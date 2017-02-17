​Вася Ложкин: «За всю страну не скажу, я не Солженицын. Могу сказать только за себя. Мне хорошо»

Не все в курсе, кто такой Вася Ложкин, но абсолютное большинство людей мгновенно узнает его картины. Будучи мастером сатиры, он буквально разбомбил интернет хлесткими мазками своих беспощадных работ. Впрочем, плакать и смеяться довелось не только пользователям Сети: за плечами у Ложкина несколько успешных персональных выставок в Москве и Санкт-Петербурге. Корреспонденты «Нового Города» поговорили с художником о жизни, России и творчестве, а в конце беседы бесповоротно влюбились в Васю.

Надежда Макаренко: Предпосылки к изобразительному искусству у вас с детства? Или это случилось, когда вы, согласно одному интервью, нашли в 1996 году ватман на помойке и начали рисовать «пытки и поножовщину»?

Вася Ложкин: Ну, знаете, все дети любят рисовать. Потом они перестают рисовать почти все, но кто-то не перестает. Так как я всегда занимался какой-то творческой деятельностью, поэтому рисование картинок для меня было всегда частью целого. Для меня это совершенно органично. Не было такого, типа молния меня в голову стукнула или событие какое-то произошло. Что касается ватмана, то да, был у меня такой большой рулон, я рисовал на нем. Это было здорово.

Н.М.: В каком году вы плотно и всерьез проникли в художественную сферу?

В.Л.: В 2008-2009 годах.

Кстати: Вася Ложкин входит в общество «Колдовские художники», в народе известное как «КОЛХУи». Художники придумали свой основной творческий стиль и назвали его мульт­реализмом. Помимо изобразительного искусства, «Колдовские Художники» занимаются музыкой (группа НОМ), кино и литературой. Также в объединение входят Андрей Кагадеев, Николай Копейкин, Владимир Медведев, Кирилл Миллер, Николай Васильев и другие.

Н.М.: На многих ваших картинах фигурирует рыжий кот. У вас дома какие-то питомцы живут?

В.Л.: У меня кот, зовут его Мурчелло, потому что у него там какое-то хитрое имя сложносочиненное, он породистый. Полное имя я не помню, это мы так сократили. Но вообще в основном называем его тварью или гнидой.

Про медиков, скучные заказы и рептилоидов

Юрий Нуреев: Вы же наверняка пишете не только для вдохновения, для себя, но и для каких-то других целей. Есть ли у вас коммерческое предложение? Может, заказы какие-то есть?

В.Л.: Ну, конечно. Я вот сейчас, например, делаю тут серию картин для одного медицинского учреждения. На тему медицины. И рекламой я занимался, и другими вещами…

Ю.Н.: Помнится, на «РЕН ТВ» были заставки.

В.Л.: Да-да.

Ю.Н.: Кстати, один из самых интересных моментов в эфире этого канала…

В.Л.: Да ладно вам!

У них там про инопланетян такие передачи, или про этих, про рептилоидов. Чего вы?

Н.М.: Ага, пришелец Алешенька…

Ю.Н.: Как вы относитесь к тому, что ваши картины могут копировать?

В.Л.:Я никак к этому не отношусь. Кто-то вышивает картины и еще какие-то штучки делает. Заняты люди — и прекрасно. Людям нравится рисовать, так пусть рисуют.

Ю.Н.: Кстати, о заказах. А существуют ли такие, которые вы совершенно точно не возьмете?

В.Л.: Конечно. Обращались ко мне недавно и просили календарь на тему, по-моему, бухучета. Мне это не очень интересно. Есть вещи, которые в художественном смысле не являются каким-то привлекательными. Вот с медиками всегда интересно! Там много можно напридумывать. А в юриспруденции, например, все достаточно скучно.

Ю.Н.: Есть какие-то политические или идеологические мотивы, которые могут вами двигать при приеме или отказе?

В.Л.: У человека, у которого есть деньги или он, допустим, руководитель организации, и он хочет сделать календарь: у него не будет никаких политических мотивов…

А у кого в голове политика, у тех денег нет.

Про политику и запрещённую картину

Н.М.: Хотелось бы узнать судьбу запрещенной картины «Великая прекрасная Россия», которую признали экстремистской. Она сейчас у вас? Может быть, кто-то ее купил, или вы ее уничтожили?

В.Л.: Если честно, не знаю, про какую картину речь. Дело в том, что в интернете много картинок на основе сделанных мною, которые бродят туда-сюда. Но там какие-то подписи к ним приделываются, коллажи. И все это приписывается мне. Не всегда понятно, действительно я это сделал или нет. Если мы говорим о картине «Шестая часть суши», то она уже давно черт знает где, и у меня ее давно на сайте и нигде нет.

