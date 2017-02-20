​Театр: лабораторная работа

Февральскую культурную афишу города оживил совместный творческий проект Сургутского театра, департамента образования Сургута и актерской мастерской при знаменитой Герценовке (Санкт-Петербург). На своей сцене театр принял мастер-классы и спектакли преподавателей и студентов Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педуниверситета им. А.И. Герцена. Руководитель курса – режиссер театра и кино, актер, педагог, член Союза кинематографистов России Сергей Ражук.

Целевая аудитория лаборатории – руководители и участники самодеятельных театральных коллективов Сургута. А их в нашем городе с каждым годом все больше –

неудивительно, что в Сургуте проводится уже три фестиваля любительских театров: «Театральная весна», «Театральные подмостки», «Маска».

Успех проектов, подобных этой лаборатории, во многом зависит от личной, подвижнической инициативы. Сургутской театральной лаборатории в этом смысле повезло. Идея лаборатории, разработка плана мероприятий принадлежит Татьяне Плоп. Она не первый год стоит у руля городского методического объединения руководителей театральных коллективов сургутских школ, руководит театральным коллективом «Рампа» в школе №29. По-настоящему подвижник театрального дела в Сургуте, Татьяна Плоп сумела объединить вокруг лаборатории сотни подростков, интересующихся театром.

Петербуржцы представили на сцене Сургутского театра четыре работы. Стартовали с мастер-классов – эти занятия сразу же заявили и высокую квалификацию руководителей курса, и техничность молодых актеров. Участникам лаборатории приоткрыли завесу тайны мастерства – из чего же складывается ежедневный актерский труд: это занятия по актерскому мастерству, пластике, речи, вокалу.

«Для участников самодеятельных театров особо ценными оказались мастер-классы. Они помогают соотнести методику ведения занятий в вузе и в любительских театральных коллективах. Позволяют руководителю любительского театра открыть в предлагаемом материале именно то, что эффективно именно для его коллектива, для конкретных индивидуальностей», – поясняет Татьяна Плоп.

За мастер-классами последовали показы студенческих спектаклей.

И здесь участники лаборатории могли уже наблюдать результат обучения – он мог оказаться в большей или меньшей степени успешным, что не так уж и важно.

Главное: спектакли делали понятными успехи и недоработки студентов: что они смогли вынести из мастер–классов и закрепить, а что – упустили.

Спектакли петербуржцев, таким образом, не задавали целью анализировать уровень подготовки студентов. Они именно показывали результат системных занятий по актерскому мастерству. Ну а зрители, далекие от театра, конечно, воспринимали спектакли как самоценные сценические эксперименты.

Две студенческие работы были значимы для молодых актеров с точки зрения приобретения навыков работы на эстраде. Первая, кабаре «Кураж» – это, по сути, сборник учебных работ: вокальных, хореографических, эстрадных, цирковых номеров-этюдов. Все этюды объединены сквозной идеей – актерский кураж. Сценки из жизни творческих людей, мечты о своем месте в мире, любви и успехах, первые сложности и умение посмеяться над собой оказались поняты и приняты и взрослыми и юными зрителями.

Класс-концерт «Не закрывай окно» воспринимается как молодежное высказывание, адресованное сверстникам. Актеры под видеонарезку и фонограммы известных песен присваивают себе заданные в композиции обстоятельства и уже от себя, своей индивидуальности передают их залу.

Еще одна работа в рамках лаборатории – спектакль по пьесе И. Тургенева «Месяц в деревне».

Подав пьесу в формате диалогов о любви, преподаватели актерского курса предложили интересный ход, полезный актерам в работе над ролью.

В спектакле «Страна Перемилово» актеры получают другой важный опыт. Речь о работе актера в ансамбле, умении найти свое место в ансамбле, подчеркнуть свою исполнительскую линию.

«Страна Перемилово» – спектакль камерный, выстроенный на тесном взаимодействии со зрителями. Здесь нет сюжета в привычном понимании, так как эта постановка тоже соткана из сценок-зарисовок. В этом теплом, уютном «лоскутном одеяле» можно усмотреть нечто неуловимое от режиссерского почерка Эмира Кустурицы.

«Страна Перемилово» – это был настоящий праздник! Ощущение причастности происходящему не покидало до конца спектакля. Иногда смеялись до слез!» – поделилась зрительница Светлана Салий.

В итоге лаборатория зарекомендовала себя как эффективная форма взаимодействия участников театрального процесса в нашем городе.

«В этом проекте в очередной раз реализовалось огромное желание Сургутского театра оказать содействие школьным и студенческим театральным коллективам – содействие и реальную помощь - в методике и практике работы по актерском мастерству», – резюмирует педагог-организатор школы №29 Татьяна Ерхова.