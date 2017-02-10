​«Наследство» как отражение в кривом зеркале

В минувшее воскресенье в многофункциональном зале дворца искусств «Нефтяник» при полном аншлаге прошел показ спектакля «Наследство», созданного режиссером Игорем Кутьковым и актерами из студии «Кулисы» при Городском культурном центре. В основе спектакля – одноименная новелла французского писателя Ги де Мопассана.

«Лучшее надо искать у классиков. Только в хорошем литературно-драматургическом материале можно найти достойную почву для постановки, – объясняет режиссер свой выбор. – К тому же моей основной задачей было собрать труппу, объединить артистов вокруг интересного материала».

Да, непременно стоить отметить, что

спектакль «Наследство» – первая работа студии «Кулисы», где играют как люди с театральным образованием, так и любители, репетирующие в свое свободное время.

Постановка оставляет после себя много эмоций, но самая сильная из них – восхищение. И прекрасным исполнительским уровнем, и мужеством людей, которые не боятся вкладывать время, силы и деньги в искусство сцены.

Сюжет новеллы стар как мир: капиталы умершей старухи, бывшей дамы полусвета, всеми правдами-неправдами пытаются заполучить родственники. Добавляет масла в огонь и кажущаяся простота условия, поставленного в завещании… Здесь напрашивается очевидная мораль в духе «неправедно нажитое богатство счастья не приносит», однако речь и в первоисточнике, и в спектакле Игоря Кутькова идет совсем не об этом. Происхождение денег здесь вопрос третьестепенный. Будь это не наследство престарелой кокотки, а честными трудами, потом и кровью накопленное состояние благочестивого дедушки-протестанта, результат вышел бы тот же. Дело не в деньгах, а в людях. Которые, как известно, во все времена руководствуются одним и тем же, стремятся к одному и тому же, а ради достижения вожделенных целей прибегают к схожим методам.

«Мне кажется, «Наследство» – это современная история, – поясняет Игорь Ремович. – В нашей трактовке она прозвучала по-другому, но очень узнаваемо. Если бы это были советские времена, то здесь возникла бы очень хорошая отсылка на буржуазное общество, на гниль капиталистической системы. А сейчас, так как система у нас точно такая же, в общем-то, вышло прямо-таки попадание в восьмерку. Все очень узнаваемо и понятно».

Актуальность «Наследства» ощущается буквально с первых же реплик действующих лиц, поэтому режиссер не прибегает к явному осовремениванию, не переносит действие из канцелярии девятнадцатого века в офис века двадцать первого.

Но от этого до боли знакомые разговоры про повышения-премии, любимчиков и неудачников воспринимаются еще резче. Ощущение вневременности происходящего сразу охватывает и не отпускает вплоть до самого финала. Наблюдая первую сцену, можно провести параллели даже со школьным классом: есть заводилы Мазо и Питоле, есть отличник-олимпиадник Лезабль, есть изгой и вечный объект насмешек папаша Савон. Вот оно, общество и его устройство во всей незыблемости и неизменности. Казалось бы, точное отображение реальности. Однако чем дальше, тем сложнее становятся условия задачи. Краски сгущаются, как и положено краскам фарсовым.

Здесь нужно отметить еще один важный момент.

Тот, кто привык воспринимать Мопассана как автора «чувственного» и мастера легкой эротики, в спектакле оной не получит. Ни легкой, ни любой другой.

Хотя, казалось бы, тема весьма располагает: отчаянные попытки молодой четы Лезаблей во что бы ни стало обзавестись ребенком – будущим наследником теткиных богатств. Никаких фривольностей-двусмысленностей, только сухая констатация факта, как отчет о выполнении плана на производстве. Почему так? Потому что спектакль еще и об искажении. В широком смысле слова. Все здоровые чувства и стремления под воздействием алчности превращаются в свою противоположность. Первопричины всего – жизнь и любовь – в кривом зеркале «Наследства» низводятся до предмета торговли. То, что невозможно купить ни за какие деньги, становится всего лишь средством для их добычи. Игорь Кутьков ставит, что называется, очень близко к тексту, полностью совпадая с автором новеллы. Отступит от «буквы» режиссер только один раз – в финале. Но лишь для того, чтобы сделать более осязаемым дух.

Об актерских работах можно рассуждать долго. С одной стороны, перед нами скорее карикатурные типажи, нежели полноценные характеры; но с другой, слишком уж явным изменениям они подвергаются. Семен Сиромаха в роли Лезабля – это огромная удача и абсолютно точное попадание в образ, созданный Мопассаном. Внешние данные, богатая мимика и выверенная пластика актера очень точно работают на создание практически идеального целого. В конечном счете не остается никаких сомнений в том, что Лезабль может быть только таким: с бледным, чуть вытянутым лицом, аккуратной прической на пробор, узковатыми плечами и длинными тонкими ладонями труженика пера и папки. Сначала персонаж предстает самоуверенным мальчиком-яппи, потом усердной «канцелярской крысой», а затем и вовсе утратившим человеческое достоинство приспособленцем. Все этапы личностной деградации показаны актером с поразительной убедительностью.

Андрея Конышева можно счесть и слишком молодым для роли Кашлена – отца взрослой дочери, и не совсем подходящим по типажу. Неудивительно, что сначала возникает большой соблазн представить на его месте исполнителя роли Питоле – представительного жизнелюба с плутоватым взглядом Александра Будковского. Но, наблюдая за игрой актера Конышева, невозможно не оценить в полной мере его мастерство и умение стать «ядром» всего действия.

