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​Впервые вижу: «Логан». Его время пришло // Есть СПОЙЛЕРЫ

Блокбастер не ради кассы

Удивительно, на что способны режиссеры топовых студий, когда их не ограничивают рамки сценария, возрастной ценз и давление со стороны студии. Посмотрев «Логана», я словно вернулся в нулевые, когда фильмы делали, ориентируясь на качество, а не на кассовые сборы. Перед нами самый жесткий, брутальный и реалистичный фильм о Росомахе. Такой, каким он и должен быть.

Джеймс Менголд сумел развернуть настоящую драму там, где все ожидали эпичный экшн-муви с большим количеством компьютерной графики, пафосными диалогами, фирменным средним когтем и звериным оскалом. Все даже снято по-взрослому: крупные планы, дрожь, цветовая гамма. Каждый элемент картинки навевает мысль о том, что это все, это действительно финал и любимые герои уходят с экрана, больше не будет флагманов буквы «Х». Эмоции захватывают постепенно, тоска и грусть накрывают зрителя уже после просмотра. Но это именно то завершение франшизы, которое ставит яркую и жирную точку в истории, оставляя после себя бутылку виски, сигару и приятные воспоминания со взглядом на калифорнийский закат.

Далее спойлеры.

Фильм переносит нас в 2029 год. Из любимой всеми команды Х остались только Профессор Ксавьер и Логан, к ним присоединился бывший соперник Калибан. Былая слава и возможности позади, сейчас мутанты стали изгоями. Профессор стар и страдает от болезни Альцгеймера, Росомаха оказался отнюдь не бессмертным, его медленно отравляет адамантий, регенерация практически пропала, а в кулачном бою он теперь проигрывает обычной шайке латиносов из гетто. Других известных нам героев нет. О них даже упоминается вскользь и без флешбеков. Один из вариантов — многие из них погибли, когда супермозг профессора вышел из под контроля во время первого приступа Альцгеймера.

Очень удачно режиссер поднимает вопрос «Что дальше?»

В эпоху популярности героического кино рано или поздно придет момент прощаться с любимыми героями. Так как они будут уходить? Ведь любой самый крутой чувак может стать старой развалиной, доживая остаток дней в одиночестве, потеряв всякий смысл существования.

Новых мутантов не рождается благодаря корпорации «Трансиген», решившей посредством продуктов с ГМО лишить человечество гена мутации. И параллельно создавая в своих лабораториях детей-мутантов, из которых планируется вырастить супер-солдат. После успешного эксперимента тестовые группы было решено уничтожить, но вмешался человеческий фактор, и группа сотрудников сумела организовать детям побег.

Хоть местами фильм и предсказуем, его нельзя назвать шаблонным. Все происходит не совсем так, как ожидаешь, а появление Х-24 оказалось полной неожиданностью. Отношения Логана и Лоры напомнили мне фильм «Леон», финальные сцены просто шикарны по своему символизму и вызванным эмоциям. К этому вопросу вообще подошли очень ответственно, студия отдавала дань уважения одним из самых своих любимых героев. Рейтинг 18+ помог не отвлекаться на требования законодательств разных стран и показать суровую реальность боевых сцен. Вместо веселых шуток и легкого раскидывания бесчисленной массовки мы видим детально проработанные драки, когти, пронзающие тела, незаживающие раны и другие «прелести жизни» при попытках уйти от погони.

О новой героине можно было бы рассказать подробнее, но нечего. Персонажа раскрывали методом «здесь и сейчас», без отсылок к прошлому и поиска мотиваций в нем.

Дафни Кин отлично вписалась в кадр вместе с Джекманом, а ее актерская игра очень даже порадовала, посмотрим какое будущее ей уготовано.

Теперь о финале и главные спойлеры. Профессор убит. Логан убит. Их история закончена.

Для кино вселенной людей Х завершилась целая эпоха. Красиво, сурово, с жалостью и тоской.

Как в «Изгой один». Что будет дальше и что было до этого — неизвестно, ведь таймлайн саги снова сломан. Непонятно, влияли ли события «Дней минувшего будущего» на этот фильм или это обособленная реальность. Найдут ли новые дети-мутанты себе учителя или растворятся в обществе? Где Магнито? Очень много открытых вопросов и возможностей преобразования вселенной А пока «Логан» можно назвать лучшим сольником о Росомахе и оценить на 9/10.


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Сегодня в 09:45, просмотров: 180, комментариев: 0


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