​«Преемник»: Вся президентская рать

Свобода слова и свобода творчества — великие вещи. Взять американские сериалы: о Белом доме и президентстве там высказываются в очень широком диапазоне, ставят острые проблемы, рисуют перспективы той или иной политики, часто изображают власть в сатирическом ключе. Мы с нашим допотопным телевидением можем лишь локти кусать.

Вся эта преамбула мне нужна, чтобы рассказать о новом политическом сериале «Преемник» (Designated Survivor, другие переводы названия: «Последний кандидат», «Назначенный преемник») с Кифером Сазерлендом в главной роли.

Впрочем,

долгое время в Голливуде не отваживались гротескно показывать своих президентов.

Первым на это решился Стэнли Кубрик в фильме «Доктор Стрейнджлав», дело было в начале 60-х. До этого можно было «покушаться» только на мэра или губернатора и, как исключение, на сенатора. Однако сегодня президент — частый гость на экране: и в политической драме, и в комедии, и в триллере. Да и в сериалах президенты «гостили» не раз, в том же остросюжетном триллере «24 часа» с Сазерлендом. Настоящим волчьим логовом Капитолийский холм был показан в «Карточном домике», политической драме о столпах американского общества. В центре сюжета, напомню, — старый матерый волк от политики Фрэнк Андервуд. Его путь к власти выстелен лицемерием ихладнокровной жестокостью: одних он подкупает, других подталкивает к принятию удобных ему решений, методично промывая мозги, третьих просто убивает. Но, несмотря на всю его подлость, мы за него, как зрители, переживаем, парень он очень симпатичный, ведь у него лицо Кевина Спейси…

Также вспоминается недавняя политическая сатира «Безмозглые». Начиналась она как классическая история про захват Земли инопланетянами. Из недр метеорита высыпаются насекомые — то ли тараканы, то ли жучки, то ли мясные мухи, и вся эта насекомая мелочь заползает людям в уши во время сна и уничтожает половину мозга, так и появляются «безмозглые». Безмозглость проявляется как ура-патриотизм, бесконечный дискурс о величии Америки, кипучая жажда бесполезной деятельности и агрессия.

В сериале то и дело мелькали Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, и нам как бы намекали, что насекомая мелочь проникла и в их мозг.

Столь же уморительно забойной сатирой на руководство Белого дома оказался прошлогодний сериал «На грани», в нем авторы стебались над стараниями политиков в урегулировании мира и недопущении ядерной войны. Причем президент США (мексиканец с фамилией Наварро!) являлся как раз сторонником самых жестких мер, и любую угрозу гасил не переговорами, а бомбардировками. Нашим там, впрочем, тоже доставалось. Например, в такой репризе: «…тогда план «Б»: ты идешь по улице, навстречу тебе шикарная красотка, улыбается, задевает плечом, ты чувствуешь укольчик, а через сутки лежишь в гробу — прямо как по учебнику Путина».

Вернемся к новому сериалу «Преемник». Завязка его довольно динамична: во время ежегодного послания президента США к конгрессу по протоколу один из членов кабинета министров всегда находится в засекреченном и удаленном месте, чтобы в случае внезапной гибели политической верхушки, занять место у руля страны. И вот пока «маленький» министр жилищного строительства и городского развития Том Киркман, которого за глаза называют «министр-риэлтор», находился в укрытии, случилась террористическая атака на Капитолий, по масштабам сравнимая с «11-м сентября», причем погибли не только президент с вице-президентом, но и весь парламент. И теперь министр-риэлтор должен возглавить самую великую мировую державу.

Тут важно понять, кто таков Том Киркман. Авторы сериала могли сделать из него упыря, карьериста — но они сочинили персонажа мягкого и, что самое интересное, честного и неамбициозного. И это самое любопытное — потому что

сложно представить, как поведет себя на таком посту человек мягкий и искренний.

Как минимум ему сложно, как максимум — он быстро меняется, ему приходится принимать непопулярные решения, что входят в противоречия с его совестью.

Кстати, проект «Преемник» задумывался еще в 2012 году, но в некоторых персонажах уже угадываются черты Трампа. Есть там губернатор Мичигана, что ярый противник мигрантов и беженцев, и с ним нашему герою приходится поступать жестко.

Разумеется, нам не хватает подобных фильмах о нашей верхушке. Появись они, это бы здорово оздоровило общество. Мечтать не вредно.