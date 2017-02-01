​Впервые вижу: «Адаптация»

В феврале мы с большим удовольствием увидим на экране… себя: в следующий понедельник, 6 февраля, на ТНТ стартует сериал «Адаптация», где основные действия разворачиваются в «подлинной столице России», вотчине Газпрома — Ноябрьске. Туда под видом специалиста внедряется американский шпион, который, естественно, начинает планомерно проваливать миссию едва ли не с первых моментов экранного времени.

На пресс-показе двух первых эпизодов выяснилось, что ТНТ по-прежнему способен удерживать звание самого сильного «сериалостроителя» в стране — конечно, на «русский HBO» (комплимент «Афиши») канал не тянет, но, по крайней мере, признаваться в его смотрении давно перестало быть зазорным.

«Адаптация» — снова выстрел в «яблочко», причем не только и даже, возможно, не столько за сюжет, обрекающий зрителя в каждой серии волноваться за главного героя,

который сходу начинает терять черты американца-разведчика Эштона Айви, вживаясь в личность русского газовика-менеджера Олега Меньшова.

Здесь есть и другие козыри. Это, например, продюсеры — те самые, что несколько лет назад рискнули и сняли «Реальных пацанов» не в Москве, а в Перми, чем здорово порадовали зрителей всей страны, узнававших в колянах и вованах себя. Нынче пришел черед жителей Севера, которые наверняка узнают суровые пейзажи и, скажем так, аскетичные виды ямальского города — как будто старшего брата всех наших сургутов, когалымов и вартовсков.

Кроме этого, радует подбор актеров. Лица здесь сплошь свежие, без надоевших «любимцев масс», но это явно не вопрос бюджета: в эпизодах можно видеть и звезд типа Юрия Стоянова, Александра Ильина или Нелли Уваровой.

Первый сезон сериала разбит на 17 эпизодов, в которых, естественно, шпионская тема явно не будет доминировать. Излюбленный прием взгляда на привычное бытие глазами чужака не только охватит вопросы профессиональной деятельности и быта, но и — куда ж без нее — обогатится любовной линией. В общем, зрелище, судя по всему, ожидается любопытное: премьера назначена на следующий понедельник, который у главного героя выдастся уж точно более тяжелым, чем у его аудитории.