Ю.Н.: Вы отслеживаете судьбу своих картин, или они ушли в народ — и все?

В.Л.: Не отслеживаю, нет. Кстати, о политических вещах. Вот я заключаю с кем-то договор на рекламный календарь. Видели ли вы хоть один политический календарь у нас в пространстве?

Ю.Н.: Есть «12 настроений президента», который пользовался какой-то популярностью. По крайней мере, в медиа его часто форсили.

В.Л.: Не видел, честно говоря. Может, потому что я мало этой темой интересуюсь…

Н.М.: Кобылозаводск — придуманное вами место, в котором происходят события на картинах, — это некий собирательный образ провинциального русского города?

В.Л.: Ну да, только для меня это уже не актуально давно. Это была какая-то забава, а сейчас мне это уже неинтересно, поэтому тема в прошлом.

Про зелёный период и авторов, мучающих котят

Н.М.: У художников бывают разные периоды: например, золотой, перламутровый. А у вас сейчас какой? Пишется больше котиков, бабок или мужиков?

В.Л.: У меня это больше по цветам распределяется.

Сейчас у меня зеленый период. Для медиков делаю целую кучу картинок, там все зеленого цвета. Не знаю, с чем это связано.

Бывает, что хочется все в голубом цвете делать, бывает, что в сером. По сути-то ничего не меняется. Может, только появляются технические навыки. Просто руку набил. Периодами это сложно назвать. Я не так давно этим занимаюсь.

Н.М.: Ваши картины в одном экземпляре или бывают повторы?

В.Л.: Бывает по-разному. Иногда возникает переосмысление. Сюжет хороший, а ты его уже как-то иначе видишь. Бывает, какую-то картину делаешь большего размера.

Ю.Н.: Сколько времени уходит на одну картину с котиком?

В.Л.: Сложно не нарисовать, а придумать. А рисовать что там… один день.

Ю.Н.: Кстати, не собираетесь ли что-нибудь рисовать на компьютере?

В.Л.: У меня был планшет для рисования на компьютере. Я рисовал в Photoshop. Хорошо его знаю. Там и книгу можно сверстать. Понятно, что это как кариес удалять через задний проход. Но мне просто ближе эта программа. Конечно, она не рисовательная, но мне было сподручно. Да и зачем вообще рисовать на компьютере, если можно рисовать красками? Я же не занимаюсь каким-то вебдизайном. Все мои картинки висят за спиной, на стене. Это как бы такие штуки осязаемые, их можно потрогать, повесить, перевесить, сжечь в печке. А в интернете — это совсем другая тема, это для других целей. Моя цель — рисовать, чтобы люди могли пощупать руками.

Ю.Н.: Другими словами, котики останутся на холсте. И это очень хорошо.

В.Л. (показывает фигурку с котами из картины «Ватничек» из стеклопластика): Не только на холсте, но и в 3D!

Н.М.: Здорово. Читала, что вы не подписываете работы. Почему? Не надумали еще начать?

В.Л.: Иногда сзади подписываю, когда меня просят, а спереди нет. Мне кажется, это как-то не очень, когда картину человек подписывает. С одной стороны, он ее написал, это логично. С другой, это мое субъективное восприятие: я, например, никогда не запоминаю режиссеров, художников, авторов книг, фамилии актеров. Мне это совершенно неинтересно. Мне никогда не была интересна личная жизнь писателя. Вот я послушал музыку, и мне все равно, что ее автор может мучить котят, быть сатанистом, поклоняться Гитлеру у себя на кухне, изобретать химическое оружие. Но есть его произведение, которое само по себе.

Меня личность автора совершенно не волнует. И я себя от своих произведений отделяю.

Нарисована картинка — вот она картинка. Я это делаю, чтобы это было здесь и сейчас, а не чтобы через 100 лет мои картины где-то висели в музее. Это мне не надо.

Про конституцию и цензуру

Н.М.: Нет ли у вас ощущения, как у художника, что сейчас в искусстве стараются ввести цензуру? Какое у вас к этому отношение?

В.Л.: Ой, ну тут сложно очень. У нас, во-первых, есть конституция, и там написано, что цензуры у нас нет.

Н.М.: Как бы да.

В.Л.: Но есть законы, которые запрещают пропаганду насилия, гомосексуализма, педофилии. Если речь идет о театре, там же не дураки работают, они могут себя контролировать. Если речь про изобразительное искусство, то, скажем так, есть выставочные залы государственные и частные, которые должны сами решать, что хорошо, что плохо, но все в рамках закона. Просто как эту цензуру можно реализовывать на практике? Создать комитет по цензуре, состоящий из наиболее уважаемых граждан? Ну не знаю… Есть закон. Вот, например, запретили ругаться матом в песнях, фильмах, книжках, но люди как-то все равно его обходят.

