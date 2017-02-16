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​Впервые вижу. 50 оттенков разочарования

На выходных мне «посчастливилось» сходить в кино. Фильм был выбран подругой, которая отмечала день рождения, поэтому решение, что смотреть, было именно за ней. В итоге в компании еще шести девушек мы пошли на «На пятьдесят оттенков темнее».

Для тех, кто не в курсе: это второй фильм, снятый по эротическим романам британской писательницы Э. Л. Джеймс. Первый — «Пятьдесят оттенков серого» — вышел в прошлом году.

Отмечу, что все три книги я прочла года два тому назад — не смогла удержаться, чтобы не ознакомиться с произведением, которое после выхода стал бестселлером в США и Великобритании, а первая книга стала рекордсменом по скорости продаж, обогнав серию про Гарри Поттера и «Сумерки». Роман, как и фильмы, соответсвенно, рассказывают об истории отношений между бизнесменом Кристианом Греем («повернутом» на БДСМ) и обычной выпускницей университета Анастейшей Стил.

Первый фильм я посмотрела уже после просмотра второй части, дабы иметь полное представление о том, о чем собираюсь писать. В главных ролях Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Что можно сказать об игре актеров: у меня нет никаких претензий только потому, что главным акцентом в фильмах явно не является их талант — герои говорят мало и слишком односложно, что ли. В их речах нет скрытого смысла, подтекста — говорю, что думаю и не думаю. Возможно, мне и не стоило ожидать большего от эротического киножанра. По версии автора книг Кристиан Грей — достаточно жесткий доминант, ставший таким из-за психологической детской травмы, но уже в первом фильме становится ясно, что сценаристы очень сильно «смягчили» и упростили героя. Анастейша Стил — правильная девушка, любящая книги и «ванильные» отношения. Как бы ни старались создатели фильма, но вылепить образ умной героини им не удалось, ни обложив Ану книгами, ни показав ее талант, ни устроив быстрый карьерный рост. Может, надо было чуть больше слов произносить милой выпускнице литературного?

Музыку и спецэффекты, к сожалению, также выделить не могу, не хочется тут же достать телефон и спросить у Гугла, что это за саундтрек такой.

Сам сценарий — набор банальных штампов, присущих любому женскому роману: бедная девочка и богатый/влиятельный мужчина полюбили друг друга.

Затем следует пара расставаний из-за «сложных» чувств (в нашем случае, из-за несогласия главной героини стать полноценной сабмиссив). Расставания, конечно, сопровождаются отрывками из воспоминайний о счастливых моментах под грустную музыку. Во второй части фильма, по всем законам жанра, появляется злодей, которого главный герой вскоре усешно нейтрализует (но злодей не прост, и, конечно, еще вернется: есть ведь еще третья книга). Сюда же приплели и сумасшедшую бывшую девушку, которая угрожает жизни новой пассии Грея (но и ее, конечно же, тоже быстро устранили). Семейные драмы, авиакатастрофа, которая опять-таки помогает главным героям осознать свои истинные чувства и хеппи-энд в виде предложения руки и сердца…

Конечно, фильм ко всему снабжен массой эротических сцен. Можно даже сказать, что каждые двадцать-тридцать минут из двух часов. Писать о технических моментах в сценах БДСМ я не могу, но фильм уже и так давно разнесен в пух и прах на просторах интернета знатоками оков и плеток.

Два часа лично для меня прошли мучительно, но, судя по отзывам тех девушек, которые были со мной на просмотре, им понравилось, а одна даже чуть не пустила слезу в какой-то момент. Поэтому сделать однозначный вывод, ходить или нет на фильм, я не могу. Могу лишь точно сказать: своих мужчин с собой не берите, не мучайте!

Человек восемь из неполного зала как раз оказались заложниками своих девушек, и на их лица по окончании сеанса мне было жутко смешно смотреть.

Итог: скорее всего вы ничего не потеряете (кроме времени) и не приобретете, если посмотрите фильмы и прочтете книги про 50 оттенков.

Кстати, это моя первая рецензия на фильм, поэтому не судите строго.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 208, комментариев: 0


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