​Хроника падения CD: главная трагедия рекорд-инустрии в детективной подаче

Повествование о том, как mp3-пиратство уничтожило рекорд-индустрию, в наших СМИ подавалось как недурная детективная история. На деле все именно так и оказалось. Это журналистское расследование, которое автор проводил в течение нескольких лет, пытаясь выяснить, с какой точки началось падение привычной схемы реализации новой музыки через мейджор-лейблы на традиционных носителях. В своих изысканиях Стивен Уитт не обошел стороной ни одного мало-мальски важного аспекта, поэтому в 20 главах поочередно рассказывает о том, как создатели mp3 под руководством немецкого ученого Карлхайнца Бранденбурга долго и тяжело пробивали дорогу своему детищу, как строилась карьера самого успешного топ-менеджера рекорд-индустрии Дага Морриса, как, наконец, обычный упаковщик компакт-дисков на заводе в Северной Каролине Делл Гловер стал самым могущественным пиратом в истории индустрии.

В общем-то, можно сказать, что это три стороны одной ситуации: вор (Гловер), оружие вора (mp3) и жертва вора (Моррис).

Помимо развития событий (а это реально детектив!), было весьма любопытно узнавать кое-какие детали, о которых я в свое время вообще не имел понятия. Например, что Universal Music Group — это не переименованный PolyGram, а удачно вложившийся в активы и толковый менеджмент заштатный лейбл MCA («Музыкальное кладбище Америки» — кстати, ровно так охарактеризовали в сериале «Винил» выдуманный рекорд-лейбл American Century). Или что

главный двигатель интернет-пиратства ВНЕЗАПНО не Napster и файлообмен вообще, а… mp3-плеер.

Дело в том, что RIAA (Американская ассоциация звукозаписывающих компаний) завела судебные тяжбы с интернет-сервисом и с производителем первого такого девайса. Первое дело она выиграла, второе — нет и, судя по всему, не сильно переживала по этому поводу, хотя стоило бы: плееры в итоге дали mp3-формату мобильность, и он нанес бизнесу мощнейший удар — такой, на который он не был способен, пока был «жильцом» стационарных компьютеров.

Впрочем, уже и сам mp3 на ладан дышит. Убийцу CD-индустрии, в свою очередь, убивает стриминг, и что делать с этим фактом артистам и их менеджменту, автор не говорит, я тоже умолкаю — и так уж пару спойлеров дал, благо что главной интриги-то тут не коснулся: всем, кто интересуется темой, горячо рекомендую прочесть.