города. Тогда самолет Ту-154, на котором «нанайцы» должны были вернуться в Москву, сгорел на взлетной полосе. Коллектив спасся, но потерял все личные вещи и документы.

Мнение. Юлия Иванова, сургутская поклонница группы «На-На»:

— Меня до сих пор переполняют эмоции от концерта! Он прошел на высшем уровне. Только артисты вышли на сцену, как сразу же разорвало. Все кричали, хлопали, пели. Были и старые песни, и новые. Концерт просто замечательный!