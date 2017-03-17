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​Краснознаменная дивизия имени моей бабушки: «У нас есть важная скрепа. Скрепа эта — угар»

Интервью с группой, только что представившей новый альбом «Посмертные приключения»

Фото Марии Доменеч
Фото Марии Доменеч

Группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» на этой неделе представила третий альбом «Посмертные приключения», который чрезвычайно заинтересовал корреспондентов siapress.ru Юрия Нуреева и Надежду Макаренко. Мы связались с вокалистом и гитаристом коллектива Иваном Смирновым, вокалисткой Яной Смирновой и ударником Алексеем Мазуровым — и узнали почти все о том, с чем «Дивизия» вышла к слушателям, выбравшись из уютного Муми-дола.

Ю.Н.: Только что вышел альбом «Посмертные приключения». У вас всегда оптимистичное звучание, а тут такое название. Расскажите, пожалуйста, почему произошел такой разворот к адскому змею на обложке и в целом к размышлениям на тему смерти и посмертных приключений?

Ваня: Мне кажется, у нас этого было всегда достаточно много — с самого первого альбома. Когда-то ты был счастлив просто оттого, что собрался с друзьями, нажал ноту — и все это сложилось в музыку. И все песни, даже с самыми мрачными текстами, — в них это счастье всегда было слышно. Новый альбом, конечно, куда более «несчастливый» и прямой — в нем меньше эскапизма и метафоры. Этот курс уже был задан песней «Точка» с предыдущего альбома — хотелось попробовать быть совсем откровенными, чуть ли не прозу в песне написать. Многим из нас по тридцать, и мы, как и все в этом возрасте, часто о смерти думаем. Было бы странно не превратить это в песни.

Алексей: Лично мне альбом кажется оптимистичным и дарящим надежду.

Не задумываться о смерти могут только психически нездоровые люди, которыми мы, хочется верить, не являемся.

Ю.Н.: «Мы впервые записали альбом про себя самих», но оказались лаконичны: всего семь песен. Наверняка же что-то о себе утаили, будет ли продолжение?

Алексей: На следующем альбоме ждите песни, написанные барабанщиком и басистом.

Ваня: Нет, мы ничего не утаили. Оба наших предыдущих альбома были слишком длинными, особенно первый, — я и сам это чувствовал. Думаю, в 2017 году гораздо интереснее выпускать не слишком длинные релизы, зато чаще. Тем более это дает хорошие возможности для того, чтобы меняться на каждой пластинке. Да и этот альбом не особенно короткий. Там семь песен — но они довольно длинные.

Н.М.: Кто вам рисует обложки и афиши в наивном стиле?

Ваня: Обложку для дебютной пластинки, как и для «Посмертных приключений», рисовал я. Обложка первого альбома нарисована акварельными карандашами, это оммаж «Фламандским пословицам» Брейгеля. Для новой пластинки я очень хотел нарисовать что-то в жанре эфиопской иконописи, но вышло все равно немного по-своему.

А еще у нас был альбом «Кики», и для него обложку создавал замечательный художник Егор Ходеев (сейчас он живет в Черногории). Обложка «Кики» вырезана из метровых кусков фанеры, она многослойная и расписная. В качестве иллюстрации к каждой песне Егор выпиливал деревянные значки. Обложка просто огромная — мы тащили ее на фотосъемку вдвоем, и все равно было тяжело.

А обложку для EP «Гобой», например, нам вышивала на пяльцах прекрасный иллюстратор Лиза Смирнова, наша с Яной соседка.

Н.М.: Как вообще относитесь к наивной живописи? Есть любимые художники?

Ваня: Я, честно говоря, не очень хорошо разбираюсь в живописи и графике — хоть у меня и есть художественное образование. Люблю много кого, но как-то несистемно. Брейгель, Босх, Шагал, Ренуар, прерафаэлиты — всех по верхушкам. Есть любимые книжные иллюстраторы — но не сказать, что я особенный ценитель.

Яна: Был такой удивительный русский художник и человек-оркестр первой половины XX века — Ефим Честняков. У меня была книжка-картонка с его иллюстрациями, дошкольницей я почему-то погружалась в нее, как в иную реальность, жила в этих картинках, разговаривала с персонажами — жителями уютной русской деревни — таскала ее с собой. Лет пять тому назад мне про этого художника напомнили ребята из костромской группы «Комба БАКХ». И когда я смотрю его картины сейчас, даже просто в интернете, меня до слез пробирает. По-моему, тут с посылом «Дивизии» много общего.

А дома у нас на холодильнике висят открытки художницы Елены Черкасовой, но это, скорее наивная иконопись, чем живопись.

