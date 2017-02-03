​Встреча «Во кузнице»

Можно быть уверенными: малый зал Сургутской филармонии у многих горожан ассоциируется прежде всего с русской народной музыкой — в «домашнем» зале традиционно презентует свои программы камерный оркестр народных инструментов «Былина».

Нынешний четверг был отмечен очередной премьерой. На сей раз под названием «Во кузнице…» был собран не только фольклор, но и авторская музыка, которую по прошествии времени или же сразу же после создания стали считать народной. Звук оркестра (как отмечали зрители, словно прямиком из старых фильмов-сказок), кстати, наверняка сможет «офольклорить» хоть самый свежий попсовый хит — однако

коллектив в выборе репертуара предпочитает оставаться консервативным и от подобных заигрываний с публикой отказывается.

Публика ценит: на премьерах «Былины» всегда достаточно зрителей, причем разного возраста. Все разные — многие, надо полагать, видят друг друга только на этих концертах.

Программа «Былины» — традиционно не только инструментальная: с песнями выступали солисты Вита Петрицкая, Елена Танишева, Александр Залюбич, также на сцену вышла юная Людмила Шарипова. Однако солистами традиционно были и инструменталисты — на балалайке «Калинку» сыграл Георгий Передереев, а баянисты Ринат Валиев и Петр Мазурик удивляли «Рассыпухой» — композиция оправдала свое название рядом неожиданных мелодических ходов, сменой ритма и паузами. В паузах, кстати, нельзя не отметить артистизм как солистов, так и дирижера и художественного руководителя «Былины» Юлии Рябцевой: мимикой и жестами они непринужденно — как бы невзначай — общаются на сцене и с залом. Зрители рады отвечать: после каждого номера звучат аплодисменты и крики «Браво!»

В целом же концерт оставляет впечатление встречи оркестра и публики, давно знакомых друг с другом. Попасть в число знакомцев просто. Достаточно отбросить стереотипы о том, что народная музыка — это несовременно, и поменять один обычный вечер на поход в малый зал филармонии: премьеры в этом сезоне у «Былины» еще будут.