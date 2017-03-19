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​Лучший звук человека

Музыкальный проект SAGE в Сургуте: о чем поет флейта водосточных труб?

Фото Юрия Семенкова
Фото Юрия Семенкова

"Не выводи нас из нирваны", — слышится откуда-то из темноты, как только затихает музыка. Полный чудных открытий вечер настигает меня на концерте в культурном центре "Порт". Фраза о нирване как нельзя лучше описывает эффект, создаваемый самобытным искусством Евгения Толстых, лидера екатеринбургского проекта SAGE.

Дует и дудит, фырчит и гудит, поет и стучит...

Бескомпромиссно экспериментируя с инструментами, он извлекает из них ни на что не похожие звуки: дует и дудит, фырчит и гудит, поет и стучит. Евгений играет на диджериду — одном из старейших духовых инструментов в мире родом из Австралии. Кроме того, музыкант использует его модификации (например, диджерибон) и другие аэрофоны, в том числе самодельные.

Специфическое гудение, издаваемое диджериду, у каждого вызывает разные эмоции, иногда даже страх (как призналась одна журналистка в интервью с SAGE). Что до меня, то это скорее ощущение космического вакуума, чего-то первородного. Такое бывает, когда оказываешься на глубине в море.

Представьте: бескрайняя водная гладь, отсутствие зримого горизонта, тело словно в невесомости. Это чувство абсолюта, единения с собой.

Зри в простынь

К слову, все это звуковое великолепие Евгений сопровождает видеорядом. Не питая симпатии к слову "клип", он предпочитает называть это музыкальным фильмом или, на худой конец, видео. Марширующие солдаты, танцующие ветки, колышущийся одинокий листик, летящие брызги воды — все это, порождаемое проектором на белой простыне, мелькает, вибрирует и живет. Впрочем, никто не запрещает закрыть глаза и попытаться погрузиться в самый настоящий транс.

"Как вы думаете, о чем эта композиция?" — периодически интересуется Евгений во время выступления. "О любви! О Боге...О руках?" — отвечают из зала. По словам музыканта, все трактовки верны, но у него всегда есть та самая, в которую он "целится". Так, в песне "Сильней огня" речь идет об искусстве.

За чаем не скучали

Вообще, беседовать с лидером SAGE — одно удовольствие. Это образованный, тонкий и спокойный человек. Нам довелось общаться не только во время дневного интервью, но и непосредственно перед концертом. За чашкой чая (на самом деле чашек не было, и мы довольствовались гранеными стаканами) мы обсуждаем классических композиторов, приходя к мысли, что Бетховен был отпетым рокером. Кроме того, он рассказывает, что картину для обложки последнего альбома "Equatoriana" написала художница, живущая во Флоренции.

"Так вот откуда здесь отсылочка к Боттичелли и его "Рождению Венеры", — говорю я.

Мультикультурная матрешка

Вохищаясь древней культурой во всех ее проявлениях (впрочем, по собственному признанию, особенно склоняясь к северной традиции), SAGE представляет собой музыкальную мультикультурную матрешку. Одна из них — это духовный русский фольклор, вторая — мелодии в духе шведского музыканта Ульфа Сёдерберга, третья — удачные эксперименты со звуковыми петлями, четвертая — древнейшие музыкальные инструменты, а вот все остальные матрешки зависят только от восприятия слушателя.

SAGE в "Порту" — март 2015 года

Кстати: SAGE в Сургуте не впервые, многие зрители приходят на концерты из года в год. Но лично для меня это оказалось в новинку, я никогда не слышала живое звучание диджериду. Невероятно здорово, что экспериментальная музыка доходит до нашего города. Спасибо всем, кто делает это возможным. Не выводите нас из нирваны.


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Сегодня в 12:28, просмотров: 100, комментариев: 0


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