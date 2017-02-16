​Собери их всех

Проект «Лес лис» сургутской арт-группы «Прорубь» получил продолжение: все экспонаты из него — большие лисицы — разбрелись по городу.

Отметим, что именно такой была первоначальная идея арт-группы: сначала собрать в культурном центре «Порт» экспозицию из лисиц разного толка, а потом разослать их всех по разным заведениям Сургута. «Мы планируем презентовать их в разных учреждениях города: в торговых центрах, музеях, библиотеках», — объясняла участница «Проруби» Анастасия Кургузова, представляя в прошлом году проект на онлайн-конференции siapress.ru.

После того, как лисы обрели свои дома, участники «Проруби» запустили специальный картографический сервис, на котором отмечено местоположение всех экспонатов. Так, если раньше для того, чтобы увидеть всех их, достаточно было прийти в «Порт», то теперь придется потрудиться и обойти весь город. Всего на карте — 13 точек. Кликнув по любой из них, можно узнать, какая именно лиса где находится, кто ее автор и в какой технике выполнен экспонат, после чего отправляться на объект, чтобы увидеть его воочию.

К слову, для тех, кто пройдет квест и соберет всех лисиц, сделав с ними фото, в ближайшем времени придумают призы. «Вообще, предметно мы не думали над неким конкретным квестом. Проект изначально планировался как исключительно художественный и преследовал цели объединения различных художников Сургута, оживления и популяризации образа черно-бурого лиса — символа нашего города, а также некого улучшения городской среды, — признается участник «Проруби» Юрий Семенков. — Однако мы, скорее всего, в ближайшее время проанонсируем гарантированный (пусть и скромный, но памятный) приз каждому, кто сфотографируется со всеми лисами проекта и пришлет свои селфи нам».

Напомним, что в рамках проекта «Лес лис» участники (среди них Елена Булова и Михаил Фоменко, Виктор Широбоков, Елена Трифонова, Ольга Исаева, Анастасия Наумова, Надежда Макаренко, Борис Карасёв, Булат Сайфуллин, Форест Фрут, Юрий Семенков, Татьяна и Анастасия Кургузовы) получили шаблон — силуэт лисицы. Каким образом этот шаблон оформить, решал каждый художник. В результате при единстве формы лисицы получились совершенно разные.

Кстати, в дальнейшем лис для росписи могут получить не только сургутские, но и иногородние художники. «Нам хотелось бы продолжить проект, предложив разрисовать лис уже художникам иногородним и, желательно, именитым», — делится планами Юрий Семенков: впрочем, для этого потребуется большое количество сил и времени: так что, если идея и воплотится, то точно не в ближайшее время, отмечают в «Проруби».