​Впервые вижу: «Красавица и Чудовище»

Любимая сказка детства ожила. Думаю, для многих такое событие очень волнительно, потому что каждая уважающая себя маленькая девочка представляет, как бы она смотрелась в шикарном желтом платье или как бы выглядела Белль и Чудовище вживую. И вот момент истины настал.

Первые минут пятнадцать почти не дышала, потому что происходящее на экране было действительно ожившим мультфильмом. Каждая сцена, каждая фраза, каждая песня... Все сделано с такой тщательностью и с таким вниманием к мелочам, что невозможно не поразиться. Далее по сюжету будут новые моменты и герои, которых нет в мультфильме, но вполне возможно присутствуют в мюзикле. Но и «каноничных» сцен будет предостаточно.

Как и положено сказке, декорации, костюмы, магия в каждом кадре поражают своей красотой. Плюс в заколдованном замке никуда без компьютерной графики, за которой скрылось большинство актерского состава (и какого!) Главным сюрпризом стал Люмьер (Эван МакГрэгор) — канделябр очеловечили внешне и дали две ноги. А вот на мадам Поттс как-то сэкономили, и вся мимика передавалась нарисованными на чайнике ртом и глазами (равно как и у Чипа).

Зато Чудовище выше всяких похвал. Персонаж отрисован настолько хорошо, что первое, что вырвалось при его ближайшем рассмотрении, — «Какое Чудовище… красивое!»

И это действительно так. Очень живая мимика делает его даже более реальным, чем Белль. Но об этом ниже.

Актеры в большинстве своем прекрасны. Люк Эванс будто позировал для мультяшного Гастона, а тут появился сам. В фильме вы этого не услышите, но он еще и шикарно поет за Гастона. Морис на мультяшного не похож, но его играет Кевин Клайн, какие уж тут могут быть претензии. Принца мало, но он… принц! Причем этот тот редкий случай, когда мне не нравится принц в мультфильме (о боже, я это сказала!), а вот в кино я бесконечно рада, что взяли голубоглазого Дэна Стивенса, которого вы можете знать по прекрасным сериалам «Аббатство Даунтон» и «Легион». И, наконец,

главная героиня в исполнении Эммы-Гермионы-Уотсон выглядит немного деревянной и периодически переигрывающей.

Белль я себе не так представляла, но могло быть и хуже... На эту роль рассматривали Аманду Сайфред. Так что пусть уж будет Уотсон.

Как и положено диснеевской сказке, здесь много песен. И тут уж, как говорится, ваши проблемы, если вы не любите мюзиклы. И это тот редкий случай, когда без песен фильм проиграет (кто не верит, может посмотреть экранизацию с Леа Сейду и Венсаном Касселем). Часть песен знакома и хочется подпевать, часть для нас новые (но опять же, скорее всего, звучат в мюзикле).

Причин идти на этот фильм много. Поэтому просто посоветую идти тем, кто не видит причин на него не идти. Приятного просмотра!