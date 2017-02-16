16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,1507   EUR  60,6540  

​Собери их всех

Сургутские лисицы из «Леса лис» разбрелись по городу

Фото Юрия Семенкова
Фото Юрия Семенкова

Проект «Лес лис» сургутской арт-группы «Прорубь» получил продолжение: все экспонаты из него — большие лисицы — разбрелись по городу.

Отметим, что именно такой была первоначальная идея арт-группы: сначала собрать в культурном центре «Порт» экспозицию из лисиц разного толка, а потом разослать их всех по разным заведениям Сургута. «Мы планируем презентовать их в разных учреждениях города: в торговых центрах, музеях, библиотеках»,объясняла участница «Проруби» Анастасия Кургузова, представляя в прошлом году проект на онлайн-конференции siapress.ru.

После того, как лисы обрели свои дома, участники «Проруби» запустили специальный картографический сервис, на котором отмечено местоположение всех экспонатов. Так, если раньше для того, чтобы увидеть всех их, достаточно было прийти в «Порт», то теперь придется потрудиться и обойти весь город. Всего на карте — 13 точек. Кликнув по любой из них, можно узнать, какая именно лиса где находится, кто ее автор и в какой технике выполнен экспонат, после чего отправляться на объект, чтобы увидеть его воочию.

К слову, для тех, кто пройдет квест и соберет всех лисиц, сделав с ними фото, в ближайшем времени придумают призы. «Вообще, предметно мы не думали над неким конкретным квестом. Проект изначально планировался как исключительно художественный и преследовал цели объединения различных художников Сургута, оживления и популяризации образа черно-бурого лиса — символа нашего города, а также некого улучшения городской среды, — признается участник «Проруби» Юрий Семенков. — Однако мы, скорее всего, в ближайшее время проанонсируем гарантированный (пусть и скромный, но памятный) приз каждому, кто сфотографируется со всеми лисами проекта и пришлет свои селфи нам».

Напомним, что в рамках проекта «Лес лис» участники (среди них Елена Булова и Михаил Фоменко, Виктор Широбоков, Елена Трифонова, Ольга Исаева, Анастасия Наумова, Надежда Макаренко, Борис Карасёв, Булат Сайфуллин, Форест Фрут, Юрий Семенков, Татьяна и Анастасия Кургузовы) получили шаблон — силуэт лисицы. Каким образом этот шаблон оформить, решал каждый художник. В результате при единстве формы лисицы получились совершенно разные.

Кстати, в дальнейшем лис для росписи могут получить не только сургутские, но и иногородние художники. «Нам хотелось бы продолжить проект, предложив разрисовать лис уже художникам иногородним и, желательно, именитым», — делится планами Юрий Семенков: впрочем, для этого потребуется большое количество сил и времени: так что, если идея и воплотится, то точно не в ближайшее время, отмечают в «Проруби».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:25, просмотров: 172, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Валерий Санин: «Глаза боятся – руки делают»

​Валерий Санин: «Глаза боятся – руки делают»
26 февраля в 17:00 в Сургутской филармонии состоится юбилейный вечер «Виват, Маэстро!»
Оксана Малахова Сегодня в 10:52
240 0
​Левосудие

​Левосудие
Евгения Чудновец. Воспитатель детского сада. Обнаружила видео с издевательствами над ребенком в детском саду, опубликовала это видео с призывом привлечь ответственных – и сама присела за распространение запрещенных материалов.
Александр Твардовский, блогер Сегодня в 09:45
310 5
​Завещал… память

​Завещал… память
Почему мечта Флегонта Показаньева была выполнена не в полной мере
Людмила Захарова 15 февраля в 10:16
689 0
​«Качаешь Сургут, твой ролик в хитах, сотрудники банка смотрели в сетях, НО…» // ТРИ КЛИПА

