​Впервые вижу: Такая долгая «Измена»

«Смерть — это лучшее, что может произойти с человеком».

Стоит ли говорить о том, что фильм Кирилла Серебренникова «Измена» был интересным, затягивающим, не отпускающим внимание зрителя?

Нет.

Часть зрителей с заметным облегчением просто пулей вылетела из зала после просмотра.

Но и правда… как же все это доооолго. Все события вполне можно было бы показать в два раза быстрее. И даже эти прекрасные видеоэффекты отражений, четких композиций, осмысленных пустых планов толком не спасали процесс.

Зачем нам давать оценить картинку, которая ничего толком не означает?

Нет, конечно, были и со смыслом, но… Но, может, этим эффектом замедления событий режиссер хотел добиться определенного состояния у воспринимающего? Вполне возможно, ведь здесь речь идет о «другом кино». Ну почему оно должно быть всегда таким нудно утомительным?.. Для меня это вопрос извечный.

Такое чувство, что фильм поделился на две части. И первая часть мне понравилась больше, чем развязка. Потому как в начале очень грамотно построена линия сюжета, которая держала внимание на вопросах второго плана. «Поверил ли герой в то, что его жена ему изменяет, или нет? И ведь не спросишь никак впрямую, и чтобы проверить это, надо следить, заниматься грязными поступками. А ведь так не хочется сомневаться!» Этот диалог внутри меня самого был лично мне очень интересным! Во второй части уже ничего такого не было. Развязка оказалась более плоской, чем завязка. И для меня это основной недостаток картины.

А также, в этом как бы «арт хаусе», в первой половине фильма задан постмодернистский прием событий второго плана. Например, машина, въехавшая в остановку. Мужик, катающий тележки на фоне туч. И куда это делось во второй части? Это удивительным образом оживляло действие! Придавало хоть какую-то динамику, да и новый вид осмысления подкидывало в том числе. Вторая же часть потому и превратилась в дооолгую, все никак не заканчивающуюся историю, именно из-за отсутствия подобных фишек.

Стоит сказать и о «европейском взгляде». Да, вся история пронизана по картинке этим духом. Большие бессмысленные стильные пространства мелькают постоянно. Эта затянутость медленного быта и событий.

Однако по содержанию все же это русское кино. Или скорее интернациональное. Потому как абсолютно понятное и вполне поддающееся обыденной трактовке,

за исключением разве что пары событий. И это, по моему мнению, очень хороший симбиоз. Предлагающий оценить или понять что-то новое для себя. И даже учитывая, что тема измены меня самого не очень влечет, фильм все-таки оставил некое впечатление, которое вполне интересно рассматривать с разных сторон, обсуждать внутри себя, и делать какие-либо выводы.

P.S. Фильм был мною просмотрен в Кино-клубе, организатором которого выступил кинотеатр «Галерея Кино». Все-таки здорово, что у нас появилась возможность смотреть «другое кино».

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