​Виват, бэнд!

Сразу две даты — 70-летний юбилей и 50-летие творческой деятельности дирижера и художественного руководителя сургутского оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс Бэнд» Валерия Санина — отмечали накануне в стенах Сургутской филармонии.

Как водится для артиста, праздновали с музыкой: в этот вечер на сцене большого зала, без преувеличения, блистал (в прямом и переносном смысле) оркестр, которому, на наш субъективный взгляд постоянного слушателя, в этот раз дали чуть больше времени, нежели обычно. То ли действительно инструментальных номеров в этот раз было больше, то ли вокальный репертуар был подобран таким образом, что

при выступлениях солистов главной звездой вечера все-таки остался именно бэнд.

Начался концерт с сольного выхода юбиляра с саксофоном: во время него музыканты оркестра появлялись на своих местах. И вот уже Валерий Санин проходит к дирижерскому пульту и запускает программу вечера — для того, чтобы встретиться на сцене с нынешним дирижером Татьяной Саниной, дочерью, соратником и продолжателем дела.

Под ее управлением «Сургут Экспресс Бэнд» и выдал Greatest Hits — программу, которую можно назвать едва ли не идеальной для оркестра, включившую в себя и джазовые мотивы, и классические опереточные номера, и толику комсомольского песенного оптимизма, и фрагменты рОковой программы «Богемская рапсодия». Соотношение поп-звучания и заходов в не самые массовые жанры, похоже, оказалось здесь оптимальным: отметим, что в предыдущих программах оркестр все-таки давал крен в «развлекательность», из-за чего на сцене филармонии временами звучали хиты Филиппа Киркорова или Андрея Губина.

В этот раз к шлягерам подобного толка обращаться не стали — вместо этого зал слушал фрагменты «Сильвы» Имре Кальмана, темы Генри Манчини, Show Must Go On с вокалом Фредди Меркьюри… Сольных выходов удостоились на сей раз не только вокалисты, но и музыканты оркестра — тромбонисты прошли по зрительному залу с приветственной темой, а виртуозные кларнетисты показали высокий класс.

Особым моментом стало выступление молодежи:

Валерий Санин, как известно, преподает в детской школе искусств имени Кукуевицкого, которую можно назвать кузницей кадров для будущего «Сургут Экспресс Бэнда».

Сомнений в его безоблачности в этот вечер, похоже, не осталось ни у кого: довольная публика в фойе после концерта интересовалась, когда у оркестра планируется следующая премьера.