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​Впервые вижу: «Логан»

Фильм хороший, писать тяжело

О некоторых фильмах очень тяжело писать. Не потому что они плохие. Как раз наоборот. Они настолько хороши и настолько оправдывают ожидания, что просто не видишь смысла еще что-то к этому добавлять. Каждое слово кажется очевидным.

«Логан» — как раз из таких фильмов. Уже на этапе постеров все поняли: нас ждет нечто совершенно иное. Нечто, чего еще не бывало во вселенной кинокомиксов. Особую радость вызывал тот факт, что такое великолепие ждет именно Росомаху, одного из любимых персонажей, которому, несмотря на все достоинства, крайне не везло с сольными картинами.

В фильме очень мало от комиксов. Это приятно.

Получился качественный и даже душевный боевик. С персонажами, с одной стороны, знакомыми, с другой — совершенно новыми для нас. Кто ж видел, чтобы супергерои старели, страдали от вполне человеческих болезней и прятались, чтобы выжить, на протяжении всего фильма.

Фразу про 17 лет с Росомахой не написал только ленивый. Поскольку я не ленивая, тоже напишу и предамся немного воспоминаниям. Первые два фильма «Людей Х» до сих пор остаются любимыми, и Росомаха уже с первой картины стал «своим». Помню интервью Хью Джекмана, который рассказывал, что отчаялся уже получить роль и сбрил знаменитую росомаховскую бороду, а на следующий день ему позвонили и предложили роль с вопросом «Ты же, надеемся, не побрился?»

В общем, мне не верится, что прошло 17 лет. А вот глядя на Хью... не верится еще больше.

Зато хочется верить, что «Логан» даст новую виток комиксам и даст дорогу жанровому кино по комиксам. Уже сейчас я бы выделила полутрешового «Дэдпула» и психологического «Легиона». И, как неисправимый оптимист, верю, что еще увидим Логана на экране. Легенды ведь возвращаются. Иногда.


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Сегодня в 11:24, просмотров: 172, комментариев: 0


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