Если говорить шире, лично я дикое удовольствие получаю от иллюстраций детских книг и в том числе поэтому работаю в книгоиздании. Аня Десницкая с ее просто невероятной «Историей старой квартиры», Евгений Подколзин всегда узнаваемый и немножко новый за счет цвета в каждой книге, Ирина Иванова из содружества художников «Волшебная пила» с какой-то просто летящей графикой… Если всех перечислять, то это надолго.

Но, по-моему, это тоже стопроцентное искусство.

Алексей: Я человек необразованный в художественном плане (в музыкальном тоже) поэтому мне наивная живопись очень нравится. «КОЛХУИ» хороши из современных.

Н.М.: За детскостью кроются взрослые глубины? Вы не соотносите себя с чем-то вроде «Ежика в тумане» или «Маленького принца», которые «как бы для детей», но на самом деле полностью понимаются только в осознанном возрасте? Вообще, ваши песни можно назвать аллегорией?

Ваня: Я большой противник утверждения, что дети не могут понять чего-то такого, что могут осознать только взрослые. По крайней мере, на уровне чувств они точно все отлично понимают.

Думаю, мы сами такие штуки объективно оценить не можем: какие там кроются глубины — это вопрос не к нам. Вообще, музыка и литература тем и хороши, что часто сами собой генерируют смыслы и образы, которых автор не задумывал.

Алексей:

Наши песни нельзя ставить детям, у них может расстройство начаться, если они вслушаются в текст и поймут его.

Яна: Согласна с Ваней. Дети во многом все понимают лучше нас. Всякие дадаисты и обэриуты учились у детей, и это было круто. С Лешей тоже согласна, от «манящих бедер» в песне «Таити» точно детей стоит поберечь.

Н.М.: Следите ли вы «из Муми-дола» за политической ситуацией в стране или предпочитаете абстрагироваться?

Ваня: Нас 12 человек, у нас совершенно разные взгляды и степень вовлеченности в происходящее за окном. Мы как-то давно уже решили, что за политику и религию в рамках группы рассуждать не хотим.

Алексей: Лично я считаю, что государства и границы нужно отменить, тогда воцарится мир и благополучие.

Ю.Н.: У вас неторопливый шаг: за все время существования «Дивизии» это третий альбом. Песни долго зреют — или имеют место организационные трудности при таком большом коллективе?

Ваня: И то, и другое. В принципе, за последние годы мы наладили процесс записи так, чтобы это было не сильно длиннее, чем у других музыкантов. Но, конечно, записать 12 человек с кучей инструментов гораздо сложнее, чем классический рок-состав. А песни пишутся не очень быстро еще и оттого, что музыкой мы занимаемся в свободное от работы время. Очень большой процент песен, «рыбы» для которых сочинили мы с Яной, появились во время отпусков. Например, самая мрачная песня с первого альбома, «Астронавты», была написана в гамаке на лужайке турецкого отеля.

За деревом местный аниматор-турок соблазнял двух русских девиц, возле бассейна ребята из Тагила бросали официантов в воду, а мы с Яной сочиняли «Астронавтов».

Ю.Н.: Как сложился коллектив? Есть впечатление, что музыкант, когда принимает решение создать группу, наверняка не думает, что она превратится в оркестрик… Он, кстати, стабилен?

Ваня: Как раз наоборот — мы изначально придумали группу как оркестр, в котором играет очень много народу. Я мечтал о 20-30 участниках, но вышло немного скромнее. Собрались через интернет, хотя ядро первого состава состояло из людей, знакомых друг с другом еще по школе.

Состав относительно стабилен — хотя иногда кто-то уходит, кто-то приходит. Год назад ушла скрипачка Маша, игравшая с нами очень давно, и пришла Алена. Ксилофонистка Аня уехала жить на Мальту — на ее место пришла Саша. Саксофонист Миша уехал полгода назад жить и работать в Индию, и на его место пришел Кирилл. Так что иногда приходят новые люди, и это обязательно несет с собой какое-то обновление.

Яна: Состав стабилен, но от тех, кто играл самый-самый первый концерт-квартирник, остались двое — Ваня и я. Текучки у нас нет, потому что

есть важная скрепа. Скрепа эта — угар.

По тем, кто уехал или ушел, очень скучаем. Но новых участников скрепляем также.

Н.М.: Какой музыкальный инструмент в нем для вас — самый любимый?

Ваня: Думаю, у каждого свой. Я вот, неожиданным образом, за последние годы очень полюбил звук саксофона. Раньше очень любил струнную секцию, но уже привык к ней, как и ко всему хорошему. Сейчас очень хотим найти в группу поющую трубачку.

Яна: Мне нравится, когда наш гитарист Саша Брагин играет на колотушке.

Ю.Н.: У вас и название огромное! Оно выбиралось подстать столь широкому составу — или «я не нарочно, просто совпало»?

