​Пятерка по литературе: Классика от филолога Александры Хадынской

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Ради того, чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях.

Сегодня о своих любимых книгах рассказывает кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации СурГУ Александра Хадынская.

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»

Бесконечная книга: в каждом возрасте открывается свой смысл. Привлекает все: ирония, озорство и, вместе с тем, глубокое знание жизни, большая человеческая любовь, игра с читателем, изумительный пушкинский стих, такой простой и такой проникновенный. Хотелось бы, чтобы знакомство с романом в школе было «удачным», и книга стала бы спутником человека на всю жизнь.

Н.В. Гоголь. «Мертвые души»

Эта поэма – первое детское знакомство с большой литературой, его мы читали вслух в семье и смеялись от души над непередаваемым витиеватым гоголевским юмором. Осознание глубинного пласта текста пришло с возрастом, но восхищение не прошло, а лишь усилилось. Вот он, истинный патриотизм: хлесткое, правдивое изображение нелицеприятных сторон отечества и, вместе с тем, такая боль за него. Гоголя надо правильно научиться читать, он нелегкий автор, но если попадешь «на его волну» – читательское наслаждение гарантировано.

Г. Иванов. Стихи

Георгий Иванов – крупнейшая величина в поэзии русской эмиграции, первый русский экзистенциалист.

Стихи «пушкинского толка»: классические, ясные, почти прозрачные, и одновременно глубоко трагичные,

отразившие горькую судьбу «эмигрантов поневоле», покинувших родину в связи с октябрьским переворотом 1917 года. Эта поэзия – тема моей диссертации, но научный труд в данном случае родился именно из-за читательского потрясения от стихов.

А.П. Чехов. Рассказы

Впечатление от Чехова всегда сложное, объемное. Ощущаешь и комплекс провинциала, не изжитый автором и поселившийся глубоко в «подводном течении» его прозы, и горечь от жизни, и случайные радости, и тонкое чувствование человеческой натуры. Очень мой автор.

Эрве Базен «Крик совы»

Этот французский автор 20 века не очень популярен, хотя известен многим. Роман при первом прочтении произвел сильное впечатление: семейная история о материнской любви, слепой и разрушающей, о детях, так по-разному растущих в одной семье, о том, что за все в жизни положено платить, что наступает время и разбрасывать, и собирать камни. Как бы сейчас сказали, очень «кинематографичная» история.