​«Качаешь Сургут, твой ролик в хитах, сотрудники банка смотрели в сетях, НО…» // ТРИ КЛИПА
Управляющий сургутского Сбербанка креативно ответил местному рэперу на просьбу о кредите
Юрий Нуреев 14 февраля в 14:57
1698 35
​Мне вчера сообщили, что девочка пострадала. Слава богу жива осталась, но травмы есть

​Мне вчера сообщили, что девочка пострадала. Слава богу жива осталась, но травмы есть
Сургутский градоначальник рассказал о том, как город борется с волной детских самоубийств
Вадим Шувалов, глава Сургута 14 февраля в 14:46
1058 5
​У нас есть «кнут» в виде штрафа до 50 тысяч рублей, который мы будем использовать

​У нас есть «кнут» в виде штрафа до 50 тысяч рублей, который мы будем использовать
Глава Сургута – о завалах снега во дворах и недобросовестных управляющих компаниях
Вадим Шувалов, глава Сургута 14 февраля в 14:40
640 6
​Рубль, расти! // АУДИО, ТЕКСТ

​Рубль, расти! // АУДИО, ТЕКСТ
К чему готовится рынок акций? Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 14 февраля в 11:49
333 0
Романсы звучат все громче // ИНФОГРАФИКА

Романсы звучат все громче // ИНФОГРАФИКА
Сургутяне почувствовали на себе падение доходов
Юрий Нуреев 14 февраля в 10:16
334 2
​Гомеопаты наносят ответный удар

​Гомеопаты наносят ответный удар
К гомеопатам просьба сообщить — каким прибором они зафиксировали «состояние квантовых полей организмов» до и после применения гомеопатических препаратов, где это опубликовано и когда они планируют получить за это открытие Нобелевскую премию.
Александр Панчин, биолог 13 февраля в 16:20
612 9
​Надо ждать!

​Надо ждать!
Аналитики консалтингового агентства Pricewaterhouse Coopers выразили мнение, что к 2050 году экономика России станет шестой в мире в сильнейшей в Европе. То есть осталось подождать 33 года…
Олег Владимиров 13 февраля в 16:00
1490 14
Надежда Макаренко

Я тебе заплатил — я тебе и хамлю
«Почему так долго?!» — нервно спрашивает какая-то дама. Ну, как вам сказать. О жизни тут разговариваем, знаете, рецептами кабачковой икры делимся.
Надежда Макаренко 13 февраля в 11:35
1103 7
Вадим Демидов

​Колеса независимой журналистики
Заметно, что в нашем обществе практически нет запроса на независимую журналистику, на правду о сегодняшнем дне. Очень многие вполне довольствуются плодами пропагандистской машины.
Вадим Демидов 13 февраля в 10:54
667 2
​Адир Курбанов: «Если у жильцов есть предложения, инициативы – мы всегда готовы к продуктивному взаимному сотрудничеству»

​Адир Курбанов: «Если у жильцов есть предложения, инициативы – мы всегда готовы к продуктивному взаимному сотрудничеству»
Директор УК «Жилкомхозсервис» ответил на материал «Смутное время» ЖКХ в Сургуте
Кирилл Акинцев, обыватель 10 февраля в 14:53
1064 7
​«Эти дети не хотят умереть. Они пытаются что-то сказать миру»

​«Эти дети не хотят умереть. Они пытаются что-то сказать миру»
Психолог Татьяна Вымекаева — о детских суицидах
Анастасия Семихатских 10 февраля в 11:45
895 1
Учащиеся подверглись насилию, но раньше такого никогда не было

Учащиеся подверглись насилию, но раньше такого никогда не было
Департамент образования и молодежной политики ХМАО о ситуации в сургутской спецшколе
Анастасия Семихатских 10 февраля в 11:29
782 1
Спасибо за ваш труд!

Спасибо за ваш труд!
Четвертьвековой юбилей «Городских тепловых сетей» — повод вспомнить достижения и подвести итоги проделанной работы, а также поставить перед собой новые долгосрочные планы и задачи.
​Василий Юркин, директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «ГТС» 10 февраля в 11:22
372 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика