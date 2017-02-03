​Впервые вижу: «Голос монстра»

«С чего начинается эта история? — С мальчика».

С чего начинается фильм? С этих слов. Фильм о мальчике, которому настолько тяжело мириться с реальностью, что каждую ночь он переносится в мир своего воображения, в котором к нему приходит Монстр, днем представляющий собой большое тисовое дерево у старой церкви.

Испанский режиссер в титрах и тема с монстром лично у меня моментально вызывает ассоциацию с Гильермо дель Торо и его потрясающим «Лабиринтом фавна». И сходства действительно есть. Юные герои, не найдя помощи и ответов в реальном и достаточно суровом мире, ищут их в мире нереальном и порой не всегда понимают где грань между ними. Но, в отличие от Лабиринта, «Голос монстра» делает упор не на фантастичность, а на человечность. Именно Монстр открывает герою истину о том, что люди существа сложные, а их поступки неоднозначные, и что мир не делится на черное и белое.

Мораль здесь открыта и буквально лежит на большой ветвистой ладони, и авторы намеренно не скрывали ее.

Потому что весь фильм по сути — это одна большая мораль, рассказанная в нескольких историях. И в итоге все ниточки сюжета очень гармонично сплелись в финале фильма, который, не смотря на всю драматичность происходящего, даст вам повод улыбнуться.

Отдельно хочется отметить визуальную часть картины. Большая роль здесь уделяется рисованию, как части фантазий героя. Карандаши и краски буквально оживают и становятся частью сюжета. Кадры фильма акварелью перетекают в мультфильм и обратно. Выглядит потрясающе. И, думаю, многие вспомнят историю Даров смерти (привет тисовой палочке Дамблдора!).

Возможно, эта история не претендует на оригинальность (хотя фильм снят по книге), но это ничуть не умаляет его красоту и трогательность. Снимут еще не один десяток фильмов про мальчиков, которые будут жить в своих выдуманных мирах и общаться со своими вымышленными друзьями, и, мне кажется, это всегда будет называть отклик у зрителей.

Маленькая но приятная деталь. Монстр говорит голосом Лиама Нисона, и он же «играет» дедушку главного героя, которого мы видим только на фотографиях.