Ваня: Все очень просто — еще в школе первые участники «Дивизии» играли вместе в КВН. КДИМБ — название нашей школьной команды, его придумал наш тогдашний физрук Вадим Пономарев — он же был руководителем команды. Название как-то само прижилось — мы решили ничего не менять. Хотя сейчас

я терпеть не могу КВН почти так же, как и физкультуру.

Ю.Н.: У группы, по вашему признанию, нет менеджмента — все держится на участниках. Такой подход оправдывает себя или есть мысли обрасти всей атрибутикой Серьезного Артиста — директорами, пресс-службой и пр.?

Ваня: Я думаю, этот вопрос завязан на финансах. Мы некоммерческая группа в том смысле, что не получаем от занятий музыкой никаких денег. Мы зарабатываем на фестивалях и концертах, но все эти деньги уходят на запись пластинок, дорогу, оплату студии и инструменты, если остается. Не очень представляю себе человека, который при таком раскладе захотел бы быть нашим директором, при этом был бы «в теме», да еще и профессионалом.

Тут важно все-таки упомянуть, что у нас много прекрасных друзей, которые нам помогают. От разных полезных знакомств до привоза коробок с дисками. Еще у нас есть прекрасный лейбл «Комета» — они занимаются электронной продажей пластинок, сращивают нам иногда какие-то фестивали, помогают в организации концертов.

Алексей: Все держится на Ване.

Ю.Н.: «Дивизия» для всех участников, судя по вашим словам, — не основное место работы?

Ваня: Да, почти все музыканты имеют постоянное место работы. «Профессиональный музыкант» у нас только скрипачка, так как пока учится в консерватории, и саксофонист, так как пока ищет источник дохода. Остальные работают в самых неожиданных местах — логопеды, дизайнеры, экономисты, журналисты, музыкальные терапевты и программисты.

Н.М.: Вас зовут выступать на крупные мероприятия. На День города, например. Какой опыт показался самым удачным? Вы сами предпочитаете более камерные концерты? Или массовые скопления народу тоже вполне по душе?

Ваня:

Сольный концерт — самое комфортное для музыканта место.

Туда приходят люди, большинству из которых, все-таки, нравится твоя музыка. Это очень круто, но фестивали, мне кажется, интереснее. Ты выходишь к незнакомой толпе, и пытаешься ее раскачать. Если получается — ощущения очень крутые. Тем более если фестивали проходят на воздухе. Прошлым летом мы играли в Самаре на Волга Фесте — набережная, Волга за спиной, закат — очень здорово и атмосферно. Потом в Тольятти на Метафесте — ночь, совершенно безумная прекрасная толпа, купание в реке прямо после выступления. Вообще, несмотря на то, что нас сложновато привести, фестивалей у нас было достаточно много, и почти всегда все выходило на отлично.

Алексей:

Мы еще на религиозном корпоративе играли, но это секрет.

Ю.Н.: От ваших песен идет какое-то невероятное аутсайдерское обаяние — вы до сей поры оставались в андеграунде, а с «Посмертными приключениями» вдруг вышли на радары: у меня сразу несколько знакомых в соцсетях расшарили альбом с удивленными комментариями о том, что есть, оказывается, вот такая группа. Такой результат вами предвиделся или это приятный сюрприз?

Ваня: Ну, когда ты выпускаешь альбом, то всегда надеешься на какой-то фидбек. Мы надеялись и в этот раз. Но вообще, степень влияния соцсетей на «популярность» преувеличивать не стоит. Количество перепостов, как это ни странно, мало влияет на то, сколько людей придет на концерт. У любой профессиональной группы есть специальные люди, которые умеют монетизировать такие штуки, но у нас таких людей нет. Мы стараемся об этом не думать, хотя, конечно, получается это с трудом.

Яна: Впервые мы проснулись и испытали тяготы «знаменитостей» сразу после первого клубного концерта 8 лет назад, о котором написал на сайте «Афиши» Александр Горбачев. Тогда у нас практически не было материала, но нас стали звать в Калинингад, в Литву и на самые крутые фестивали. Сейчас материала полно.

Треки, видео и фотографии легко можно превращать в посты и гнать трафик. Но самим этим заниматься немного странно.

Т.е. ничего плохого в этом нет. Многие отличные новые группы во многом благодаря этому мы и знаем.

Но лично меня немного напрягает вот это требование времени быть музыканту мультизадачным. Что-то типа «не раскрутил свой паблик — значит лузер». Сейчас ВКонтакте можно найти отличные проекты с аудиторией до 100 человек — My Recording, например. И кто знает, как они прогремят через год?

Конкретно у нас соцсети в основном ведет Ваня, но интернет-маркетингом это вряд ли можно считать, хотя он много делает. Просто это отдельная работа.

А все-таки наше главное дело в «Дивизии» — это музыка.

