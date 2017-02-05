​Впервые вижу: «Отпетые напарники»

«Отпетые напарники» — это очень много доброго юмора, классические боевые сцены с элементами акробатики, красочное путешествие по России, Монголии и Китаю, простейший сценарий, китайский хромокей и никакой ванили! В общем, восемь Джеки из десяти Чанов и один Джонни Ноксвил!

По мнению кинокритиков, однако, фильм получился очень средненьким. В нем нет никакой социальной драмы, любовной линии, масштабных эффектов, бесподобной игры актеров и неожиданных сюжетных поворотов.

Но неужели вы ждете их от фильмов с Джеки Чаном?

Да и в компании одного из «чудаков» вряд-ли кто-то рассчитывал на действительно серьезное кино.

Сюжет фильма предельно прост и прямолинеен, зрителю не нужно судорожно ловить каждый кадр фильма, чтобы понять, чем же руководствуется главный герой. Отпетыми напарниками стали добрый коп, который гоняется за криминальным бизнесменом и профессиональный жулик, который обчистил этого самого бизнесмена и теперь убегает от него, а еще от русской мафии, ну и от самого Бенни Чана, конечно же.

Напарники смотрятся легко и приятно, а все сценарные, графические недочеты и немного грубый продакт плейсмент прощаются нашим любимым героям за их открытость и созданную атмосферу.

В общем и целом мы получили тот фильм, который в любой момент будет приятно посмотреть на домашнем экране сколько угодно раз.

С семьей, ребенком, второй половинкой или друзьями. Агитировать идти в кинотеатр не буду, но, когда вам захочется просто отдохнуть и немного посмеяться в стиле Джеки Чана — не поленитесь загрузить отпетых напарников, не пожалеете!