Про «Крики лысого дурака» и брянь-брянь

Н.М.: Поскольку вы музыкант, хочется расспросить вас и на эту тему тоже. Долго организовывались, чтобы записать «Крики лысого дурака» в 2016 году?

В.Л.: Не то чтобы долго организовывался. У всех свои дела, записывали в свободное время. На это ушло примерно три месяца.

Н.М.: Вы сами исполняете песни и пишете тексты?

В.Л.: Ну да, и на гитаре там брянь-брянь.

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Ю.Н.: Если говорить о той музыке, которую вы слушаете, она сильно контрастирует с той, которую вы записываете, или вы примерно в одном стиле остаетесь в своих предпочтениях?

В.Л.: Сложно сказать. Вот смотрите. Нравится мне, например, Егор Летов, или Том Уэйтс.

Я бы хотел делать что-то подобное, но в силу того, что у меня нет ни ума, ни таланта, получается то, что получается.

Н.М.: Вась, вы всегда занимаетесь самобичеванием. На вашем сайте тоже написано: рисовать я не умею, петь я не умею. Но на самом деле вы ведь чувствуете народную любовь? Она вас не переубеждает?

В.Л.: Конечно, чувствую. Но никто меня не переубеждает. Потому что тут дело не в том, как это нарисовано, а скорее в том, что нарисовано. Технически умений никаких нет. Важна некая идея рисунка.

Н.М.: Мне кажется, у вас уже выработался свой художественный стиль.

В.Л.: Это случилось в силу объективных причин, потому что я по-другому просто не умею.

Ю.Н.: Недавно вышел альбом «Ноль+30» Федора Чистякова (солиста группы «Ноль». — Прим. авт.), там ваша обложка. Часто поступают такие заказы? Мол, нарисуйте нам котика на обложку.

В.Л.: Нет, нечасто. Бывает, что обращаются какие-то группы, которые совсем мало известные, присылают какую-то музыку. Она совершенно чудовищная, и мне это просто неинтересно.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3826577'>Ноль+30</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/167061'>ФёдорЧистяков</a> наЯндекс.Музыке

Ю.Н.: Вы делаете обложки только для тех, чья музыка вам понравилась?

В.Л.: Конечно, я же не беру за это деньги.

Про НТВ и суровых мужиков

Ю.Н.: Мы тут нарыли интересный факт, что вы находите любопытной передачу «Модный приговор»…

Н.М.: Сейчас поменялись предпочтения? Какие у вас нынче в тренде передачи?

В.Л.: У меня сейчас нет времени смотреть телевизор, не знаю, что там показывают. Я иногда только вечером смотрю смешное что-то, когда ем.

Н.М.: Ну вот, а мы ожидали услышать что-то типа «Давай поженимся»…

В.Л.: Это днем! А я в это время в мастерской. Вечером много лет подряд, уже лет 10 как минимум, я по вечерам смотрю телесериал «След». Он мне очень нравится. Он такой волшебный, психоделический. Такой сказочный сериал, медитативный. А еще когда есть возможность, люблю посмотреть НТВ. Его можно включить в любое время в любой день. Там всегда показывают мужиков с такими суровыми лицами. И одни мужики плохие, а другие хорошие. И они всячески сражаются между собой. Причем это уже тоже много лет. «Возвращение какого-нибудь слепо-глухонемого», «Псевдоним португалец». Эта эстетика мне нравится. Несколько минут посмотреть можно.

Про современную действительность

Ю.Н.: Сарказм ваш известен достаточно. Если говорить серьезно, что вам нравится в нашей современной действительности? Что вы можете назвать хорошим, здоровым?

В.Л.: Мне много чего нравится. Мне сложно с чем-либо сравнивать. Но если сравнивать с временными периодами, то мне нравится больше жить сейчас, чем в 90-е. По-моему, стало лучше. Но в моей жизни точно лучше.

Н.М.: Почему, если не секрет? Потому что пришел художественный успех, или это больше связано с личной жизнью?

В.Л.: Это связано с возрастом. Да, семья, успех, крыша над головой и так далее. Материальная, может, какая-то обеспеченность. По сравнению с тем, что было. И, конечно, научно-технический прогресс не стоит на месте. Мне нравится смартфоны, автомобили, компьютеры, которых не было раньше. Но это такие общемировые вещи. Можно часами рассуждать о том, что хорошо, что плохо. И мы все это прекрасно знаем.

За всю страну я сказать не могу, потому что я не Солженицын. Я могу сказать только за себя. Мне хорошо.

Справка: Вася Ложкин (по паспорту — Алексей Куделин) — российский художник и музыкант. Родился в 1976 году в Солнечногорске. Окончил вуз по специальности «юрист», но по профессии не работал. С 2013 года живет в Ярославле.