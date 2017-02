​Алена Поль: «Альбом посвящен весне, поэтому все композиции так или иначе касаются ее»

Певица Алена Поль в начале февраля представит свой первый альбом — Spring записан с ASK Trio из Екатеринбурга и объединяет весенней темой не самые распространенные джазовые стандарты. Мы поговорили с артисткой об этом диске, а также о джазовой и поп-музыке в целом.

— Расскажите, пожалуйста, о своем сотрудничестве с ASK Trio. Как вы познакомились?

— Эта история уходит в прошлое! С Александром Булатовым — контрабасистом и бас-гитаристом группы — мы знакомы с 2009 года, тогда он в составе другого коллектива приезжал в Сургут, играли в пабе Joint. Это потрясающий музыкант, он произвел на меня впечатление. Я тогда, кстати, особо и не пела (смеется). А спустя примерно три года мы уже выступили вместе снова в Сургуте. Тогда это был коллектив Jazz Do It, и в него входил также гитарист Сергей Чашкин, тоже очень серьезный музыкант, он учился в Berklee College of Music в Америке. Позднее он войдет и в ASKTrio. Третьим участником стал Кирилл Кирпичев, это один из лучших барабанщиков Екатеринбурга. А вместе ребята — настоящие мастера своего дела, заряжают на сто процентом профессионализмом — и музыкой, конечно!

— Какую музыку, кстати, они исполняют?

— Ребята преимущественно играют джазовую музыку — современный джаз (как в нашем совместном проекте) и свинг, бибоп. Вообще, они много музыки переиграли!

Кстати: Имена трех музыкантов в англоязычном варианте и составляют аббревиатуру ASK. Они принимают участие в разных коллективах, а название трио родилось во время работы над Spring.

— Как вы пришли к идее записать совместный альбом?

— Некоторое время мы играли на концертах, а началось все в 2015 году, когда Кирилл и Александр вместе с пианистом Антоном Зубаревым пригласили меня поучаствовать в записи альбома Old Fashioned Trio — я спела в двух композициях, и это было очень здорово. Мы задумались о записи полноформатного альбома.

Не сразу эти мысли материализовались — но весной 2016 года мы собрались и достаточно быстро этот альбом записали.

— Альбом назвали Spring, хотя сейчас на дворе зима…

— Да, Александр Булатов предложил: давайте запишем весенние джазовые стандарты! Он отобрал несколько композиций, прислал их мне, и я начала готовиться. Сначала мы готовились дистанционно: ребята в Екатеринбурге создавали аранжировки, я — в Сургуте. Оказалось, что так работать можно, хотя, конечно, непросто. После этого этапа работы мы приехали в Екатеринбург с Сашей (Александр Кошелев — гитарист, муж Алены, — прим.ред.) и с младшим сыном Степаном. Ему, кстати, тогда было всего восемь месяцев — и он поучаствовал в создании одной из композиций альбома!

Это, в общем-то, был чистой воды эксперимент, но в итоге получилось любопытно. В Екатеринбурге мы пару дней готовились, репетировали, после чего пришли в студию и в течение дня записали — что-то одним дублем, что-то — двумя, пятью…

Работали единодушно, единогласно — все у нас совпало!

— Какие песни в итоге были отобраны?

— Альбом посвящен весне, поэтому все композиции так или иначе касаются ее. Это джаз, песни из сборника джазовых стандартов, который для музыкантов является и букварем, и библией — настольной книгой. Конечно, из нее мы взяли интересные, редко издаваемые композиции.

— Какая из них для вас наиболее дорога?

— Каждая дорога, все интересны. Получилась необычной Spring Is Here — именно ее мы с сыном пытались исполнить. На ней также звучит гитара Сергея Чашкина. Вот этот дуэт-трио для меня, наверное, самый важный на пластинке, хотя, повторюсь, всё на ней интересно, все необычно.

Spring Is Here

Кстати, о необычности: в некоторые песни мы включили элементы других, не джазовых стилей — вплоть до драм-н-бэйса.

— Тем не менее, состав инструментов — вполне джазовый.

— Да, это контрабас, гитара, барабаны — и вокал, конечно.

— Будет ли продолжение у этого альянса?

— Мы говорили — пока не всерьез, но все же — что, возможно, за «Весной» у нас придет «Осень», а там и «Зиму» с «Летом» запишем! (смеется) Дай бог, получится.

— А концертные перспективы?

— Так получилось, что мы, записав эту программу, практически сразу с ней и выступили в Екатеринбурге. Теперь представим ее в Сургуте — для этого ребята из ASK Trio приезжают сюда, здесь мы отрепетируем, после чего выйдем к зрителю.

