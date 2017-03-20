​«Рай» как соблазн совпадения с властью

«Рай», прошлогодняя картина Андрея Кончаловского (он получил за нее Серебряного льва» в Венеции) наконец-то добралась до торрентов — и настало время о ней поговорить.

Первое, что сразу понимаешь: сюжет здесь чисто служебный. Он нужен лишь для того, чтобы режиссер мог донести некоторые свои мысли. Но вот если взять, например, венгерский фильм «Сын Саула» (режиссер Ласло Немеш) на ту же тему холокоста — там сюжет не служебный, а художественный вполне.

Извините, но для такой страшной темы фильм «Рай» слишком манерный, притворный, что ли. Но это совсем не отменяет того, что это хороший фильм.

Второе, что хочется сказать в связи с «Раем»: цель художника (в данном случае – режиссера) не в том, чтобы быть нравственным образцом, ориентиром, а в том, чтобы вобрать в себя некие тенденции времени (в том числе и пороки, и изъяны) и выпукло их представить в своем произведении. Если, к примеру, художник заблуждается, то он нам все свои аберрации в своем произведении и покажет. Чтобы все это поглядели и не повторяли его ошибок. Или чтобы повторяли, если кому-то вдруг хочется.

Третье. Как я уже сказал, в «Раю» все персонажи — немножко не люди, а схемы, транслирующие то, что Кончаловский хочет сегодня сказать. Это минимум две вещи, и они связаны. Первая вещь — это фраза нациста: «Если бы я жил в СССР, я стал бы коммунистом», — то есть эти режимы если не тождественны, то подобны. Вторая мысль такова: просвещенный патриот легко попадается в капкан властной идеологии. А уж понимает Кончаловский, что это он про себя проговаривается, или не понимает, в общем-то, неважно.

Для нас, зрителей, ценно, что мы можем поглядеть на разрушительный эффект этих заблуждений и не повторять ошибок. Или повторять.

В картине три персонажа. Русская княгиня, спасающая в оккупированном Париже еврейских детей, — ее арестовывают, она попадает в концлагерь. Коллаборационист Жюль — французский обыватель, прислуживающий нацистам, он ведет допрос княгини, ее вожделея. И нацистский офицер — славист, поклонник Чехова, до войны он был знаком с княгиней, любил ее, он встретит ее в концлагере, когда приедет туда с проверкой. Похоже, этот рефлексирующий офицер навеян романом «Благоволительницы» Джонатана Литтелла.

Важное место в фильме занимают исповеди персонажей — посмертные, адресованные Богу. Все трое по очереди рассказывают нам о своих мотивациях, о своих искушениях. И если в самом фильме герои скупы на эмоции, то перед Богом они «расчехляются».

В одном из последних интервью Кончаловский говорит буквально следующее: «Русская культура — огромная архаическая плита, которая лежит во всю Евразию и восходит даже не к славянству, а к праславянству, к самой языческой древности. В наследство от Византии нам досталось Православие, но не досталось ни иудейской схоластики, ни греческой философии, ни римского права. И в этом — как наш недостаток, так и наше преимущество». Ну и дальше — про то, что русская ментальность лишена буржуазного накопительского инстинкта. Что Россия всегда будет выбирать архаизацию. Что русский народ создает в своем обществе власть согласно своему представлению о власти, а не вследствие победы той или иной партии на выборах. И наконец — что мудрость Путина именно в том и заключается, что он улавливает эти гравитационные волны, и Россия при Путине стала одним из центров глобальной политики.

Как вы заметили, исподволь делается упор на имманентные признаки: мы вот такие исключительные, у нас особый путь, и поэтому мы правы и не перед кем отвечать не обязаны. Да, мы не всегда хорошие, но ни у кого нет права нас учить, над нами нет никаких общих, универсальных критериев, законов.

Я бы назвал такой дискурс трагедией русского сознания.

Впрочем, всего три года назад режиссер говорил совершенно иное: «Россия не может двигаться вперёд, потому что не хочет понять, как далеко она отстала в своём цивилизационном развитии от Европы». И далее: «Только искреннее слово (лидера России) может стать поводом для национального пробуждения от феодальной спячки». От феодальной!

Деятели культуры — они ведь все понимают. И для тех, кто претендует на власть над умами, близка стратегия власти политической. А отстаивать точку зрения, не совпадающую с мейнстримовой, не совпадающую с той, которую транслируют кремлевские политтехнологи, порой ой как непросто. Вообще трудно противостоять соблазну совпадения с большинством. Легче совпадать. И через годы сторониться исторической ответственности, изворачиваясь: «А в чем моя вина? Нам с высоких трибун врали…»

А ведь кино-то ровно об этом…