​Впервые вижу: «Конг: Остров черепа»

Очередной ремейк истории о большой и доброй обезьяне. Второй в этом столетии. Но, в отличии от Джексона, авторы отказались от слезливого сюжета «обезьяна-блондинка-небоскреб» и сделали фильм ближе к военной драме.

«Конг» местами очень напоминает «Апокалипсис сегодня».

Тут и война во Вьетнаме за плечами героев, и летящие под музыку вертолеты, и сама атмосфера 70-х с соответствующими костюмами и цветофильтрам.

Видеоряд очень порадовал. Камера парит то тут, то там, успевая поймать и прекрасные виды «необитаемого» острова, и невиданных зверей, и сцены полетов и боев. Спецэффекты уже давно стали неотъемлемой частью блокбастеров, так что даже излишне говорить, что они сделаны хорошо. Главный герой как живой. Так же, как и другие весьма необычные жители острова.

Сюжет интересен. Вместо жажды славы здесь военная агрессия. Остров черепа показан как Вьетнам в миниатюре, куда вторглись американские военные, набросали бомб, но, получив отпор от «аборигена», обиделись и искренне верят, что должны отомстить обидчику, ведь сами они ни в чем не виноваты. Типично…

Но не политикой единой. Все же Конг тут главный герой, и у него есть свой достойный противник помимо мелких людишек. А именно — гигантский доисторический ящер. Существо весьма любопытное и не совсем мне понятное. В том плане, что при таком строении тела он уж слишком смертоносен и прыгуч. Особенно прыгуч.

Главный поединок получился потрясающе реалистичным. Я не на шутку переживала и болела не меньше, чем на футбольном матче.

И на финал самое прекрасное, что есть в фильме — это Том Ходдлстон и саундтрек. Первый просто потому, что хорош в любой роли. Второй — потому что

песни создают половину атмосферы фильма и настроения зрителя.

Хотя, если честно, весь каст у фильма подобрался просто замечательный, полный любимых актеров: Джон Гудман, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Си Рэйли.

Кино рекомендую к просмотру. Однако, если вы тонкая ранимая натура, не переносящая насилия, — подумайте: может, не стоит?..