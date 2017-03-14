​Впервые вижу: «Непокоренный»

Он 27 лет сидел в тюрьме, стал президентом, объединил страну и сделал ее великой. Нельсон Манделла — первый темнокожий президент Южной Африки.

Одну из множества историй его жизни рассказывает фильм «Непокоренный». Как объединить страну, в которой долгие годы царила расовая дискриминация? Как заставить темнокожих забыть боль и обиды на белых, остановить линчевание и унижения? Где найти точки соприкосновения?

Только собственным примером. Быть отцом своему народу. Знать по имени каждую горничную, каждого охранника и его жену. Каждого футболиста своей сборной. Всем своим видом, не только словом, но и делом показывать, что есть общий путь, решение проблем и этот путь нужно пройти, не смотря на все сложности.

Национальная команда должна стать действительно национальной. Ее должен любить каждый ребенок во дворе, взрослый у телевизора и болельщик на трибунах. Фильм через призму спорта показывает, что общая гордость делает общество сплоченным. Здесь и Сейчас. Однако картина гораздо глубже. Это история целого народа, это история великого человека, это триумф нации и трагедия личной жизни. Это сила выбора и груз ответственности.

Вот две цитаты, которые до сих пор звучат в моей голове.

— Как вы работаете с командой? Заставляете их выложиться на максимум?

— Своим примером, сэр. Только своим примером.



— Как ваша семья, Хендрик?

— Нормально, а как ваша?

— У меня большая семья, 43 миллиона южноафриканцев.

Я рекомендую посмотреть этот сильный и глубокий фильм каждому. В нем нет нравоучений, крутой графики и геройских замашек. В нем есть Человек, личный пример.