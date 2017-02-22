​Карина Мухутдинова: «Свой путь в живописи я уже выбрала»

Мне неоднократно приходилось работать с интересными людьми, у которых род деятельности именно искусство. Это шикарные и талантливые художники, например, замечательная и интересная Наталья Горда, душевная и вдохновляющая Александра Сафронова — каждая из них прошла свой нелегкий путь к искусству. А сегодня я встретилась с молодой и перспективной художницей Кариной Мухутдиновой.

— Карина, с чего вы начинали свой творческий путь?

— Вы знаете, это самый часто задаваемый мне вопрос. Вообще, началось все с раннего детства. А вот осознанный мой творческий путь начался со школы, с младших классов. Именно тогда я твердо для себя решила — буду художником. В 2009 году, после школы, я уехала жить и «искать себя» в Донецк. Там окончила Донецкое художественное училище по специальности живописец, изограф, декоратор. В училище я встретила того человека, который помог мне «раскрыться» как живописца в стиле экспрессионизма и примитивизма. Я говорю о своем педагоге — «старом» авангардисте Кочанове Викторе Матвеевиче. Именно ему я благодарна по сей день.

— Я так понимаю, что мнение педагога для вас было важным. Скажите, а на данной стадии к чьему мнению Вы прислушиваетесь?

— В первую очередь, конечно, к мнению моего зрителя. Ведь у него может быть как отрицательная, так же и положительная критика. Ну, конечно, еще к внутреннему голосу, который направляет меня в нужное русло.

— То есть вас на написание новых работ подталкивает внутренний голос?

— Скорее вдохновение, которое дают мне мои натурщицы, так сказать, мои «музы».

Когда я вижу человека, который будет мне позировать, сразу представляю в каких тонах, цветах, оттенках будет данная картина.

Так как я уже «преподнесла» себя как экспрессиониста, работающего в стиле «ню», то концепция при взгляде на натурщика, мне сразу становится понятна.

— Как вы относитесь к тому, что художник продает свои картины?

— Работы продают себя сами. Я всегда пишу то, что мне нравится, а не то, что можно продать. Для меня очень важно писать, что мне хочется, а не работать на заказ. Покупатели обычно сами меня находят, звонят с предложениями купить работы. Когда пишу картину, ко мне часто подходят люди и спрашивают, пишу ли я для себя или на продажу. Я всегда честно говорю, что пишу только для себя.

— Карина, каким вам видится ваш путь развития?

— (вздыхает) Свой путь в живописи я уже выбрала. В первую очередь, я работала и работаю над собой, над своим почерком. Я хочу добиться высот, доказать только себе, что я могу и что я — личность.

— Какие проекты намечены на ближайшее будущее?

— У меня очень много планов и идей для развития. К примеру, 24 февраля в культурном центре «Порт» состоится моя персональная выставка «Чувство ритма». Она посвящена ди-джеям нашего северного города и электронной музыке. Я с большой радостью приглашаю Вас, дорогие ценители искусства, в КЦ «Порт» на открытие выставки!