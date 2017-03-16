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​Одиссея или бумеранг?

Антиутопия Вадима Демидова «2028, или Одиссея Черной дыры» как один из очевидно-невероятных путей развития страны

Эта антиутопия колумниста siapress.ru Вадима Демидова, в отличие от предыдущей — #яднаш — куда более мрачная и, увы, более реалистичная. Здесь хватает больной фантастики с железными людьми, слепцами, которые представляют, что они зрячие, богом Перуном и его командой — но хватает тут и тюремных зарисовок, и детального описания, как слетают с катушек истерично-агрессивные псевдопатриоты. А главное — хватает реальных инфоповодов, из которых вся эта фантасмагория произрастает. Это-то больше всего и тревожит.

«Когда б вы знали, из какого сора»: «сор» тут — новостная лента любого более-менее живого российского СМИ.

Собственно, действие происходит в период с 2016-го по 2028 годы, когда концентрация патриотического исступления в стране пришла к закономерному скатыванию в Черную дыру. Главный герой романа — музыкант и писатель Виктор Дорофеев, лидер рок-группы «Фолкнер и его хемингуэи» — за оскорбительные рассказки про Всевышнее Лицо и Писателя (тут, понятное дело, угадываются президент Владимир Путин и писатель Захар Прилепин) получает тюремный срок. Отсюда и начинается его личная одиссея — вместе с одиссеей всей страны, которая в короткий срок вдруг оказывается охвачена огнем гражданской войны. Всевышнее Лицо сбежал в Америку, мелкие княжества раздирают друг друга на части, вчерашние пламенные патриоты (в них без труда угадываются герои новостей — от НОДовца Евгения Федорова до «министра обороны ДНР» Игоря Стрелкова) сначала возвышаются над своими сторонниками и соратниками, а потом закономерно ими же уничтожаются… На фоне этого Виктор Дорофеев с другом Петром Свекольниковым и любимой женщиной по имени Марго пытаются вернуться к мирной жизни.

О злоключениях героев рассказывает Петр: к нему из Швеции приехала дочь Виктора Маша. За окном 2028 год, время Черной дыры — кровавой череды междоусобиц — подходит к концу, возвращается в страну Всевышнее Лицо, который за десять дет в Америке стал едва ли не записным либералом — и вот население, которое вдоволь нахлебалось горя, уже готово вновь голосовать за него. Даже Петр.

Вопрос «Кто, если не он?» бумерангом настигает страну.

Таким образом, Демидов, возвращая России хрупкий мир, однако, отказывает ей в развитии: сегодняшний «либерал», сев в Кремль, конечно, вскоре завертит страну на свой «стабильный» манер, говорит автор устами Виктора Дорофеева. Надежда на лучшее, которую он уже почти потерял, связана только… с читателем. Тут, конечно, В.Д. (Виктор Дорофеев или Вадим Демидов?) — в последний раз проводит параллель между собой и главным героем, оставляя его наедине с аудиторией романа. Ей предстоит в ближайшие годы проверить, насколько точны прогнозы автора. Если учесть, что ранее некоторые предсказания Демидова сбывались, чтение «Одиссеи» оставляет очень тревожное послевкусие.


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16 марта в 11:44, просмотров: 787, комментариев: 0


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