— Причем собираетесь вы не только к сургутскому зрителю выходить… Расскажите о своих гастрольных планах.

— Да, мы поедем в небольшое турне, задачи которого — познакомить слушателей с нашим творчеством, показать нашу версию этих песен и, конечно, представить альбом. У джазовых артистов в России в основном альбомы как раз и расходятся на концертах.

— Во многих городах уже удалось выступить?

— В основном это Екатеринбург. В 2012 году мы выступали с концертом-посвящением Билли Холидей — я ее очень люблю. В Москве, пока я была на шоу «Голос», побывала в джаз-клубе Игоря Бутмана, пела с чудесной певицей Нани Ева. Там, конечно, совершенно иная публика.

А сейчас буду расширять кругозор, уверена, работа будет интересной.

— Вернемся к альбому. Это ваш первый опыт выпуска полноформатного альбома. Вы решили выпустить его на CD — сегодня это решение уже выглядит довольно странным, ведь все чаще артисты ограничиваются цифровыми релизами.

— Ребята из ASK Trio привычно выпускают свои проекты на компакт-дисках — этот не стал исключением. Мне нравится это решение: то, что можно ощутить проделанную работу, взять в руки, посмотреть, — в этом есть архаичность в хорошем смысле слова.

— Планируется ли появление альбома в iTunes?

— Было бы здорово — со временем, наверное, появимся и там.

— В айтюнсе есть сингл «Джек», а не за горами — ваш авторский альбом. Это ваш эксперимент с поп-музыкой или спланированная стратегия с целью стать известной поп-артисткой?

Джек

— Да, есть песни, клипы. Это не эксперимент, а скорее попытка показать наше видение популярной музыки. Саша [Кошелев] делает массу работы — аранжирует, у него богатые вкусовые предпочтения, на основе которых и создается каждая песня нашего проекта.

Здесь нет какого-то расчета: мы общаемся со слушателями через такую позитивную танцевальную музыку.

Будет прекрасно, если люди заинтересуются!

— К слову — если Spring вы характеризуете как проект некоммерческий, для души, то авторский альбом, судя по всему, будет рассчитан на широкую аудиторию. В этой связи интересна его судьба — планируете ли вы его продвигать на федеральном уровне, попробовать поработать с лейблами в Москве? Наверняка статус участницы «Голоса» может как-то в этом посодействовать.

— Да, он больше некоммерческий ввиду того, что джаз, хоть и развивается в России и в нем есть выдающиеся музыканты, — это все-таки не столь массовая музыка. Что же касается второго проекта, то да, есть планы попробовать пообщаться с продюсерскими центрами. Возможно, и волна «Голоса» поможет: в любом случае, уверена пробовать надо.

— Кстати, о «Голосе». Одна из песен написана на стихи другой участницы шоу Кати Гордон. Это единичное сотрудничество или сложились творческие отношения с разными участниками?

— Катя Гордон — интереснейший человек, даже, я бы сказала, родственная душа — по мироощущению и в музыкальном плане. Песня родилась спонтанно: мелодия пришла, когда я читала ее стихи, я записала ее, показала Кате — она одобрила и помогла.

Так легче

Ей понравилось, чему я была рада, Мне кажется, эта песня получилась настоящей, — настолько, что ради того, чтобы она родилась, в принципе, уже и стоило идти в «Голос». Хотя шоу дало мне очень много. Это хорошая творческая лаборатория хорошая. Я общаюсь с командой Димы Билана, мы как одна творческая семья. Да и с ребятами из других команд тоже: люблю Леру Гехнер, планируем что-то совместное сделать, обдумываем идеи…

— Участие в шоу как-то скорректировало ваши планы относительно авторской пластинки — возможно, появились какие-то новые идеи, новое видение, даже желание переделать что-то уже написанное и записанное?

— Скорее, наоборот: появилось желание быстрее довести до конца то, что уже было начато. Важную роль здесь, кстати, сыграл Дима Билан, прекрасный человек и артист с большой буквы, открытие для меня. У него я многому училась.

— Когда вы планируете релиз второй пластинки?

— Мы хотели успеть до конца 2016 года, однако отложили этот проект ради того, чтобы представить Spring. После этого мы вернемся к нему.

— Когда вы планируете, кстати, представить альбом Spring в Сургуте?

— Мы его сыграем на концерте в арт-кафе ДИ «Нефтяник», где мы, кстати, уже выступали с кавер-группой «Гугл в помощь». Билеты изначально продавались на один день, были раскуплены — мы объявили еще один концерт, и места выкуплены уже и на него. Мы готовы творить и рады, что зрителям это интересно. Значит, все не зря!