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​Сургутяне почтили память артистов ансамбля Александрова и юных нефтеюганцев «Реквиемом»

Концерт хоровой капеллы «Светилен» и Симфонического оркестра Сургутской филармонии оказался очень востребован у публики

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Накануне в Детской школе искусств №1 звучал «Реквием» Моцарта: так хоровая капелла «Светилен», Симфонический оркестр Сургутской филармонии и воспитанники нескольких колледжей города почтили память артистов дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. 2 февраля исполнилось 40 дней со дня катастрофы. Говоря о потерях, в этот день вспомнили не только артистов, которые погибли под Сочи, но и о масштабной катастрофе декабря, произошедшей в Югре и унесшей жизни 12 нефтеюганцев, десять из которых — дети, возвращавшиеся домой со спортивных соревнований в столице округа.

В память о двух коллективах — музыкальном и спортивном — и звучал «Реквием».

Оказалось, что музыка Моцарта, при всей своей трагичной торжественности, более чем востребована у горожан: актовый зал школы едва вместил всех, кто пришел. Пришли совершенно разные зрители — от чиновников (корреспондент siapress.ru заметил в зале директора городского департамента образования Татьяну Османкину и сотрудников ведомства) и представителей культурной сферы города во главе с директором филармонии Яковом Черняком до обычных горожан, которые, к слову, привели с собой и юных сургутян. Некоторые, на наш взгляд, были даже слишком юны: возможно, приобщать четырех-пятилетних детей к классической музыке следовало бы с менее сложных и грустных произведений.

Фото автора

Однако, к чести пришедших, скажем, что сдержанная торжественность концерта не позволила публике аплодировать в паузах мессы и оставаться на протяжении почти часа звучания в состоянии сосредоточенного созерцания.

Настрой был задан с самого начала концерта: перед выступлением все почтили память погибших пассажиров Ту-154 минутой молчания. «О хоре имени Александрова часто говорили, что это поющее оружие Кремля, психологические войска России, — обратился к присутствующим художественный руководитель филармонии Юрий Евсеев. — Несмотря на то, что в этой катастрофе мы потеряли основной состав ансамбля, я уверен, что он будет восстановлен и по-прежнему будет пользоваться уважением у всех, включая наших так называемых зарубежных партнеров».

Уважения заслуживают и сургутские артисты — не только тем, что отозвались на трагедию, но и достойно представили сложное (как технически, так и психологически) творение гения, ставшее его последней работой.


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Сегодня в 15:15, просмотров: 110, комментариев: 0


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