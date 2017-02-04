​Впервые вижу. «Ла-Ла-Лэнд»

Свершилось! Я сходила на «Ла-ла-лэнд». Да, я сделала это одна из последних, это грустно, но куда деваться.

Для всех. Фильм прекрасен. Прекрасен Райан Гослинг. Прекрасна Эмма Стоун. Прекрасен Дж.К. Симмонс в в пяти минутах своего экранного времени. Прекрасны музыка, песни, танцы и все творящееся на экране..

Шансов у фильма не понравиться лично мне не было ни единого. Фильм про Голливуд, джаз, романтику, да еще и мюзикл. И такое тонкое, тончайшее сплетение киноэпох: «золотого» Голливуда, 80-х и современности. В малейших деталях и массивных декорациях.

Реальность, граничащая с магией практически в каждом кадре.

Все это придает фильму непередаваемую атмосферу, которую чувствуешь с первого кадра и которым живешь до последнего. И история, такая простая и привычная, на глазах превращающаяся во что-то нереальное.. Потому что основой ее является мечта...

И можно было бы писать много слов про красивый, красочный, трогательный, невесомый, гармоничный, лиричный, романтичный фильм. Но лучше его посмотреть и проникнуться всем. В первый раз. Или второй. Или третий.