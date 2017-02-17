​Впервые вижу. Стена. Великая стена. «Великая китайская стена»

Краткий пересказ для киноманов. Могучие (китайские) рейнджеры в Хельмовой пади сражаются с мелкими кайдзю, воспитанными шустрыми зомби (теми самыми из «Войны миров Z»). И тут на них случайно натыкаются Тульо и Мигель (промахнулись мимо Эльдорадо), которые слышали о имеющихся в этих краях сокровищах. Здесь они внезапно встречают Зеленого гоблина, чьи мотивы неясны героям. Но совесть у парочки берет верх, и они решают помочь Поднебесной. Потому как многотысячная армия не справляется, а двое западных пришельцев легко. С Мулан на подхвате. Ну а дальше все как обычно...

Структуру сюжета назвала бы стремительной.

Смотришь 15 минут рекламные ролики перед фильмом, и в тот момент, когда начинаешь вспоминать, на какой же фильм вы пришли… уже случилась первая масштабная битва!

Что-то объяснять начинают только ближе к середине фильма (некогда объяснять! надо убивать монстров), а во второй части показывают чудеса технической и военной мысли.

Главный (и, возможно, единственный) плюс этого фильма — красота. Очень красиво. Буквально все — воины, сцены битв, стена, даже монстры. И это вполне понятно, так как режиссер фильма — Чжан Имоу, подаривший нам прекрасных «Героя» и «Дом летающих кинжалов». Однако былой тонкости и философичности фильму не досталось. А временами и простой логики. Зато китайской изобретательности дань отдана сполна. Тут и порох, и поющие стрелы, и воздушные шары, и много всего интересного.

Учитывая, что фильм полностью снят в Китае, да еще и про главную китайскую гордость, странно, что главная роль отдана американцу. Причем мало того, что спасителем выступает чужестранец, так еще и императора здесь показывают совсем не с лестной стороны. Что касается актерской игры, то имея в распоряжении прекрасных Мэтта Дэймона и Уиллема Дэфо, им не дали сыграть ни одной эмоции. Дэймон, правда, немного Леголас, но на этом все. Даже улыбается всего пару раз и то еле-еле.

Касательно китайской (преобладающей) части актерского состава, то они все как один идеальны и похожи на красивых фарфоровых куколок.

Подводя итог: если идти смотреть — идите ради картинки. Не ждите глубинных смыслов и да не будете разочарованы.