Роль франтоватого ловеласа и остряка Мазо исполнил сам режиссер, создав образ с помощью всех оттенков иронии, кое-где переходящей в сарказм. Но эти краски отнюдь не преувеличены и не резки.

Чувство меры не подводит Игоря Ремовича ни как актера, ни как постановщика.

Оба женских образа в спектакле существенно отличаются от явленных в первоисточнике. Тетушка Шарлотта в интерпретации режиссера Игоря Кутькова и актрисы Ирины Зубатенко – это не высохшая ханжа, показательно кающаяся грешница, а вполне привлекательная моложавая дама. Черный атласный костюм, широкополая шляпа на коротко остриженной светловолосой голове, неброские украшения, почти дворянская выправка, – героиня подтянута, энергична и явно думает не только о душе. Тетушка то с наслаждением папиросу в длинном мундштуке закурит, то чинной походкой по авансцене пройдется. Она все еще любит внимание и умеет производить впечатление. Смерть тетушки Шарлотты застает врасплох и персонажей, и зрителей, обрушивается как удар обуха на темечко. В сцене похорон супруги Лезабль и старик Кашлен раскрываются во всей сомнительной красе. Впрочем, никто из них своих мотивов особо не скрывал.

Способ существования актеров откровенно комедийный, шаржированный, балансирующий на грани фарса.

Смешных моментов в спектакле предостаточно, но все они замешаны на вещах, страшных в своей обыденности и «нормальности».

Также прочитывается еще одна параллель с нашей сегодняшней действительностью: ратуя за сколь угодно достойные и правильные вещи, главное все-таки не перестараться, ведь благими намерениями нередко бывает вымощена дорога в ад. Казалось бы, тетушка желала общественно одобряемого варианта счастья для племянницы: чтобы дом полная чаша да детишек побольше. Вот и решила действовать наверняка, не оставляя Коре и ее мужу выбора. Особенно горькую иронию ситуации придает тот факт, что Шарлотта, охотно рассуждающая, какой брак благословлен небесами, а какой – нет, сама-то жила как хотела, до последнего не утруждая себя мыслями о разумном и вечном. Может, все-таки не надо нарушать естественный ход некоторых эфемерных вещей? Не надо принуждать, пусть даже и к хорошему?

Корали в исполнении Татьяны Кононовой скорее дурнушка, чем красавица. Даже при ее первом появлении отмечаешь вовсе не заданную Мопассаном цветущую прелесть юного и здорового существа, а весьма бросающиеся в глаза повадки хоть маленького и еще не вполне себя осознавшего, но хищника. Актриса раскрывает героиню на полную мощность, заставляя зрителей ощутить антипатию почти на физическом уровне. Да, Кора бывает по-настоящему отвратительна: в пылу алчной досады она плюет на портрет покойной тетки, который еще минуту назад несла со всем возможным почтением.

Максим Роженцов сыграл сразу две роли, причем прямо противоположные: и третируемого всеми кому не лень папашу Савона, и внушающего трепет начальника, господина Торшбефа. И сделал это так хорошо, что возникало ощущение работы двух разных актеров! Папаша Савон в спектакле – роль, конечно, эпизодическая, но эти несколько минут актер наполняет настоящим проживанием. Перед нами эталонный «человек в футляре»: шляпа-котелок, большие очки, наглухо застегнутое пальто. Этим нехитрым способом чрезмерно остро все воспринимающий бедолага пытается защититься от мира, такого холодного и несправедливого. Кстати, и читая новеллу, и смотря спектакль, невольно задаешься вопросом, кто же более жалок, папаша Савон или Лезабль. У первого, никогда не испытывавшего соблазна большими деньгами, еще осталась какая-то гордость. А вот Лезабль с ликованием и благодарностью принимает ту возмутительную ситуацию, с подобной которой папаша Савон в свое время мириться не пожелал.

Посыл предельно ясен: алчность разъедает душу и отнимает у человека даже элементарное самоуважение.

Если в первой сцене Кашлен был всего-навсего хитрым солдафоном, то ближе к финалу он не брезгует откровенным сводничеством. Лезабль из перспективного молодого человека превращается в бессловесного подкаблучника, а его жена Корали – в плохую копию тетушки. И если Мопассан показывает только «хэппи-энд» с гнилостным душком, то режиссер предпочитает остаться верным русской тяге к справедливости и наказать персонажей. Игорь Ремович делает финал не только более фарсовым, но и по-настоящему театральным, игровым. Заключительная мизансцена – своеобразное торжество его величество случая и, разумеется, самой жизни. Которая все расставляет по местам. Служанка Франческа (в этой роли очень достойно выступила Софья Лапаева) и нотариус (его играет Александр Фуголь) только кажутся проходными фигурами… Нет, жизнь ни в коем случае не может быть униженной до вспомогательной функции средства. Она – неважно, новая или уже давно существующая, – может быть только самоцелью.

Хочется от всей души поздравить театральную студию «Кулисы» с удачным дебютным спектаклем и пожелать побольше новых постановок! Благо, планов у Игоря Ремовича и артистов много, и они по-настоящему интересны: от расширения репертуарной линии и дальнейшей работы с классической драматургией до создания народного театра, без которого еще не обходился ни один город.