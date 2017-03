​Протестировали рок-н-ролл

«Кто скажет название композиции?» Соло-гитарист Максим Грязнов берет несколько аккордов, но зал помалкивает. «Вы точно на The Living Stones пришли?» — иронизирует гитарист Артем Бровенко, представляя новый трек. Впрочем, он сам подсматривает в сет-лист: группа, как известно, инструментальная, а треки с первой пластинки ныне звучат по-новому, немудрено запутаться.

Впрочем, на концерте в «Камертоне» играли в основном новые композиции, по сравнению с которыми дебютный альбом The Universe ныне воспринимается как облегченный акустический сет.

За год коллектив сократился до квартета, который утяжелил звук и двинулся от меланхоличного пост-рока в сторону экспериментального пост-хардкора с заходом на территорию, как это ни странно, рок-н-ролла

— с одноименной композицией. «Тема Rock’n’Roll была придумана давно, просто особо ею пока не светили, и придумана она была чисто случайно, — рассказал нам Максим Грязнов. — Я как-то переслушивал группу Foo Fighters, и тут в голову пришла такая идея: а почему бы не удивить слушателей и не добавить рок-н-ролла?! Мне кажется, это было б неожиданно!»

Импульс переменам в стилистике, надо полагать, дал проект «Живое кино» в сургутском культурном центре «Порт», в рамках которого группа озвучивала картину «Испытание». В ходе подготовки не только вырисовывались очертания новых композиций, но и появился вполне оформленный номер Test, который наряду с синглом Where Do You Go? стал одним из самых ярких фрагментов нынешнего концерта.

Возможно, именно он станет центральной темой готовящегося EP: по словам музыкантов, запись идет полным ходом, однако пока непонятно, когда именно она будет приведена в окончательный вид.

Слишком много идей требуют доработки и командной работы, в ходе которой каждый из музыкантов придумывает собственные партии.

«У них может быть совершенно разный стиль, так как каждый из нас видит по-разному стиль игры и направление музыки, — говорит Максим Грязнов, — в итоге мы делаем из несочетаемого сочетаемое».

Новый мини-альбом не станет продолжением первого CD: по словам музыкантов, сегодня, слушая The Universe, они испытывают сильное желание переписать его заново. Впрочем, для звукозаписи у них есть уже новые треки: старым же придумывают новые аранжировки, которые на ура принимает аудитория. Пусть не все могут сходу вспомнить названия типа Singularity или Siberian Jazz: зато мелодии узнают на раз — и очень этому рады.