Ю.Н.: В «Приключениях» вы «вылезли из своего Муми-дола и стукнулись головой о притолоку». Если говорить о Иване лично, то он явно выходил из Муми-дола ранее — и встретил Евгения Хавтана. Расскажите, пожалуйста, как сложилось сотрудничество с «Браво».

Ваня: У нас есть прекрасный друг Антон Чернин, он работает пресс-секретарем группы «Браво». Евгений Хавтан искал кого-то, кто сможет написать слова на одну из его новых песен. Антон посоветовал меня — я написал, Евгению понравилось. После небольшого количества правок эта песня была выпущена на последнем альбоме «Браво», он с нее и начинается, она называется «Перемена мест».

Ю.Н.: Есть ли планы на продолжение работы с этой группой или с другими артистами?

Ваня: На прошлом альбоме песню «Точка» спел Илья Черепко, вокалист горячо любимой мной группы «Петля пристрастия». У нас много друзей-музыкантов, я думаю, мы с кем-нибудь обязательно посотрудничаем.

Алексей: Мне нравится группа Tame Impala, я бы не отказался с ними поработать

Ю.Н.: Вы выросли из плеяды артистов, за которыми зорко следила «Афиша». Она же всячески их «подсвечивала». Сейчас какого-то определенного СМИ, которое можно назначить «трендообразующим», не просматривается — и появляется впечатление, что на сцене становится пусто, новых более-менее ярких артистов не появляется. Как, по-вашему, можно ли сказать, что для инди-сцены обязательно наличие такого вот СМИ-«прожектора»?

Яна: Вот, кстати, да!

Ваня: Дело тут не в отсутствии «Афиши». Музыка вообще перестала быть слишком значимой для людей. Раньше очень многие через музыку себя идентифицировали. Сейчас музыка на одной полке с сериалами, мобильными приложениями и вечерним походом в фитнес-клуб.

В этом, наверное, виноват интернет — он подарил нам абсолютную свободу выбора, а с ней пропал интерес, как это часто бывает.

Новой музыки очень много, мало того — сейчас путь от первого клипа на YouTube до тысячного зала может занимать всего неделю. Просто большинство музыкантов и слушателей существуют в своих отдельных «пузырях», поэтому общая картина видна очень плохо.

Алексей: Состояние музыкальной журналистики вызывает только острые приступы депрессии и стыда. Вся надежда на паблики ВКонтакте — вот где жизнь.

Н.М.: Как бы вы описали свою аудиторию? Кто они?

Ваня: Честно говоря, не знаю, мы не маркетологи. Но, вообще, мы довольно универсальная группа, наша музыка отлично заходит и детям, и взрослым.

Яна: Те из наших слушателей, с кем я лично успела близко познакомиться — крутанские крутаны, с которых хочется брать пример.

Алексей: Хиппи с Пустых Холмов, успешные предприниматели, владельцы бизнеса.

Н.М.: Есть ли у вас творческая мечта? Может быть, сделать саундтрек какому-то крутому мульфильму, фильму или просто с кем-то спеть дуэтом?

Ваня: Лучшие моменты в группе — это когда приносишь впервые песню, все пробуют ее играть, и вдруг из сырой идеи на твоих глазах получается музыка. Это мое любимое ощущение, я люблю его гораздо больше концертов. Хочется, чтобы этого было больше.

Хочется писать песни, от которых сердце выпрыгивает из груди. Так что мечта — написать десять таких песен. Если о совсем уж глобальной мечте — написать сто таких песен. Как-то так.

Алексей: Моя творческая мечта — жить в Португалии на доходы от роялти.

Ю.Н.: Последний вопрос: чья же бабушка увековечена в названии? Спасибо!

Ваня: Если вы произнесете вслух название нашей группы, то поймете, что

группа названа непосредственно в честь вашей бабушки, и никакой другой.

Яна: Спасибо за интересные вопросы!


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Сегодня в 14:43, просмотров: 427, комментариев: 2


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Комментарии:
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 17:32
Чего заметил меньше всего в представленных треках - так это угара. Не в качестве претензии, просто этот тезис вынесен в заголовок, а действительности не соответствует.
На личном уровне мне не понравилось практически ничего, не люблю высокий и тонкий вокал, особенно мужской. Мелодику судить не возьмусь, а лирика замудреная, трудно воспринимаемая, и от этого диссонирующая с лёгонькими мотивами. Не готов долго слушать такое даже в качестве фона.
Мнение частное, ни на что не претендующее.
Ю.Н. Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 17:41
Ну, тут уж не поспоришь, конечно: кому-то заходит, кому-то нет. У меня, например, впечатление угара как раз есть - как раз оттого, что "вокал высокий тонкий, мотивы легонькие, лирика замудреная" - все настолько несочетаемое, но при этом все равно воспринимается как единое целое без каких-либо диссонансов. Тут действительно не о чем спорить, дело вкуса.

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